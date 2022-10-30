Как отключить обновления на Windows 11?

Как бы Microsoft не старалась убедить в необходимости получения обновлений, многие пользователи упорно не хотят следовать этим убеждениям. В основном, это связано с тем, что после очередного обновления система может начать «тормозить».

С выпуском Windows 11 ничего не изменилось — пользователи, привыкшие отключать обновления, по-прежнему отключают их, хотя с каждой новой версией системы эта процедура становится сложнее.

Разные способы отключить обновления Windows 11 На момент написания статьи есть6 способов остановки обновлений, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки: Временная приостановка на 7 дней. Осуществляется из настроек «Центра обновлений». Способ хоть самый простой и быстрый, но требует еженедельного вмешательства пользователя. Кроме того, данная опция доступна не во всех сборках Windows Если пропустить срок повторной деактивации обновлений, то они автоматически загрузятся и установятся. Отключение службы «Windows Update» (Центр обновления Windows). Действенный вариант, позволяющий навсегда выключить обновления системы. Но отключение данной службы сделает невозможной работу зависящих от нее других служб и/или системных приложений. К таковым относится, например, DISM — средство проверки системных файлов на предмет повреждений или отсутствия. Активация опции «Лимитное соединение» у текущего подключения к интернету. Здесь все как в случае со смартфонами, которые не загружают никаких обновлений через мобильное соединение без предварительного разрешения пользователя. Данный вариант отключает не только системные, но и вообще любые другие автоматические обновления, выполняемые, например, установленными программами. Однако это не относится к критическим обновлениям безопасности — они будут скачиваться и устанавливаться в любом случае. Отключение обновлений через системный реестр. «Классический» вариант отключения обновлений. Требует от пользователя навыков в обращении с настройками системы. Впрочем, настройка не очень сложная. Отключение обновлений через «Редактор локальной групповой политики». Это тоже действенный способ, но подходит только для тех версий Windows 11, в которых данный редактор присутствует. Также требует от пользователя навыков в обращении с системными настройками. Использование сторонних утилит. На момент написания статьи программы для отключения обновления именно на Windows 11 не существовало (по крайней мере, там не удалось таковую найти). Однако на различных тематических форумах многие пользователи высказывались за утилиту «Windows Update Blocker». Судя по информации с официального сайта, она подходит для Windows 10 и более ранних версий Windows. Но мы все же рискнули протестировать ее в Windows 11 — по всей видимости, она действительно сработала.

Приостановка обновлений Windows 11 на неделю Здесь все довольно просто: Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш «Win + I», чтобы открыть окно «Параметры».

В левой части окна откройте вкладку «Центр обновления Windows».

Нажмите справа кнопку «Приостановить на 1 неделю». 1 Запомните день недели и время приостановки обновлений или создайте напоминание на телефоне, например. Повторяйте процедуру каждую неделю.

Лимитирование интернет-соединения В Windows 11 появилась новая функция, позволяющая пользователю решать, будет ли текущее подключение к интернету лимитировано для использования системой в целях скачивания обновления (впрочем, не только в этих целях). При ее активации Windows не будет использовать выбранное подключение для скачивания обновлений в автоматическом режиме, т.е. останется возможность их получения вручную. Но это не относится к критическим обновлениям безопасности. Т.е. Windows все равно продолжит обновляться, а, значит, не исключены проблемы, вызываемые такими обновлениями. Но есть, по крайней мере, один положительный момент — критические обновления безопасности обычно имеют небольшой размер. Потому активация этой опции рекомендована для пользователей, ограниченных в трафике. Особенно в случаях, когда для доступа в интернет используется не безлимитное мобильное подключение (например, смартфон в режиме USB-модема). Для активации опции «Лимитное подключение» сделайте следующее: Откройте системные «Параметры», используя комбинацию клавиш «Win + I», затем откройте в нем вкладку «Сеть и интернет» и кликните по кнопке «Свойства» напротив используемого в данный момент подключения к сети (отобразится в верхней части окна): В открывшемся разделе найдите блок «Лимитное подключение» и переведите переключатель в положение «Вкл.»: С этого момента Windows не будет скачивать никаких обновлений, кроме тех, что связаны с обеспечением безопасности компьютера.

Отключение обновлений через системный реестр Данный способ предполагает создание специального раздела и параметра в нем в одной из веток системного реестра. Это мы к тому, что в случае чего — внесенные изменения можно легко обратить, удалив созданный раздел и параметр. Действия следующие: Выполните комбинацию клавиш «Win + R», скопируйте в окно «Выполнить» команду — regedit — и нажмите «ОК». Запустится системное приложение «Редактор реестра». Скопируйте в адресную строку редактора следующий путь (перейдите по нему вручную): Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Кликните правой кнопкой мыши по разделу «Windows», выберите из контекстного меню «Создать», а затем — «Раздел». Вновь созданный раздел получит имя «Новый раздел #1». Переименуйте его в — «WindowsUpdate». Далее кликните правой кнопкой мыши по созданному разделу «WindowsUpdate» и теперь уже в нем создайте новый раздел, назвав его «AU». Перейдите в созданный раздел «AU», кликните по пустой области правой части окна правкой кнопкой мыши, выберите «Создать» и затем — «Параметр DWORD (32 бита)». Переименуйте созданный параметр в «NoAutoUpdate»: Теперь кликните два раза по созданному параметру. Откроется небольшое окно. Введите в поле «Значение» цифру «1» и нажмите «ОК». На этом все, «Редактор реестра» можно закрывать. Если в дальнейшем потребуется отменить изменения (т.е. обратно активировать автоматическое обновление Windows), просто удалите раздел «Windows Update», кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав «Удалить».