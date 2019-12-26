Гибернация в Windows 10 — что это, как пользоваться и настроить?

В операционных системах Windows, начиная с версии Vista, появилась функция перевода компьютера в режим гибернации. В дословном переводе с английского Hibernation — "Зимняя спячка". Что же это такое "Гибернация", чем отличается от режима "Сна", для чего нужна и как этим режимом пользоваться?

Сон и гибернация: есть ли разница? Во всех операционных системах для компьютеров (по крайней мере, домашних) присутствуют функции перевода машины в режим сна и/или гибернации. Визуально и тот, и другой режим выглядят совершенно одинаково. Компьютер замолкает, т.к. перестают вращаться охлаждающие вентиляторы, отключается монитор и световая индикация периферийных устройств — мыши, клавиатуры и т.д. (хотя это не всегда так — зависит от материнской платы). Впрочем, то же самое происходит и при прекращении подачи на компьютер электричества. Однако между сном и гибернации разница все же есть.

Режим сна В режиме сна (или режиме ожидания) компьютер все еще продолжает работать, но с минимально возможным потреблением электроэнергии. Питание требуется для функционирования основных вычислительных компонентов машины, включая процессор, оперативную память и саму материнскую плату (некоторых ее составных элементов). Ввиду того, что на процессор и на блок питания (или иные охлаждающиеся кулерами устройства) не идет высокая нагрузка, они не нагреваются, соттветственно, не требуют охлаждения. При выводе компьютера из режима сна просто восстанавливается нормальный уровень электроэнергии, благодаря чему тот включается за пару секунд, минуя длительную загрузку операционной системы.

Режим гибернации А вот в режиме гибернации компьютер выключается полностью. Но в отличие от обычного выключения, все хранящиеся данные в оперативной памяти переносятся (сохраняются/копируются) на жесткий диск в специальный файл — hiberfil.sys, размер которого зависит от общего объема ОЗУ и составляет примерно 70% от этой величины. При выводе машины из режима гибернации первое, что происходит — данные с жесткого диска загружаются обратно в оперативную память. Именно поэтому при включении компьютера мы видим все запущенные ранее программы, открытые окна и т.д. Режим гибернации в основном используется на мобильных компьютерах при работе в автономном режиме (т.е. от аккумулятора). При закрытии крышки ноутбук по умолчанию переходит именно в этот режим. Если бы он переходил в режим сна, то потребление электроэнергии, пусть и незначительной, все равно бы продолжалось, из-за чего разряжался бы аккумулятор.

Как включить и отключить режим гибернации? Под включением/отключением режима гибернации понимается включение/отключение соответствующей функции операционной системы Windows. Т.е. если этот режим отключить, его впоследствии им невозможно будет воспользоваться вообще (только после включения). Наиболее простой способ активации и деактивации функции гибернации в Windows 10 — использование командной строки. Для этого: Запустите командную строку от имени администратора, кликнув правой кнопкой мыши по значку "Пуск" и выбрав соответствующий пункт меню. 1 Чтобы деактивировать режим гибернации, введите в открывшееся окно команду — powercfg -h off — затем нажмите клавишу ввода. Если режим гибернации следует включить повторно (или просто включить его, если по каким-то причинам тот был деактивирован в системе), в командную строку достаточно писать команду — powercfg -h on. Есть и другой способ включения/выключения режима гибернации — из системного реестра. Возможно, кому-нибудь это полезным: Запустите системное приложение "Редактор реестра". Один из вариантов запуска — нажмите на клавиатуре клавиши "Win" и "R", в открывшееся окно "Выполнить" впишите команду — regedit — затем нажмите "ОК". В самом Редакторе реестра последовательно откройте разделы: HKEY_LOCAL_MACHINE, System, CurrentControlSet, Control, Power. Или скопируйте строку — HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Power — в буфер обмена, затем вставьте ее в адресную строку Редактора. В правой части окна Редактора найдите параметр "HibernateEnabled", кликните по нему два раза правой кнопкой мыши. Откроется новое небольшое окошко. В поле значение будет указана цифра "1", если режим гибернации активен в данный момент, либо "0", если он неактивен. Ваша задача — изменить эту цифру на "0" или "1" в зависимости от того, нужно ли задействовать или отключить гибернацию.