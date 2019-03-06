Оптимальное разрешение экрана устанавливается Windows автоматически с учетом размера монитора, драйверов и видеоадаптера. Для максимального комфорта, улучшения четкости и качества картинки требуется ручная настройка. Для мониторов разных размеров рекомендуется выбирать определенное разрещение (в пикселях), которео обычно прописана в инструкции или на официальном сайте.

Есть несколько различных вариантов изменения разрешения экрана — через меню компьютера, с помощью специальной программы, с использованием возможностей видеокарты, в самой игре и отдельно взятой картинке.

Изменение разрешения монитора на Windows 7 и 8 Начнем с одной из самых популярных операционных систем. Для получения результата делаем следующие действия: Правой кнопкой мышки кликаем по рабочему столу.

На высветившейся панели выбираем "Разрешение экрана".

Вносим изменения в данные. Напротив наиболее оптимальных значений высветится (рекомендуется). Жмем "Ок".



Высветится версия картинки с учетом новых установленных параметров. Если качество изображения устраивает, жмем "Сохранить".



Если не нажать "Сохранить", через 10-15 секунд все настройки вернутся к первоначальным параметрам.



Иногда предлагаемых вариантов слишком мало. В этом случае проверьте видеодрайвера — возможно, они не установлены или устарели. Установки или обновите драйвера через бесплатную программу DriverHub.

Как изменить разрешение экрана на Windows 10? Порядок настройки в этой операционной системе немного отличается от предыдущего. Жмем правой кнопкой мышки по рабочему столу.



На высветившейся панели выбираем "Параметры экрана".



В открывшемся окне из всех вариантов выбираем "Экран" или "Дисплей" (иногда бывают разные версии).



Высветится несколько параметров: "Режим ночного света", "Масштаб и разметка", "Несколько дисплеев". Выбираем "Масштаб и разметка".



В параметрах "Разрешение" выбираем значение с пометкой "Рекомендуется".



Далее "Применить" и "Сохранить". Также можно узнать свое разрешение с помощью онлайн-инструментов, например, от PixelTool. Специальный инструмент поможет узнать физическое и логическое разрешение экрана, тип экрана, ориентацию, PPI и многое другое.

Программы для изменения разрешения экрана Иногда стандартных настроек не достаточно для получения необходимого результата. В таких случаях необходимо установить специальное приложение (программу). Есть несколько утилит, рассмотрим самые популярные: Carroll С помощью этой программы можно настроить изображение под каждого пользователя ПК индивидуально. Информация сохраняется, поэтому не требуется каждый раз вводить цифры. Программа содержит массу вариантов на выбор и простая в управлении, а информация выводится в едином окне. Минусом программы является отсутствие русскоязычной версии. HotKey Resolution Changer С помощью данного приложения можно выбрать необходимые параметры настройки мониторов подключенных к ПК. Софт имеет до девяти профилей, в которых можно сохранить данные под каждого пользователя. Утилита потребляет минимум ресурса машины, управляется легко, есть поддержка горячих клавиш. HotKey Resolution Changer также не переведена на русский язык. MultiRes Очень простая в управлении. Выполняются операции с панели задач. Отличается от двух предыдущих наличием русскоязычной версии.

Настраиваем разрешение картинки Несмотря на идеальные настройки монитора, иногда графическое изображение отдельных картинок оставляет желать лучшего. Это можно исправить с помощью редактора Paint, который есть в любом ПК с Windows. Рассмотрим, как это сделать. Заходим в меню "Пуск".



Выбираем раздел "Все программы", в нем "Типовые".



Кликаем на значок Paint.



В меню панели редактора в верхнем левом углу выбираем "Открыть".



В открывшемся окне с полным содержимым компьютера, находим необходимое изображение и кликаем по нему дважды.



Картинка появилась в редакторе.



Нажимаем "Изменить размер".



В окне "Изменение размеров и наклона", в опциях "Пиксели" и "Сберегать пропорции", введите необходимое значение по вертикали. Горизонтальные данные установит программа автоматически.



Жмем "Ок" и сохраняем изображение.

Как повысить разрешение экрана? Как правило, на компьютере или ноутбуке все показатели установлены не на максимально допустимом уровне. Повысить его можно следующим образом: Через "Пуск" откройте панель управления.



Выберите режим отображения "Просмотр: мелкие значки".



Найдите среди них значок "Экран" и кликните по нему.



Выберите режим, наиболее подходящий для чтения (это может быть "Мелкий -100%" или "средний – 125%").



Жмем "Применить".



В меню "Разрешение" перетаскивая бегунок, устанавливаем максимальное значение..



Опять "Применить".



Если полученный результат устраивает, то не забываем "Сохранить".

Настройка разрешения в игре Создатели компьютерных игр при выпуске выставляют средние значения параметров управления, звука и изображения. Многие пользователи, думая, что это оптимальный вариант, и лучше быть не может, не пытаются что-то изменить. Необходимо учесть, что каждый монитор имеет свои особенности и параметры, под которые не всегда подходят установленные средние значения. Чтобы получить максимально качественную картинку, рекомендуем улучшить параметры изображения, следуя инструкции: Определите данные разрешения монитора (найти эти данные можно в прилагаемых к нему документах или в интернете).

Запустите игру.

В меню зайдите в "Настройки" или "Опции".

Выберите "настройки (опции) экрана".

В высветившемся окне введите данные, соответствующие монитору.

Нажмите "Ок".

Настройка изображения, не заходя в игру При запуске игр иногда высвечивается сообщение "Вне диапазона" иИли "Неоптимальный режим". Исправить это можно, подобрав оптимальное разрешение монитора, даже не заходя при этом в игру. Если в ПК используется видеокарта nVidia, то можно произвести корректировки через панель управления. Делается это очень просто: Кликаем правой кнопкой мышки на рабочем столе.



Заходим в панель управления nVidia.



В окне, которое откроется, установите необходимые параметры изображения.