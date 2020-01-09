Файл hosts в Windows 10 — где находится и зачем нужен?

Многие пользователи операционных систем Windows сталкивались с необходимостью внесения изменений в файл hosts. Но безопасно ли это для системы? Да, абсолютно безопасно. Более того, даже если удалить файл hosts, ничего с компьютером не произойдет. Для чего же предназначен этот файл, что с ним можно сделать, и можно ли восстановить при удалении?

Зачем нужен файл hosts? Техническим языком, файл hosts служит для трансляции доменных имен в сетевые узлы (IP-адреса). Если простыми словами, данный файл используется системой для получения из символьного сетевого адреса типа "www.google.com" числового IP-адреса типа "192.168.0.12". К слову, любой DNS-сервер выполняет эту же задачу. Это именно с его помощью наш браузер может открыть сайт по символьному адресу (доменному имени), вводимого в адресную строку. Если бы не DNS-север, пользователям интернета пришлось бы запоминать IP-адреса интересующих их сайтов, что совсем неудобно. Мы не просто так упомянули здесь DNS-сервер. Дело в том, что Windows (как и многие другие ОС) сначала обращается к файлу hosts для получения IP-адреса по доменному имени (в т.ч. вводимому пользователем в браузер), а только потом к удаленному DNS-серверу. Т.е. обращение к hosts-файлу имеет приоритет перед обращением к DNS. Отсюда возникает логичный вопрос — зачем система делает это, если существуют DNS-серверы? Все просто — с помощью hosts файла пользователь может самостоятельно управлять доменными именами (и не только теми, что принадлежат сайтам), вплоть до их полной блокировки на своем компьютере. Именно последнее является наиболее частой причиной использования файла hosts.

Что делает hosts-файл? Вот некоторые задачи, которые могут быть решены при помощи hosts-файла: Блокировка доступа к сайтам с компьютера. К примеру, любому доменному имени можно присвоить какой-нибудь несуществующий в интернете IP-адрес (как правило, используется 127.0.0.1, но можно использовать и любой другой). В этом случае при вводе адреса заблокированного сайта в браузер компьютер будет обращаться к заданному в hosts-файле IP-адресу. Т.к. последний ведет в никуда, то и сайт в браузере не сможет отобразиться.

Перенаправление с одного адреса на другой. Ситуация полностью аналогична предыдущей, за исключением лишь того, что заданный IP-адрес реально существует. Таким образом, при попытке войти, например, в какую-нибудь социальную сеть, браузер будет открывать сайт, IP-адрес которого внесен в файл hosts.

Блокировка доступа в интернет любым установленным на компьютере приложениям. Например, если в той или иной программе отображается реклама в виде веб-банера, ее можно заблокировать. Или другой пример: если в настройках программы невозможно отключить автоматические обновления, это также можно сделать при помощи hosts-файла. Подобный "трюк" также нередко используется для предотвращения попыток какого-нибудь платного приложения установить связь с сервером разработчика с целью проверки подлинности ключа активации (а он, конечно же, ни разу не подлинный).

Блокировка рекламы на страницах. Не очень эффективный способ заблокировать рекламные баннеры, но все же он иногда используется вкупе с другими методами борьбы с навязчивой рекламой. Ради справедливости отметим, что блокировка доменных имен (и сайтов в частности) или перенаправление с одного адреса на другой при помощи внесения соответствующих изменений в hosts-файл — далеко не всегда работает так, как хотелось бы. К примеру, чтобы попасть на заблокированный сайт из браузера, можно воспользоваться ссылкой на него из поисковой системы. Т.е. вписываем название сайта в качестве поискового запроса в Google или Яндекс, а уже оттуда открываем нужную нам страницу. Кажется, только что нами был описан один из способов обхода блокировки сайтов через hosts-файл.

Где находится hosts-файл в Windows 10? В операционных системах Windows (начиная с NT и заканчивая 10) файл hosts по умолчанию расположен на системном диске (куда установлена система) по адресу: C:\Windows\System32\drivers\etc Вместо "C:" может использоваться любая другая буква — зависит от того, какая буква присвоена системному диску/разделу.

Как открыть файл hosts? Hosts — это самый обыкновенный текстовый файл TXT-формата. Сложности с его открытием у пользователей возникают потому, что у этого файла нет расширения ".TXT", следующего после имени. Если просто кликнуть два раза по hosts-файлу на экране отобразится вот такое окно: 1 Достаточно выбрать из предложенного списка любую программу, способную редактировать текстовые документы. Это может быть как обычный Блокнот (простейший и самый лучший вариант), так и Microsoft Word или Word Pad.

Как использовать hosts-файл? Рассмотрим использование hosts-файла на примере блокировки сайта. Все, что требуется сделать — вписать в hosts-файл IP-адрес для перенаправления, а сразу после (через пробел, но лучше использовать табуляцию) — доменное имя сайта, с которого и требуется выполнить перенаправление. На практике это выглядит так: Вводим несуществующий IP-адрес или традиционный — "127.0.0.1". Нажимаем клавишу "Tab". Вводим доменное имя сайта без "http://", например — "vk.com". Сохраняем изменения и закрываем hosts-файл. Проверяем, сработала ли блокировка, для чего открываем любой браузер и вписываем в адресную строку "vk.com": Если требуется добавить в черный список другие сайты, проделайте те же самые шаги. Важно — каждая запись в hosts-файле должна начинаться с новой строки. Также вы, наверняка, обратили внимание, что в hosts присутствуют строки текста, начинающиеся с символа "#". Используется символ решетки для написания комментариев. Все, что следует за "#" системой игнорируется. Таким образом, пользователям предоставили возможность помечать записи, сделанные в hosts-файле, чтобы не просто забыть, для чего они вообще были сделаны. Например:

Как восстановить файл hosts? Если по каким-либо причинам файл hosts исчез, его всегда можно восстановить. Однако для этого могут потребоваться учетная запись с правами администратора (иначе просто не получится что-либо создать или даже войти в системную папку Windows). Для восстановления hosts-файла проделайте следующие действия: Откройте в Проводнике папку C:\Windows\System32\drivers\etc.

Обычным способом создайте в этой папке простой текстовый документ.

Переименуйте текстовый документ в hosts и удалите расширение ".txt", следующее за именем.

В диалоговом окне нажмите "Да". Но здесь может возникнуть одна проблема — у созданного текстового файла отсутствует расширение ".txt", т.е. его никак нельзя переделать в нужный нам hosts. В этом случае можно использовать сторонний файловый менеджер (например, Total Commander) или немного изменить настройки штатного "Проводника": Не покидая папки "etc", вызовите меню "Вид" в верхней части окна "Проводника", затем кликните по отобразившейся кнопке "Параметры". Откроется новое окно "Параметры папок". Перейдите в нем на вкладку "Вид". Прокрутите список "Дополнительные параметры" до самого низа, уберите галочку с пункта "Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов" и нажмите "ОК". Сразу после закрытия окна "Параметры папок" вы увидите, что у вновь созданного файла hosts появилось расширение ".txt". Просто удалите это расширение. Файл hosts восстановлен.