Графическая оболочка Windows 11 по умолчанию использует различные статичные и анимированные эффекты при отрисовке окон и отдельных элементов, их переключении, перемещении — словом, использовании. Сюда следует добавить и эффект прозрачности окон. Все эти графические составляющие потребляют компьютерные ресурсы. Хоть и не много, но все же. Это основная причина, по которой пользователи решают отказаться от анимации и прочей украшающей графики.

Как отключить анимацию и прозрачность окон Windows 11? Приведем инструкцию по отключению эффекта прозрачности окон и всей анимации графической оболочки разом: Откройте окно «Параметры», используя комбинацию клавиш «Win + I» или кликнув по соответствующему значку в меню «Пуск», как показано здесь: В левой части окна «Параметры» откройте вкладку «Специальные возможности», затем — справа — перейдите в раздел «Визуальные эффекты»: Останется перевести в положение «Откл.» переключатели напротив «Эффекты прозрачности» и «Эффекты анимации»: Готово. Вначале мы указали, что эффекты анимации отключатся все разом. Но при желании их можно настроить.