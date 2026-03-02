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Инструкции 17.03.2026 3 минуты

Как сохранить документ Word в формате PDF?

Как сохранить Word файл в формате PDF? Какие для этого есть способы и какой из них удобнее?

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Пользователям по тем или иным причинам может потребоваться сохранить текстовый документ в формате PDF. У данного формата есть свои преимущества: такой файл будет корректно отображаться на любом устройстве, форматирование останется неизменным, а изображения не сместятся. Как можно форматировать уже готовый документ в формате DOC в формат PDF?

Онлайн-сервисы

Если нет желания разбираться в настройках программ, для конвертации подойдут специальные онлайн-сервисы. Это готовые инструменты, работающие в браузере. Ничего не нужно устанавливать — достаточно загрузить файл на сайт и скачать готовый PDF-файл. Обработка происходит на стороне сервиса.

В качестве примера можно рассмотреть сайт PDFStorm. Инструмент позволяет создавать PDF из разных форматов, включая DOC.

Как это работает:

1. Сначала нужно перейти на сайт PDFStorm. Сервис доступен на русском языке.

2. В центре страницы находится кнопка Выбрать DOC файлы и область для перетаскивания документа. Через нее можно выбрать нужный DOC-файл на компьютере.

Выбор файла

3. После выбора нужного документа происходит обработка файла. На этом этапе файл загружается на сервер и конвертируется в PDF. Нужно просто подождать.

4. После завершения обработки появится кнопка Конвертировать в PDF, нажав на которую пользователь получит свой конвертированный документ в формате PDF.

Преимущества:

  • Не требует установки дополнительного программного обеспечения.
  • Работает на любом устройстве с доступом в интернет.
  • Простой интерфейс, подходит для неопытных пользователей.

Недостатки:

  • Необходимо подключение к интернету.

экспорт в текстовом редакторе

Если на компьютере уже установлена программа для работы с текстом, можно не использовать отдельный конвертер. Любой текстовый редактор имеет функцию сохранения в другие форматы, включая PDF. Это касается и бесплатных офисных пакетов.

В качестве примера взяты две наиболее популярные программы: LibreOffice и OpenOffice. Структура меню в этих программах практически идентична.

Как это работает:

1. LibreOffice, как и OpenOffice, открываются одинаково. Интерфейс схож с обычным текстовым редактором.

2. Чтобы выбрать нужный документ, нужно нажать Файл — Открыть.

Открытие файла Office

3. Документ открыт, осталось его экспортировать в PDF. Для этого следует нажать Файл — Экспорт в — Экспорт в PDF в LibreOffice и Файл — Экспорт в PDF  в OpenOffice.

Выбор экспорта в PDF Office

4. После установки необходимых опций остается лишь нажать кнопку Экспорт. После этого файл сохранится на ПК пользователя.

Настройки экспорта PDF Office

Преимущества:

  • Не требует доступа в интернет.
  • Обеспечивает конфиденциальность: файл не покидает пределы компьютера.
  • Есть возможность настройки итогового документа.

Недостатки:

  • Требуется предварительная установка программы.
  • Программами пользоваться немного сложнее, чем более простыми вариантами.

Документы Google

Владельцы аккаунта Google автоматически получают доступ к онлайн-офису. Это удобно, если документ уже хранится в облаке или был получен по электронной почте.

Установка программ не требуется, все действия выполняются в браузере. Как это работает:

1. В браузере нужно открыть официальный сайт. Если нужно, следует выполнить вход в аккаунт Google.

2. Для загрузки документа с компьютера нужно нажать Файл — Открыть и выбрать нужный файл.

Открытие файла Google

3. После открытия документа нужно нажать Файл — Скачать и выбрать Документ PDF.

Экспорт в PDF Google

4. Браузер автоматически загрузит готовый PDF-файл на компьютер.

Преимущества:

  • Бесплатный доступ с любого устройства.
  • Не требует установки программ.
  • Удобен при работе с документами, уже размещенными в Google Диске.

Недостатки:

  • Требуется наличие учетной записи Google.
  • Необходимо подключение к интернету.

Заключение

В статье были рассмотрены актуальные на сегодняшний день способы конвертирования файлов формата DOC в PDF.

  • Наиболее простой и быстрый вариант преобразования документа Word в PDF — использование онлайн-сервисов. Такой подход подходит для большинства повседневных ситуаций.
  • Если документ содержит конфиденциальные данные, безопаснее применить текстовый редактор, например, LibreOffice или OpenOffice. Так важные файлы не покинут компьютер.
  • Google Docs является оптимальным решением для тех, кто привык работать с документами в облаке и через браузер.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

OpenOffice
OpenOffice

Версия 4.116.9816

Бесплатный пакет офисных программ

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
LibreOffice
LibreOffice

Версия 26.8.1.1

Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных

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