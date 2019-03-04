Необходимость изменить шрифт на компьютере возникает в разных случаях. Чтобы не портить зрение, лучше увеличить буквы на экране ПК. С помощью шрифтов можно сделать уникальным свое рабочее место. Изменить можно не только размер, но и цвет, ширину и другие параметры.

Простой способ для текущих программ Такой способ подойдет, когда нужно скорректировать шрифт в определенной программе. Его используют для большинства приложений: текстовые документы, таблицы Excel, страницы браузеров, электронная почта, изображения. Простой способ для изменения размера шрифта: Открыть нужную программу или страницу. Удерживать клавишу Ctrl и нажимать на клавишу с изображением «+». Каждое нажатие увеличивает масштаб на 10-15%. Чтобы уменьшить размеры букв, также удерживают Ctrl и намают на клавишу со значком «-». Сбросить настройки поможет простая комбинация клавиш Ctrl и 0. Альтернативный вариант – держать Ctrl и крутить колесико мыши. Масштаб меняется в зависимости от направления. Если крутить колесо на себя, то шрифт уменьшится, от себя – увеличивается. Фактически меняется масштаб, а не сам шрифт. Во многих программах (браузеры, документы Microsoft Word) внесенные изменения сохраняются и после закрытия программы. Если программа не реагирует на сочетание горячих клавиш, то придется зайти в настройки и установить нужный масштаб.

Как изменить размер шрифта на Windows-компьютере? Этот способ меняет масштаб на всем компьютере, а не только в отдельных приложениях. В Windows есть встроенные инструменты для выбора нужного шрифта. Порядок действий незначительно меняется в зависимости от вида операционной системы. При этом не меняется разрешение монитора. Инструкция по выбору шрифта для ПК на Windows 7 или 8: Открыть меню Пуск и выбрать Панель управления. В конце списка найти раздел Экран. По умолчанию установлен масштаб 100%. В настройках можно выбрать значения 125% и 150%. Нажать на кнопку Применить. После выхода из системы и перезагрузки изменения вступят в силу. Чтобы перейти в настройки экрана, используют и другой способ: Кликнуть правой кнопкой мыши по рабочему столу. Выбрать пункт Разрешение экрана. В меню кликнуть по ссылке «Сделать текст и другие элементы больше или меньше». Указать подходящий размер элементов на экране. По умолчанию пользователю предлагает три вида масштаба. Чтобы выбрать другие параметры, в настройках экрана выбирают пункт «Другой размер шрифта». С помощью мыши на линейке выбирают нужный масштаб. Пользователю доступны значения в диапазоне от 100 до 500%. Чтобы изменения начали действовать, нажимают на кнопку ОК. Если заданы слишком большие значения, то объекты могут не поместиться на экране. Тогда придется заново корректировать масштаб. Для Windows XP порядок действий следующий: Щелкнуть правой кнопкой по свободному месту на рабочем столе. Из меню выбрать пункт Свойства, затем перейти на вкладку Оформление. Внизу выбрать нужный размер шрифта: обычный, крупный или огромный. Нажать на кнопки Применить и ОК. Система полностью обновит шрифты. Альтернативный вариант – поменять разрешение экрана. Тогда увеличится шрифт и размеры других элементов. Не рекомендуется использовать этот способ. На компьютере уже установлено оптимальное разрешение. После внесения изменений текст часто становится нечетким.

Как изменить шрифт для элементов Windows? В Windows доступно изменение шрифта в любом компоненте (меню, окна и др.). В результате меняется цвет и другое оформление. Порядок изменения шрифта в Windows: Открыть Панель управления и выбрать пункт Персонализация. В меню можно перейти, если щелкнуть правой кнопкой мыши по экрану. Щелкнуть по кнопке «Цвет окна». В меню выбрать дополнительные параметры. Указать нужный элемент: рабочий стол, окно, обрамление и т.д. Указать размер шрифта, цвет и способ начертания букв. На экране появится пример оформления. Опция доступна не для всех элементов. Нажать на ОК.

Как работать с новыми шрифтами в Windows? В Windows удобно работать как со встроенными шрифтами, так и добавлять новые (их можно скачивать на сайте AZFonts). После скачивания важно правильно установить их на компьютер. По умолчанию в Windows используются два основных типа шрифтов: TrueType и OpenType. Они едины для разных компьютеров, принтеров и приложений. Со шрифтами TrueType можно работать любым способом без уменьшения четкости. OpenType включает более широкий набор символов. Этот набор также совместим с внешними устройствами и программами. Для высококачественной печати используют шрифты группы PostScript. Они детализированы и имеют художественное оформление. Их выбирают для печати глянцевых журналов, газет, листовок и т.д. Просматривать все доступные шрифты удобно через Панель управления. Нужный разделы выбирают в нижней части списка. В меню доступен просмотр, удаление, скрытие шрифтов.

Где найти новые шрифты? Номенклатура шрифтов включает более 100 тысяч наименований. Их создают художники-любители и конструкторские организации. Шрифты можно скачать на специальных сайтах . Многие разработчики предоставляют их бесплатно, но некоторые компании распространяют шрифты на платной основе. Также скачать или приобрести шрифты можно в магазине Microsoft. Ссылка на него доступна в Панели управления в разделе Шрифты. Здесь наживают на кнопку «Получить в Интернете дополнительные сведения и шрифтах». Страница открывается на английском языке. Слева в колонке выбирают раздел Fonts and typefaces. Затем на экране появится описание шрифта. После клика по ссылке Purchase&Download Microsoft fonts начнется скачивание.

Как установить шрифты? Следующие советы помогут избежать проблем при скачивании и установке шрифтов: если имя нового шрифта совпадает с вариантом, имеющимся в системе, его следует переименовать;

при установке закройте все программы;

некоторые шрифты требуются установки двух файлов: для экрана и принтера. Шрифты имеют вид файла формата ttf. Для установки выбирают один из способов: Открыть общий перечень и перетащить мышкой скачанный файл в общий список. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Установить».

Программы для изменения шрифта Помимо стандартных способов существуют специальные программы. Они помогают быстро изменить шрифт на компьютере. Такие утилиты быстро устанавливаются и легко используются.

System Font Size Changer System Font Size Changer – небольшая программа для изменения шрифтов. В Windows 10 отсутствует возможность изменять размеры шрифтов. Нужные габариты задаются в тексте заголовка, окне сообщений, меню, подсказках. Программа не требует установки. Перед первым использованием можно сохранить настройки по умолчанию. Преимущества утилиты: максимально простой интерфейс;

находится в свободном доступе для скачивания;

отсутствие рекламы. Недостатки System Font Size Changer: минимальный пакет инструментов;

работает только на английском языке.

Font Massive Утилита Font Massive – это менеджер для работы со шрифтами различных форматов. Их можно просматривать в папках компьютера и сетевого окружения. В программе удобно просматривать шрифты и сравнивать их между собой. Преимущества программы Font Massive: полностью бесплатная;

русифицированный интерфейс;

удобный просмотр;

всплывающие подсказки.