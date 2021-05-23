Как отключить проверку на Potentially Unwanted Software (потенциально нежелательные приложения) в Windows Defender?

В 2020 году во встроенной в Windows 10 антивирусной программе «Защитник Windows» или «Windows Defender» (Microsoft Defender) появилась новая функция защиты от потенциально нежелательных приложений (Potentially Unwanted Software). В ее задачу входит блокировка скачивания и/или установки программ, которым не доверяют в Microsoft. И это не значит, что эти программы представляют какую-то реальную угрозу, просто их разработчики не имеют достаточную репутацию у IT-гиганта.

Это не официальная позиция Microsoft, но вывод был сделан на основе того, что в «Защитнике Windows» появилась новая вкладка «Защита на основе репутации», откуда и осуществляется управление параметрами защиты от потенциально нежелательных приложений.

Отключаем защиту от ПНП Огромное количество программ (в основном бесплатных) не имеют никакой репутации в Microsoft, поэтому попадают в список потенциально нежелательных приложений. Невозможность скачивания/установки/использования подобного программного обеспечения — основная причина отключения этой функции у «Защитника Windows». Рассмотрим, как это сделать в разных версиях (сборках) Windows 10.

Windows 10 версии 2004 и выше Начиная с Windows 10 версии 2004 (майское обновление 2020 года) функция блокировки потенциально нежелательных приложений отключается просто: Вбиваем в поисковую строку возле меню «Пуск» запрос «Безопасность Windows» и кликаем по отобразившейся одноименной иконке.

В открывшемся окне переходим во вкладку «Управление приложениями/браузером». В ней — кликаем по элементу «Параметры защиты на основе репутации». 1 На новой странице настроек находим раздел «Блокировка потенциально нежелательного приложения» и переводим переключатель в положение «Откл.». Не успевшим обновить свою систему пользователям Windows 10 для отключения защиты от ПНП предстоит немного углубиться в настройки.

Отключение защиты от ПНП при помощи реестра Первым делом запустите системную программу «Редактор реестра», для чего нажмите комбинацию клавиш «Win + R», скопируйте в открывшееся окно — regedit — затем нажмите «ОК». Дальнейшие шаги: Скопируйте в адресную строку программы «Редактор реестра» следующий путь (после — нажмите Enter): Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender В правой части окна редактора реестра найдите параметр «PUAProtection» и кликните по нему два раза мышкой. Откроется небольшое окошко, впишите «0» (без кавычек) в строку «Значение», затем нажмите «ОК». В левой части окно редактора реестра раскройте раздел «Windows Defender» (или «Защитник Windows») и откройте подраздел «MpEngine» либо скопируйте в адресную строку программы следующий путь: Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\MpEngine Далее также кликните два раза мышкой по параметру «MpEnablePus» и впишите «0» в поле «Значение»: Чтобы повторно активировать функцию защиты от потенциально нежелательных приложений в вышеуказанных параметрах реестра замените «0» на «1».

Отключение защиты от ПНП с помощью редактора групповой политики Дальнейшая инструкция предназначена только для пользователей операционных систем Windows 10 Pro и Enterprise. Она предполагает использования системного модуля «Редактор локальной групповой политики», который можно запустить по аналогии с «Редактором реестра»: нажмите кнопки «Win + R» и скопируйте в открывшееся окно — gpedit.msc: Дальнейшие действия: Используя древо разделов в левой части окна программы, последовательно перейдите: Политика "Локальный компьютер", Конфигурация компьютера, Административные шаблоны, Компоненты Windows, Антивирусная программа "Microsoft Defender" (последний раздел также может называться — «Антивирусная программа "Защитник Windows"»). Теперь кликните два раза мышкой по элементу « Настройка обнаружения потенциально нежелательных приложений » в правой части окна программы.

» в правой части окна программы. В центре вновь открывшегося окне в блоке «Параметры» установите значение «Выкл. (по умолчанию)», затем нажмите «ОК». Чтобы обратно активировать функцию блокировки ПНП, в блоке «Параметры» выставите значение «Блокировать». Также можно установить значение «Проверять» — в этом случае защита от потенциально нежелательных приложений будет активна, но только в режиме аудита (антивирус не будет блокировать ПНП, а лишь создавать в своем журнале записи об их обнаружении).