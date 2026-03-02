Как сохранить документ Word в формате PDF?

Пользователям по тем или иным причинам может потребоваться сохранить текстовый документ в формате PDF. У данного формата есть свои преимущества: такой файл будет корректно отображаться на любом устройстве, форматирование останется неизменным, а изображения не сместятся. Как можно форматировать уже готовый документ в формате DOC в формат PDF?
Онлайн-сервисы
Если нет желания разбираться в настройках программ, для конвертации подойдут специальные онлайн-сервисы. Это готовые инструменты, работающие в браузере. Ничего не нужно устанавливать — достаточно загрузить файл на сайт и скачать готовый PDF-файл. Обработка происходит на стороне сервиса.
В качестве примера можно рассмотреть сайт PDFStorm. Инструмент позволяет создавать PDF из разных форматов, включая DOC.
Как это работает:
1. Сначала нужно перейти на сайт PDFStorm. Сервис доступен на русском языке.
2. В центре страницы находится кнопка Выбрать DOC файлы и область для перетаскивания документа. Через нее можно выбрать нужный DOC-файл на компьютере.
3. После выбора нужного документа происходит обработка файла. На этом этапе файл загружается на сервер и конвертируется в PDF. Нужно просто подождать.
4. После завершения обработки появится кнопка Конвертировать в PDF, нажав на которую пользователь получит свой конвертированный документ в формате PDF.
Преимущества:
- Не требует установки дополнительного программного обеспечения.
- Работает на любом устройстве с доступом в интернет.
- Простой интерфейс, подходит для неопытных пользователей.
Недостатки:
- Необходимо подключение к интернету.
экспорт в текстовом редакторе
Если на компьютере уже установлена программа для работы с текстом, можно не использовать отдельный конвертер. Любой текстовый редактор имеет функцию сохранения в другие форматы, включая PDF. Это касается и бесплатных офисных пакетов.
В качестве примера взяты две наиболее популярные программы: LibreOffice и OpenOffice. Структура меню в этих программах практически идентична.
Как это работает:
1. LibreOffice, как и OpenOffice, открываются одинаково. Интерфейс схож с обычным текстовым редактором.
2. Чтобы выбрать нужный документ, нужно нажать Файл — Открыть.
3. Документ открыт, осталось его экспортировать в PDF. Для этого следует нажать Файл — Экспорт в — Экспорт в PDF в LibreOffice и Файл — Экспорт в PDF в OpenOffice.
4. После установки необходимых опций остается лишь нажать кнопку Экспорт. После этого файл сохранится на ПК пользователя.
Преимущества:
- Не требует доступа в интернет.
- Обеспечивает конфиденциальность: файл не покидает пределы компьютера.
- Есть возможность настройки итогового документа.
Недостатки:
- Требуется предварительная установка программы.
- Программами пользоваться немного сложнее, чем более простыми вариантами.
Документы Google
Владельцы аккаунта Google автоматически получают доступ к онлайн-офису. Это удобно, если документ уже хранится в облаке или был получен по электронной почте.
Установка программ не требуется, все действия выполняются в браузере. Как это работает:
1. В браузере нужно открыть официальный сайт. Если нужно, следует выполнить вход в аккаунт Google.
2. Для загрузки документа с компьютера нужно нажать Файл — Открыть и выбрать нужный файл.
3. После открытия документа нужно нажать Файл — Скачать и выбрать Документ PDF.
4. Браузер автоматически загрузит готовый PDF-файл на компьютер.
Преимущества:
- Бесплатный доступ с любого устройства.
- Не требует установки программ.
- Удобен при работе с документами, уже размещенными в Google Диске.
Недостатки:
- Требуется наличие учетной записи Google.
- Необходимо подключение к интернету.
Заключение
В статье были рассмотрены актуальные на сегодняшний день способы конвертирования файлов формата DOC в PDF.
- Наиболее простой и быстрый вариант преобразования документа Word в PDF — использование онлайн-сервисов. Такой подход подходит для большинства повседневных ситуаций.
- Если документ содержит конфиденциальные данные, безопаснее применить текстовый редактор, например, LibreOffice или OpenOffice. Так важные файлы не покинут компьютер.
- Google Docs является оптимальным решением для тех, кто привык работать с документами в облаке и через браузер.