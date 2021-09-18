Как на Windows 11 установить русский язык?

Начать стоит с предупреждения о том, что сборки Windows 11, в которые русский язык не был включен изначально (т.е. при установке с флешки у установщика наблюдался англоязычный интерфейс), могут начать работать с некоторыми сбоями.
Судя по сообщения с различных тематических форумов, к таким сбоям относятся, например, пропадание «Панели задач» или периодичный самопроизвольный перезапуск «Проводника». Потому перед установкой русского языка рекомендуется создать контрольную точку восстановления, чтобы можно было вернуть систему в работоспособное состояние. Желательно начать именно с этого.
Создание контрольной точки восстановления в Windows 11
Действия следующие:
- Откройте меню «Пуск» (Start) и кликните по значку «Settings»
1
- Перейдите во вкладку «System» в левой части открывшегося окна:
- Прокрутите правую часть окна до раздела «About» и кликните по нему:
- Раскройте блок «Device specifications» и кликните по элементу «System protection» в нижней его части.
- Откроется окно «System Properties». Если напротив каждого локального диска написано «Off», значит, функция восстановления системы в данный момент неактивна. Выберите диск, на который установлена система, и нажмите кнопку «Configure» ниже. Если же в списке присутствует диск, напротив которого написано «On», пропустите следующий шаг.
- Откроется новое окно. Установите в верхней его части флажок напротив опции «Turn on system protection», ниже — выставите процент от общего объема дискового пространства выбранного диска (5% достаточно), который будет выделен под хранение данных восстановления, и нажмите «ОК».
- Выберите диск, напротив которого стоит пометка «On», и нажмите кнопку «Create».
- В новом маленьком окне задайте любое имя для точки восстановления, затем нажмите кнопку «Create».
- Дождитесь окончания процесса создания точки восстановления, затем нажмите кнопку «Close» в окне с сообщением об успешности операции.
После инструкции по смене языка мы также рассмотрим процесс отката системы к только что созданной точке восстановления.
Установка русского языка в Windows 11
Первым делом выполните комбинацию клавиш «Win + I» или кликните по значку «Settings» в меню «Пуск» (Start):
Дальнейшие действия:
- Откройте в левой части открывшегося окна вкладку «Time & Language» затем — справа — перейдите в раздел «Language & region»:
- Нажмите кнопку «Add language» и затем добавьте «Russian" (русский)». Напротив отобразившегося блока «Russian» нажмите на кнопку с тремя точками и выберите из выпадающего меню пункт «Language options».
- В новом окне нажмите последовательно на три кнопки «Download» напротив пунктов «Language pack», «Hand writing» и «Speech».
- По завершению скачивания и установки напротив вышеназванных пунктов отобразятся пометки «Installed». Дополнительно кликните по кнопке «Add a keyboard», чтобы добавить «русскую» клавиатуру.
- Вновь откройте вкладку «Language & region» окна «Settings». Выставите напротив параметра «Windows display language» русский язык, затем кликните по кнопке «Sign out». Сразу после этого будет выполнен выход из системы — на экране отобразится окно входа в Windows.
- После входа в систему интерфейс Windows будет уже на русском языке.
Если после смены языка интерфейса возникли проблемы, о которых мы ранее упоминали, можете выполнить восстановление системы. Т.к. система уже переведена на русский, это не сложно будет сделать.
Откат Windows 11 к точке восстановления
Среди выявленных проблем при смене языка интерфейса в Windows 11 также числится невозможность отката системы к ранее созданной точке восстановления. Решение этой проблемы — создание нового пользователя и запуск восстановления из-под новой учетной записи. Но сначала стоит попробовать сделать это из текущей учетной записи:
- Запустите системную программу «Выполнить», используя комбинацию клавиш «Win + R», впишите в нее без кавычек команду «rstrui» и нажмите «ОК»:
- В открывшемся окне нажмите кнопку «Далее»:
- Выберите созданную точку восстановления из списка, затем вновь нажмите кнопку «Далее».
- Нажмите «Готово», чтобы запустить восстановление системы. В процессе компьютер будет перезагружен.
Если не удается откатиться к контрольной точке (неважно, на каком этапе), создайте новую учетную запись, войдите в нее и уже оттуда запустите восстановление. Сделать это можно следующим образом:
- Откройте системное приложение «Выполнить» (Win + R) и введите в него команду «netplwiz»:
- Откроется новое окно. Нажмите в нем кнопку «Добавить»:
- В новом окне выберите «Вход без учетной записи Майкрософт»:
- Далее нажмите кнопку «Локальная учетная запись»:
- Придумайте любое имя для учетной записи и нажмите «Далее»:
- Нажмите кнопку «Готово» для завершения процедуры.
- Это пока не все. Нам нужно «превратить» созданную учетную запись в администраторскую. Для этого в окне «Учетные записи пользователей» выберите только что созданного пользователя и нажмите ниже кнопку «Свойства»:
- В новом окне откройте вкладку «Членство в группах». Переведите ниже переключатель в положение «Администратор» и нажмите «ОК» для завершения.
- Теперь в окне «Учетные записи пользователей» напротив созданного пользователя будет также указано «Администраторы»:
Теперь останется войти под созданной учетной записью и уже из-под нее запустить восстановление системы, для чего вернитесь к началу этого раздела статьи и выполните все указанные в инструкции действия.