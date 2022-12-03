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Инструкции 06.10.2021 5 минут

Как удалить программу/приложение на Windows 11?

Как удалить программу на Windows 11 через меню "Пуск", "Параметры" и из "Панели управления"?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Удаление программ в Windows 11 осуществляется примерно по той же схеме, что и в предыдущей версии операционной системы. Есть три стандартных способа сделать это:

  1. Через меню «Пуск» (некоторые программы можно удалять и отсюда).
  2. Через системное приложение «Параметры».
  3. И через «Панель управления» (классический вариант).

Приведем инструкции по удалению программ Windows при помощи всех этих способов, а заодно рассмотрим решение часто возникающей проблемы с отсутствием имени приложения в «Параметрах» и/или «Панели управления».

Удаление программ в Windows 11 через меню «Пуск»

Некоторые приложения, в т.ч. и те, что устанавливаются на компьютер вместе с Windows 11, можно удалить через меню «Пуск». Для этого достаточно сделать несколько простых действий:

  • Открыть меню «Пуск» и кликнуть правой кнопкой мыши по значку удаляемого приложения.
  • Выбрать из выпадающего контекстного меню пункт «Удалить»:

Меню «Пуск»1

  • Подтверждаем намерение деинсталлировать программу, нажав кнопку «Удалить» в небольшом окне.

Удаление программы из меню "Пуск"

  • Если речь идет об удалении именно установленных пользователем программ, то они, как правило, не отображаются на начальном экране меню «Пуск». Поэтому переходим в раздел «Все приложения» и в нем либо проделываем то же, что и выше:

  • Но некоторые установленные пользователем программы не имеют значка даже в разделе «Все приложения» меню «Пуск» — они располагаются в собственных папках. Достаточно найти ее, открыть и запустить файл «Uninstall» (стандартное название деинсталлятора, но он может иметь и другое).

  • И, наконец, еще один последний способ удаления приложений их меню «Пуск» — использование поиска. Вбиваем полное или частичное название удаляемой программы в поисковую строку, затем в правой части «Пуска» кликаем по кнопке «Удалить»:

Удаление программы из меню "Пуск"

Удаление программ в Windows 11 через «Параметры» системы

Данный способ более удобен в плане того, что в одном окне можно просмотреть список всех установленных пользовательских и некоторых встроенных в Windows 11 программ, ознакомиться с занимаемым ими дисковым пространством и при необходимости удалить. Действия следующие:

  • Откройте «Параметры» системы из меню «Пуск» или путем нажатия комбинации клавиш «Win + I»:

Пуск - Параметры

  • В левой части открывшегося окна перейдите во вкладку «Приложения» затем — справа — выберите «Приложения и возможности»:

Удаление программ в Windows 11 через «Параметры» системы

  • В открывшемся разделе можно будет увидеть список всех установленных программ. Для удаления любой из них кликните напротив названия приложения по пиктограмме с изображением трех вертикально расположенных точек и выберите затем пункт «Удалить»:

  • Подтвердите удаление, повторно нажав кнопку «Удалить»:

Удаление программ в Windows 11 через «Параметры» системы

Удаление программ в Windows 11 через «Панель управления»

Данный способ практически ничем не отличается от предыдущего за исключением того, что в «Панель управления» немного дольше входить:

  • Откройте меню «Пуск» и введите в поисковую строку запрос «Панель управления» и кликните по отобразившемуся значку для запуска:

Пуск

  • Для удобства установите напротив «Просмотр» вариант «Категория», затем кликните по элементу «Удаления программы» в блоке «Программы»:

Панель управления

  • На экране отобразится список установленных программ. Кликните по удаляемому приложению два раза мышкой либо выделите его название, затем нажмите выше — над списком — кнопку «Удалить» (может именоваться как «Удалить/Изменить») и подтвердите удаление:

Удаление программ в Windows 11 через «Панель управления»

Если ни в меню «Пуск», ни в окне «Параметры», ни в «Панели управления» нет значка программы, которую нужно удалить, либо при попытке ее удаления выскакивает ошибка об отсутствие какого-то файла или кнопка «Удалить» неактивна, следуйте дальнейшим инструкциям.

Удаление «проблемных» приложений в Windows 11

Довольно часто устанавливаемые приложения не создают нигде в системе (точнее — в реестре) записей о расположении деинсталлятора. Также возможны ситуации, когда только что удаленные программы продолжают числиться в системе, например — в списке «Панели управления». Решить эту проблему можно при помощи «Редактора реестра».

Чтобы удалить программу, которую не удалось деинсталлировать ни одним из вышеописанных способов, выполните следующее:

  • Нажмите одновременно клавиши «Win + R», чтобы открыть системное приложение «Выполнить», затем впишите в открывшееся окно без кавычек команду «regedit» и нажмите «ОК»:

Выполнить

  • Откроется системная программа «Редактор реестра». Скопируйте нижеследующий адрес в ее адресную строку в верхней части окна и затем нажмите «Enter» либо перейдите по нему, используя древо разделов справа:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Редактор реестра

  • В разделе «Uninstall» присутствуют подразделы с названиями установленных программ, но некоторые из них именуются длинным шестнадцатеричным кодом. Возможно, что приложение, которое нужно удалить, находится именно в таком закодированном разделе. Чтобы понять это, откройте раздел, затем в правой части окна «Редактора реестра» найдите параметр «DisplayName» — напротив него будет приведено действительное имя программы:

  • После того, как был найден раздел реестра, посвященной удаляемой программе, найдите среди параметров справа тот, что назван как «UninstallString», и кликните по нему два раза мышкой:

  • В небольшом открывшемся окне нужно скопировать все, что вписано в текстовое поле «Значение»:

Удаление «проблемных» приложений в Windows 11

  • Далее вновь запустите программу «Выполнить» (Win + R), вставьте только что скопированный текст в поле «Открыть», после чего нажмите кнопку «ОК».

  • Запустится встроенный деинсталлятор программы. Останется следовать его инструкциям.

Если же, к примеру, в окне «Параметры» присутствует значок программы, но удалить ее не выходит, либо ее удаление было произведено, но значок никуда не делся, выполните следующие действия:

  • По инструкции выше откройте раздел в реестре «Uninstall».
  • Найдите подраздел, название которого соответствует названию проблемной программы, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт — «Удалить», затем подтвердите действие:

  • Если же раздел с именем программы отсутствует, используйте инструкцию выше, чтобы найти его среди тех, что закодированы.

Удаление программ в Windows 11 также возможно при использовании сторонних утилит, но здесь мы не будем рассматривать этот способ, т.к. он не подпадает под категорию стандартных.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Обсуждение статьи

1 отзыв

Виктор

О-о! Я восхищён! Больше таких растолмачек, хороших и разных!