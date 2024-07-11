Как вывести самые большие значения в строке в отдельный столбец в «Р7-Офис»?

При работе с таблицами часто возникает необходимость извлекать разрозненные сведения и собирать их в упорядоченные категории. Это позволяет упростить анализ информации и быстро находить ключевые показатели. В данной статье расскажем о том, как вывести самые высокие значения из каждой строки в отдельный столбец в таблице «Р7-Офис».

Для вывода самых больших значений в отдельный столбец можно использовать функцию ПРОСМОТР. Эта функция имеет очень простой синтаксис:

=ПРОСМОТР(искомое_значение;диапазон_поиска)

Базовая формула складывается всего из трех переменных:

=ПРОСМОТР — активирует формулу;

искомое_значение — значение поиска, которое должно быть больше любых чисел, содержащихся в таблице;

диапазон_поиска — диапазон для поиска и извлечения значения.

Функция ПРОСМОТР ищет самое большое число, которое меньше или равно искомому значению, и извлекает его из указанного диапазона.

Для примера можно взять таблицу, которая содержит данные по срокам и объемам производства продукции:

за 8 месяцев — столбцы от А до Н;

на 10 производственных линиях — строки от 2 до 11.

Отдельные линии были задействованы не в каждом месяце, поэтому в таблице появились пустые ячейки.

Чтобы создать наглядный отчет, необходимо из каждой строки извлечь самое большое значение и вывести его в отдельный столбец.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

Выбрать ячейку, в которую будет помещено первое извлеченное значение — в указанном примере это ячейка I2. Определить диапазон ячеек (строку), из которого нужно извлечь первое значение — в указанном примере это будет А2:Н2. Прописать соответствующую формулу — в указанном примере она будет иметь следующий вид: =ПРОСМОТР(1000;А2:Н2).

В качестве искомого значения взято число 1000, потому что оно выше любого значения в таблице.

После нажатия клавиши Enter программа автоматически найдет самое высокое значение из строки 2 (диапазон А2:Н2) и поместит его в ячейку I2.

Теперь можно потянуть за маркер вниз, чтобы извлечь самые высокие значения из каждой строки и поместить их в один столбец.