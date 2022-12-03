Как удалить программу/приложение на Windows 11?

Удаление программ в Windows 11 осуществляется примерно по той же схеме, что и в предыдущей версии операционной системы. Есть три стандартных способа сделать это:
- Через меню «Пуск» (некоторые программы можно удалять и отсюда).
- Через системное приложение «Параметры».
- И через «Панель управления» (классический вариант).
Приведем инструкции по удалению программ Windows при помощи всех этих способов, а заодно рассмотрим решение часто возникающей проблемы с отсутствием имени приложения в «Параметрах» и/или «Панели управления».
Удаление программ в Windows 11 через меню «Пуск»
Некоторые приложения, в т.ч. и те, что устанавливаются на компьютер вместе с Windows 11, можно удалить через меню «Пуск». Для этого достаточно сделать несколько простых действий:
- Открыть меню «Пуск» и кликнуть правой кнопкой мыши по значку удаляемого приложения.
- Выбрать из выпадающего контекстного меню пункт «Удалить»:
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- Подтверждаем намерение деинсталлировать программу, нажав кнопку «Удалить» в небольшом окне.
- Если речь идет об удалении именно установленных пользователем программ, то они, как правило, не отображаются на начальном экране меню «Пуск». Поэтому переходим в раздел «Все приложения» и в нем либо проделываем то же, что и выше:
- Но некоторые установленные пользователем программы не имеют значка даже в разделе «Все приложения» меню «Пуск» — они располагаются в собственных папках. Достаточно найти ее, открыть и запустить файл «Uninstall» (стандартное название деинсталлятора, но он может иметь и другое).
- И, наконец, еще один последний способ удаления приложений их меню «Пуск» — использование поиска. Вбиваем полное или частичное название удаляемой программы в поисковую строку, затем в правой части «Пуска» кликаем по кнопке «Удалить»:
Удаление программ в Windows 11 через «Параметры» системы
Данный способ более удобен в плане того, что в одном окне можно просмотреть список всех установленных пользовательских и некоторых встроенных в Windows 11 программ, ознакомиться с занимаемым ими дисковым пространством и при необходимости удалить. Действия следующие:
- Откройте «Параметры» системы из меню «Пуск» или путем нажатия комбинации клавиш «Win + I»:
- В левой части открывшегося окна перейдите во вкладку «Приложения» затем — справа — выберите «Приложения и возможности»:
- В открывшемся разделе можно будет увидеть список всех установленных программ. Для удаления любой из них кликните напротив названия приложения по пиктограмме с изображением трех вертикально расположенных точек и выберите затем пункт «Удалить»:
- Подтвердите удаление, повторно нажав кнопку «Удалить»:
Удаление программ в Windows 11 через «Панель управления»
Данный способ практически ничем не отличается от предыдущего за исключением того, что в «Панель управления» немного дольше входить:
- Откройте меню «Пуск» и введите в поисковую строку запрос «Панель управления» и кликните по отобразившемуся значку для запуска:
- Для удобства установите напротив «Просмотр» вариант «Категория», затем кликните по элементу «Удаления программы» в блоке «Программы»:
- На экране отобразится список установленных программ. Кликните по удаляемому приложению два раза мышкой либо выделите его название, затем нажмите выше — над списком — кнопку «Удалить» (может именоваться как «Удалить/Изменить») и подтвердите удаление:
Если ни в меню «Пуск», ни в окне «Параметры», ни в «Панели управления» нет значка программы, которую нужно удалить, либо при попытке ее удаления выскакивает ошибка об отсутствие какого-то файла или кнопка «Удалить» неактивна, следуйте дальнейшим инструкциям.
Удаление «проблемных» приложений в Windows 11
Довольно часто устанавливаемые приложения не создают нигде в системе (точнее — в реестре) записей о расположении деинсталлятора. Также возможны ситуации, когда только что удаленные программы продолжают числиться в системе, например — в списке «Панели управления». Решить эту проблему можно при помощи «Редактора реестра».
Чтобы удалить программу, которую не удалось деинсталлировать ни одним из вышеописанных способов, выполните следующее:
- Нажмите одновременно клавиши «Win + R», чтобы открыть системное приложение «Выполнить», затем впишите в открывшееся окно без кавычек команду «regedit» и нажмите «ОК»:
- Откроется системная программа «Редактор реестра». Скопируйте нижеследующий адрес в ее адресную строку в верхней части окна и затем нажмите «Enter» либо перейдите по нему, используя древо разделов справа:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
- В разделе «Uninstall» присутствуют подразделы с названиями установленных программ, но некоторые из них именуются длинным шестнадцатеричным кодом. Возможно, что приложение, которое нужно удалить, находится именно в таком закодированном разделе. Чтобы понять это, откройте раздел, затем в правой части окна «Редактора реестра» найдите параметр «DisplayName» — напротив него будет приведено действительное имя программы:
- После того, как был найден раздел реестра, посвященной удаляемой программе, найдите среди параметров справа тот, что назван как «UninstallString», и кликните по нему два раза мышкой:
- В небольшом открывшемся окне нужно скопировать все, что вписано в текстовое поле «Значение»:
- Далее вновь запустите программу «Выполнить» (Win + R), вставьте только что скопированный текст в поле «Открыть», после чего нажмите кнопку «ОК».
- Запустится встроенный деинсталлятор программы. Останется следовать его инструкциям.
Если же, к примеру, в окне «Параметры» присутствует значок программы, но удалить ее не выходит, либо ее удаление было произведено, но значок никуда не делся, выполните следующие действия:
- По инструкции выше откройте раздел в реестре «Uninstall».
- Найдите подраздел, название которого соответствует названию проблемной программы, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт — «Удалить», затем подтвердите действие:
- Если же раздел с именем программы отсутствует, используйте инструкцию выше, чтобы найти его среди тех, что закодированы.
Удаление программ в Windows 11 также возможно при использовании сторонних утилит, но здесь мы не будем рассматривать этот способ, т.к. он не подпадает под категорию стандартных.