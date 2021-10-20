Контрольные точки восстановления в Windows создаются автоматически, если соответствующая опция активна в системных настройках. Это также можно сделать вручную в любой момент. Рассмотрим, как это реализовать. В дополнение приведем инструкцию по использованию точек восстановления в Windows 11, в т.ч. в случаях, когда система отказывается загружаться, выдавая ошибку из разряда «Синий экран смерти».
Создание точки восстановления в Windows 11
Первым делом откройте окно «Параметры» комбинацией клавиш «Win + I» либо путем клика по одноименному значку в меню «Пуск»:
Дальнейшие действия:
- В окне «Параметры» откройте вкладку «Система», затем перейдите в раздел «О системе» в правой его части:
- В открывшемся разделе кликните по элементу «Дополнительные параметры системы»:
- В новом окне «Свойства системы» перейдите во вкладку «Защита системы»:
- Если создание точек восстановления отключено в данный момент (как на скриншоте выше), то в открытой вкладке кнопки «Восстановить» и «Создать» будут неактивными, а напротив каждого локального диска в блоке «Параметры защиты» будет указано «Отключено». В этом случае выберите системный локальный диск (рядом с его названием указано «Система») и нажмите кнопку «Настроить» ниже (если же кнопка «Создать» активна, пропустите следующий шаг):
- Откроется новое окно. Переведите переключатель в верхней его части в положение «Включить защиту системы», а ниже — при помощи ползунка — задайте объем дискового пространства, которое будет выделено для хранения файлов (точек) восстановления. По умолчанию система резервирует под хранение точек восстановления 15% от общего объема локального диска (раздела). Но никаких стандартов здесь нет. Выделите, например, 4-5 гигабайт для этих целей. После этого нажмите кнопку «Применить» и закройте окно:
- Теперь в окне «Свойства системы» напротив системного локального диска будет указано, что защита «Включена». С этого же момента станет доступной возможность выделения места под точки восстановления на других локальных дисках. Выделите диск и нажмите кнопку «Создать»:
- В открывшемся небольшом окне введите любое имя для создаваемой точки восстановления, после чего нажмите кнопку «Создать»:
- Дождитесь окончания процесса:
- Готово.
Использование точек восстановления в Windows 11
Чтобы откатить систему до созданной вручную или автоматически точки восстановления, можно использовать окно «Свойства системы», т.е. то же, что было рассмотрено выше. Достаточно просто кликнуть по кнопке «Восстановить» во вкладке «Защита системы»:
Также можно воспользоваться командой «rstrui», которую следует вводить без кавычек в окно «Выполнить» (вызывается при помощи клавиш «Win + R»):
В обоих случаях на экране отобразится окно «Восстановление системы», в котором нужно нажать «Далее»:
В следующем разделе этого окна будет приведен список с доступными точками восстановления. В нашем случае здесь присутствует всего одна — созданная только что — точка восстановления. Выделяем нужную точку и жмем «Далее»:
Также можно предварительно посмотреть список программ и драйверов, которые будут удалены или восстановлены, если те были установлены или деинсталлированы уже после создания точки восстановления. Для этого в окне выбора точки нужно нажать кнопку «Поиск затрагиваемых программ» (впрочем, это можно сделать и в следующем окне):
Но в нашем случае этот список пуст, т.к. после создания точки восстановления не было произведено никаких действий по установке или удалению программ или драйверов.
После того, как была нажата кнопка «Далее» в окне выбора точки отката, останется кликнуть «Готово». Все остальные действия система выполнит в автоматическом режиме. Перед нажатием кнопки сохраните все открытые файлы, т.к. будет произведена перезагрузка компьютера.
Как использовать точку восстановления, если Windows 11 не загружается?
Мы решили рассмотреть этот вопрос по той причине, что вручную точки восстановления обычно создаются перед установкой или удалением каких-либо драйверов, изменением системных настроек, использованием программ-твикеров — словом, перед выполнением таких действий, после которых система может дать сбой, вплоть до полного выхода из строя. Если при загрузке Windows 11 крашится (критический сбой), отображая «Синий экран смерти» (BSOD-ошибка), ситуацию может спасти процедура восстановления системы к точке восстановления.
Первостепенная задача — войти в среду восстановления (winRE) Windows 11. Это можно сделать, несколько раз подряд принудительно прерывая загрузку системы:
- Включите компьютер и дождитесь появления логотипа Windows на экране.
- Сразу же нажмите на системном блоке кнопку перезагрузки, в случае с ноутбуком — нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения до тех пор, пока тот не выключится.
- Повторите процедуру 3 раза.
- На 4-раз позвольте Windows запуститься — она будет введена в среду восстановления winRE, чему будет свидетельствовать появление на экране надписи «Автоматическое восстановление»:
- Нажмите здесь кнопку «Advanced options» (Дополнительные параметры). После этого на экране отобразятся несколько вариантов последующих действий. Выберите «Устранение неполадок»:
- В следующем разделе кликните по пункту «Дополнительные параметры»:
- Далее выберите «System Restore» или «Восстановление системы», в зависимости от того, какой из этих двух вариантов написания функции отображается в вашем случае:
- Выберите учетную запись, в которой была создана точка восстановления:
- Если учетная запись защищена паролем, его нужно будет ввести на следующем шаге:
- Далее откроется уже знакомое нам окно «Восстановление системы», в котором нужно нажать кнопку «Далее»:
- Дальнейшие действия аналогичны тем, что мы рассматривали в предыдущей части статьи при использовании точки восстановления из-под работоспособной системы.
На этом наша инструкция завершена.