Как в Windows 11 создать локальную учетную запись?

Начиная с Windows 8, система стала настоятельно рекомендовать пользователям использование учетной записи Microsoft. Связано это с интеграцией в систему различных сетевых приложений — Windows Store (магазин), People(Люди), Xbox (игровой сервис), OneDrive (облачное хранилище) и т.д., а также функции синхронизации данных между разными устройствами.

Все эти программы требуют авторизации с использованием логина и пароля от учетной записи Microsoft. Но ими можно пользоваться и из локальной (она же — автономная) учетной записи — просто нужно будет создать аккаунт на сайте Microsoft, а затем использовать полученные в результате данные авторизации.

Но это не означает, что нужно отказываться от использования учетной записи Microsoft. Совместно с ней всегда можно использовать и локальный аккаунт (или даже несколько), переключаясь между ними по мере необходимости.

Создание локальной учетной записи при установке Windows 11 Переходите сразу к следующей части статьи, если Windows 11 уже установлена. Локальную учетную запись можно создать на одном из последних этапов установки системы. Начинается все в окне, озаглавленном как «Давайте добавим вашу учетную запись Microsoft». В нем нужно кликнуть по элементу «Параметры входа»: 1 В следующем окне выбираем пункт «Автономная учетная запись»: Далее система уже в третий раз подряд будет рекомендовать использование сетевой учетной записи Microsoft. Пропускаем действие: Но и этого мало. В 4-й раз Windows предложит выбрать, кто будет пользоваться компьютером из-под создаваемой учетной записи. Если это ребенок, для которого в дальнейшем нужно будет создавать расписание и правила пользованием ПК, тогда все же придется регистрировать аккаунт Microsoft. Если нет, тогда отмечаем в этом окне пункт «Don’t sign with Microsoft account» и нажимаем кнопку «Next»: Наконец, можно будет вписать имя учетной записи. Останется нажать на кнопку «Далее», чтобы завершить настройку и продолжить установку системы.