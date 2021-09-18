SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 01.10.2021 4 минуты

Как на Windows 11 установить русский язык?

Инструкция по добавлению русского языка в Windows 11 и решению возможных сопутствующих проблем.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Начать стоит с предупреждения о том, что сборки Windows 11, в которые русский язык не был включен изначально (т.е. при установке с флешки у установщика наблюдался англоязычный интерфейс), могут начать работать с некоторыми сбоями.

Судя по сообщения с различных тематических форумов, к таким сбоям относятся, например, пропадание «Панели задач» или периодичный самопроизвольный перезапуск «Проводника». Потому перед установкой русского языка рекомендуется создать контрольную точку восстановления, чтобы можно было вернуть систему в работоспособное состояние. Желательно начать именно с этого.

Создание контрольной точки восстановления в Windows 11

Действия следующие:

  • Откройте меню «Пуск» (Start) и кликните по значку «Settings»

Меню «Пуск»1

  • Перейдите во вкладку «System» в левой части открывшегося окна:

Settings

  • Прокрутите правую часть окна до раздела «About» и кликните по нему:

  • Раскройте блок «Device specifications» и кликните по элементу «System protection» в нижней его части.

System protection

  • Откроется окно «System Properties». Если напротив каждого локального диска написано «Off», значит, функция восстановления системы в данный момент неактивна. Выберите диск, на который установлена система, и нажмите кнопку «Configure» ниже. Если же в списке присутствует диск, напротив которого написано «On», пропустите следующий шаг.

Окно System protection

  • Откроется новое окно. Установите в верхней его части флажок напротив опции «Turn on system protection», ниже — выставите процент от общего объема дискового пространства выбранного диска (5% достаточно), который будет выделен под хранение данных восстановления, и нажмите «ОК».

Включение контрольных точек восстановления

  • Выберите диск, напротив которого стоит пометка «On», и нажмите кнопку «Create».

Включение контрольных точек восстановления

  • В новом маленьком окне задайте любое имя для точки восстановления, затем нажмите кнопку «Create».

Создание контрольных точек восстановления

  • Дождитесь окончания процесса создания точки восстановления, затем нажмите кнопку «Close» в окне с сообщением об успешности операции.

После инструкции по смене языка мы также рассмотрим процесс отката системы к только что созданной точке восстановления.

Установка русского языка в Windows 11

Первым делом выполните комбинацию клавиш «Win + I» или кликните по значку «Settings» в меню «Пуск» (Start):

Дальнейшие действия:

  • Откройте в левой части открывшегося окна вкладку «Time & Language» затем — справа — перейдите в раздел «Language & region»:

Time & Language

  • Нажмите кнопку «Add language» и затем добавьте «Russian" (русский)». Напротив отобразившегося блока «Russian» нажмите на кнопку с тремя точками и выберите из выпадающего меню пункт «Language options».

Меню Language options

  • В новом окне нажмите последовательно на три кнопки «Download» напротив пунктов «Language pack», «Hand writing» и «Speech».

Скачивание «Language pack», «Hand writing» и «Speech».

  • По завершению скачивания и установки напротив вышеназванных пунктов отобразятся пометки «Installed». Дополнительно кликните по кнопке «Add a keyboard», чтобы добавить «русскую» клавиатуру.

  • Вновь откройте вкладку «Language & region» окна «Settings». Выставите напротив параметра «Windows display language» русский язык, затем кликните по кнопке «Sign out». Сразу после этого будет выполнен выход из системы — на экране отобразится окно входа в Windows.

Windows display language

  • После входа в систему интерфейс Windows будет уже на русском языке.

Окно Параметры на русском

Если после смены языка интерфейса возникли проблемы, о которых мы ранее упоминали, можете выполнить восстановление системы. Т.к. система уже переведена на русский, это не сложно будет сделать.

Откат Windows 11 к точке восстановления

Среди выявленных проблем при смене языка интерфейса в Windows 11 также числится невозможность отката системы к ранее созданной точке восстановления. Решение этой проблемы — создание нового пользователя и запуск восстановления из-под новой учетной записи. Но сначала стоит попробовать сделать это из текущей учетной записи:

  • Запустите системную программу «Выполнить», используя комбинацию клавиш «Win + R», впишите в нее без кавычек команду «rstrui» и нажмите «ОК»:

Программа «Выполнить»

  • В открывшемся окне нажмите кнопку «Далее»:

rstrui

  • Выберите созданную точку восстановления из списка, затем вновь нажмите кнопку «Далее».

Выбор точки восстановления

  • Нажмите «Готово», чтобы запустить восстановление системы. В процессе компьютер будет перезагружен.

Восстановление Windows 11

Если не удается откатиться к контрольной точке (неважно, на каком этапе), создайте новую учетную запись, войдите в нее и уже оттуда запустите восстановление. Сделать это можно следующим образом:

  • Откройте системное приложение «Выполнить» (Win + R) и введите в него команду «netplwiz»:

Запуск netplwiz

  • Откроется новое окно. Нажмите в нем кнопку «Добавить»:

Добавление учетной записи Windows 11

  • В новом окне выберите «Вход без учетной записи Майкрософт»:

Добавление учетной записи Windows 11

  • Далее нажмите кнопку «Локальная учетная запись»:

Создание локальной учетной записи Windows 11

  • Придумайте любое имя для учетной записи и нажмите «Далее»:

  • Нажмите кнопку «Готово» для завершения процедуры.

  • Это пока не все. Нам нужно «превратить» созданную учетную запись в администраторскую. Для этого в окне «Учетные записи пользователей» выберите только что созданного пользователя и нажмите ниже кнопку «Свойства»:

Добавление учетной записи администратора Windows 11

  • В новом окне откройте вкладку «Членство в группах». Переведите ниже переключатель в положение «Администратор» и нажмите «ОК» для завершения.

Изменение учетной записи Windows 11

  • Теперь в окне «Учетные записи пользователей» напротив созданного пользователя будет также указано «Администраторы»:

Учетные записи Windows 11

Теперь останется войти под созданной учетной записью и уже из-под нее запустить восстановление системы, для чего вернитесь к началу этого раздела статьи и выполните все указанные в инструкции действия.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Читайте также

Китайский Windows 10/11 — как сменить язык на русский?
Китайский Windows 10/11 — как сменить язык на русский?

Подробная инструкция со скриншотами по смене языка в Windows 11 с китайского на русский.

Программы для озвучки текста на русском
Программы для озвучки текста на русском

Обзор программ для озвучивания текста на русском языке.

Переключение языка в Windows: все способы и настройки
Переключение языка в Windows: все способы и настройки

Способы переключения языка раскладки клавиатуры в Windows и языковые настройки

Обсуждение статьи