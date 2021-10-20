Контрольные точки восстановления в Windows создаются автоматически, если соответствующая опция активна в системных настройках. Это также можно сделать вручную в любой момент. Рассмотрим, как это реализовать. В дополнение приведем инструкцию по использованию точек восстановления в Windows 11, в т.ч. в случаях, когда система отказывается загружаться, выдавая ошибку из разряда «Синий экран смерти».

Использование точек восстановления в Windows 11

Чтобы откатить систему до созданной вручную или автоматически точки восстановления, можно использовать окно «Свойства системы», т.е. то же, что было рассмотрено выше. Достаточно просто кликнуть по кнопке «Восстановить» во вкладке «Защита системы»:

Также можно воспользоваться командой «rstrui», которую следует вводить без кавычек в окно «Выполнить» (вызывается при помощи клавиш «Win + R»):

В обоих случаях на экране отобразится окно «Восстановление системы», в котором нужно нажать «Далее»:

В следующем разделе этого окна будет приведен список с доступными точками восстановления. В нашем случае здесь присутствует всего одна — созданная только что — точка восстановления. Выделяем нужную точку и жмем «Далее»:

Также можно предварительно посмотреть список программ и драйверов, которые будут удалены или восстановлены, если те были установлены или деинсталлированы уже после создания точки восстановления. Для этого в окне выбора точки нужно нажать кнопку «Поиск затрагиваемых программ» (впрочем, это можно сделать и в следующем окне):

Но в нашем случае этот список пуст, т.к. после создания точки восстановления не было произведено никаких действий по установке или удалению программ или драйверов.

После того, как была нажата кнопка «Далее» в окне выбора точки отката, останется кликнуть «Готово». Все остальные действия система выполнит в автоматическом режиме. Перед нажатием кнопки сохраните все открытые файлы, т.к. будет произведена перезагрузка компьютера.