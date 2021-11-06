Графическая оболочка Windows 11 по умолчанию использует различные статичные и анимированные эффекты при отрисовке окон и отдельных элементов, их переключении, перемещении — словом, использовании. Сюда следует добавить и эффект прозрачности окон. Все эти графические составляющие потребляют компьютерные ресурсы. Хоть и не много, но все же. Это основная причина, по которой пользователи решают отказаться от анимации и прочей украшающей графики.
Как отключить анимацию и прозрачность окон Windows 11?
Приведем инструкцию по отключению эффекта прозрачности окон и всей анимации графической оболочки разом:
- Откройте окно «Параметры», используя комбинацию клавиш «Win + I» или кликнув по соответствующему значку в меню «Пуск», как показано здесь:
- В левой части окна «Параметры» откройте вкладку «Специальные возможности», затем — справа — перейдите в раздел «Визуальные эффекты»:
- Останется перевести в положение «Откл.» переключатели напротив «Эффекты прозрачности» и «Эффекты анимации»:
- Готово.
Вначале мы указали, что эффекты анимации отключатся все разом. Но при желании их можно настроить.
Как настроить анимацию в Windosw 11?
Ничего принципиально нового в плане управления анимацией для Windows 11 в Microsoft не придумали (по крайней мере, в сборке «21H2»). Как и в предыдущих поколениях данной системы, нужные нам настройки находятся в окне «Свойства системы»:
- Открыв окно «Параметры», перейдите во вкладку «Система», прокрутите список разделов справа донизу и откройте «О системе»:
- В разделе «О системе» кликните по элементу «Дополнительные параметры системы»:
- Откроется новое окно «Свойства системы». Перейдите в нем во вкладку «Дополнительно» и кликните по кнопке «Параметры…», что находится в блоке «Быстродействие»:
- В еще одном новом окне во вкладке «Визуальные эффекты» переместите переключатель в положение «Особые эффекты»:
- После этого появится возможность включать и выключать различные визуальные эффекты, представленные ниже. Настроив их на свой вкус, кликните по кнопке «Применить», чтобы проверить, или сразу нажмите «ОК», чтобы закрыть окно и сохранить изменения.
Отметим, что не все открываемые на компьютере окна «подчиняются» системным настройкам анимации и визуальных эффектов (по крайней мере, это относится к поведению встроенных в эти окна функциональных компонентов). Многие современные программы используют собственную графическую оболочку, а не ту, что предоставляет Windows, оттого и настройки анимации ими могут игнорироваться.