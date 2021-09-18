Как на Windows 11 установить русский язык?

Начать стоит с предупреждения о том, что сборки Windows 11, в которые русский язык не был включен изначально (т.е. при установке с флешки у установщика наблюдался англоязычный интерфейс), могут начать работать с некоторыми сбоями.

Судя по сообщения с различных тематических форумов, к таким сбоям относятся, например, пропадание «Панели задач» или периодичный самопроизвольный перезапуск «Проводника». Потому перед установкой русского языка рекомендуется создать контрольную точку восстановления, чтобы можно было вернуть систему в работоспособное состояние. Желательно начать именно с этого.

Создание контрольной точки восстановления в Windows 11 Действия следующие: Откройте меню «Пуск» (Start) и кликните по значку «Settings» 1 Перейдите во вкладку «System» в левой части открывшегося окна: Прокрутите правую часть окна до раздела «About» и кликните по нему: Раскройте блок «Device specifications» и кликните по элементу «System protection» в нижней его части. Откроется окно «System Properties». Если напротив каждого локального диска написано «Off», значит, функция восстановления системы в данный момент неактивна. Выберите диск, на который установлена система, и нажмите кнопку «Configure» ниже. Если же в списке присутствует диск, напротив которого написано «On», пропустите следующий шаг. Откроется новое окно. Установите в верхней его части флажок напротив опции «Turn on system protection», ниже — выставите процент от общего объема дискового пространства выбранного диска (5% достаточно), который будет выделен под хранение данных восстановления, и нажмите «ОК». Выберите диск, напротив которого стоит пометка «On», и нажмите кнопку «Create». В новом маленьком окне задайте любое имя для точки восстановления, затем нажмите кнопку «Create». Дождитесь окончания процесса создания точки восстановления, затем нажмите кнопку «Close» в окне с сообщением об успешности операции. После инструкции по смене языка мы также рассмотрим процесс отката системы к только что созданной точке восстановления.

Установка русского языка в Windows 11 Первым делом выполните комбинацию клавиш «Win + I» или кликните по значку «Settings» в меню «Пуск» (Start): Дальнейшие действия: Откройте в левой части открывшегося окна вкладку «Time & Language» затем — справа — перейдите в раздел «Language & region»: Нажмите кнопку «Add language» и затем добавьте «Russian" (русский)». Напротив отобразившегося блока «Russian» нажмите на кнопку с тремя точками и выберите из выпадающего меню пункт «Language options». В новом окне нажмите последовательно на три кнопки «Download» напротив пунктов «Language pack», «Hand writing» и «Speech». По завершению скачивания и установки напротив вышеназванных пунктов отобразятся пометки «Installed». Дополнительно кликните по кнопке «Add a keyboard», чтобы добавить «русскую» клавиатуру. Вновь откройте вкладку «Language & region» окна «Settings». Выставите напротив параметра «Windows display language» русский язык, затем кликните по кнопке «Sign out». Сразу после этого будет выполнен выход из системы — на экране отобразится окно входа в Windows. После входа в систему интерфейс Windows будет уже на русском языке. Если после смены языка интерфейса возникли проблемы, о которых мы ранее упоминали, можете выполнить восстановление системы. Т.к. система уже переведена на русский, это не сложно будет сделать.