Как удалить программу/приложение на Windows 11?

Удаление программ в Windows 11 осуществляется примерно по той же схеме, что и в предыдущей версии операционной системы. Есть три стандартных способа сделать это:

Через меню «Пуск» (некоторые программы можно удалять и отсюда). Через системное приложение «Параметры». И через «Панель управления» (классический вариант).

Приведем инструкции по удалению программ Windows при помощи всех этих способов, а заодно рассмотрим решение часто возникающей проблемы с отсутствием имени приложения в «Параметрах» и/или «Панели управления».

Удаление программ в Windows 11 через меню «Пуск» Некоторые приложения, в т.ч. и те, что устанавливаются на компьютер вместе с Windows 11, можно удалить через меню «Пуск». Для этого достаточно сделать несколько простых действий: Открыть меню «Пуск» и кликнуть правой кнопкой мыши по значку удаляемого приложения.

Выбрать из выпадающего контекстного меню пункт «Удалить»: 1 Подтверждаем намерение деинсталлировать программу, нажав кнопку «Удалить» в небольшом окне. Если речь идет об удалении именно установленных пользователем программ, то они, как правило, не отображаются на начальном экране меню «Пуск». Поэтому переходим в раздел «Все приложения» и в нем либо проделываем то же, что и выше: Но некоторые установленные пользователем программы не имеют значка даже в разделе «Все приложения» меню «Пуск» — они располагаются в собственных папках. Достаточно найти ее, открыть и запустить файл «Uninstall» (стандартное название деинсталлятора, но он может иметь и другое). И, наконец, еще один последний способ удаления приложений их меню «Пуск» — использование поиска. Вбиваем полное или частичное название удаляемой программы в поисковую строку, затем в правой части «Пуска» кликаем по кнопке «Удалить»:

Удаление программ в Windows 11 через «Параметры» системы Данный способ более удобен в плане того, что в одном окне можно просмотреть список всех установленных пользовательских и некоторых встроенных в Windows 11 программ, ознакомиться с занимаемым ими дисковым пространством и при необходимости удалить. Действия следующие: Откройте «Параметры» системы из меню «Пуск» или путем нажатия комбинации клавиш «Win + I»: В левой части открывшегося окна перейдите во вкладку «Приложения» затем — справа — выберите «Приложения и возможности»: В открывшемся разделе можно будет увидеть список всех установленных программ. Для удаления любой из них кликните напротив названия приложения по пиктограмме с изображением трех вертикально расположенных точек и выберите затем пункт «Удалить»: Подтвердите удаление, повторно нажав кнопку «Удалить»:

Удаление программ в Windows 11 через «Панель управления» Данный способ практически ничем не отличается от предыдущего за исключением того, что в «Панель управления» немного дольше входить: Откройте меню «Пуск» и введите в поисковую строку запрос «Панель управления» и кликните по отобразившемуся значку для запуска: Для удобства установите напротив «Просмотр» вариант «Категория», затем кликните по элементу «Удаления программы» в блоке «Программы»: На экране отобразится список установленных программ. Кликните по удаляемому приложению два раза мышкой либо выделите его название, затем нажмите выше — над списком — кнопку «Удалить» (может именоваться как «Удалить/Изменить») и подтвердите удаление: Если ни в меню «Пуск», ни в окне «Параметры», ни в «Панели управления» нет значка программы, которую нужно удалить, либо при попытке ее удаления выскакивает ошибка об отсутствие какого-то файла или кнопка «Удалить» неактивна, следуйте дальнейшим инструкциям.