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Инструкции 06.10.2023 3 минуты

Что такое HEVC H.265 и как его использовать?

Полезная информация о видеокодеке HEVC H.265 и инструкции по его установке.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Кодеки — важная часть мультимедийной системы Windows. Они обеспечивают работу разных форматов видео и аудио. С их помощью можно воспроизводить файлы в установленных программах. Если вы столкнулись с тем, что некоторые видео не работают в Windows, одна из вероятных причин этой проблемы — отсутствие нужных кодеков. Например, HEVC H.265. Разберем, зачем нужен этот кодек, как его установить и использовать.

Что такое HEVC H.265?

HEVC H.265 — это кодек, который используется для создания и воспроизведения видео. Наиболее часто он встречается у файлов, сделанных на iPhone. Устройства Apple по умолчанию применяют именно HEVC для записи видеороликов. Чтобы воспроизвести файл такого типа, в операционной системе должен присутствовать этот кодек.

Зачем устанавливать HEVC H.265?

Установка кодека в систему позволит исправно воспроизводить видео HEVC H.265 в Windows. Если вы столкнулись с неработоспособностью роликов этого типа (например, файлов, созданных на iPhone), скорее всего, это происходит из-за отсутствия кодека в ОС. В таком случае нужно установить HEVC H.265, чтобы исправить проблему и корректно воспроизвести видео в любой программе.

Кодеки могут быть интегрированы в приложения. Если нужного компонента нет в системе, но он присутствует в плеере, который используется для воспроизведения видео, файл будет работать только в этой программе. В таком случае в других приложениях он не будет открываться. Чтобы исправить это и сделать видео воспроизводимым во всех медиаплеерах, нужно загрузить и инсталлировать необходимый кодек в операционную систему.

Как установить кодек HEVC в Windows 10/11?

Есть разные способы интегрировать кодек в систему. Рассмотрим два основных.

1 способ — магазин приложений

Наиболее простой путь — установить кодек из магазина Microsoft. С помощью Microsoft Store можно скачать и инсталлировать компонент быстро и легко. Однако у этого метода есть существенный недостаток — HEVC H.265 распространяется через Store платно, хотя имеет невысокую цену.

Чтобы установить кодек из магазина, откройте Microsoft Store любым способом. В строке поиска по каталогу введите "hevc" и найдите утилиту Расширение для видео HEVC. Приобретите ее и выполните установку. После этого нужно перезапустить компьютер.

2 способ — загрузка кодека вручную

Другой метод, который позволит установить HEVC бесплатно — скачать кодек из интернета и инсталлировать вручную. Получить его можно на нашем сайте или через store.rg-adguard.net, в котором собраны компоненты для Windows из Store.

Перейдите на сайт, установите значение ProductId, скопируйте в строку поиска команду 9n4wgh0z6vhq и нажмите на кнопку с иконкой галочки, чтобы найти нужное дополнение.


Выберите подходящий компонент в формате appxbundle и кликните на него для скачивания. Запустите загруженный файл, чтобы установить его. После инсталляции кодека следует перезагрузить ПК.


Альтернативный вариант

Если установить кодеки не удалось, можно воспользоваться альтернативным способом запуска видео в HEVC — скачать проигрыватель, в который они уже встроены. Как было указано выше, если в плеер интегрированы нужные компоненты, он сможет воспроизвести файл в H.265. Среди проигрывателей, которые поддерживают кодеки HEVC — VLC Player, SMPlayer или KMPlayer.

Заключение

HEVC H.265 — распространенный кодек. Стоит установить его или скачать проигрыватель с его поддержкой, если вы часто работаете с видео и воспроизводите файлы разных форматов. Это позволит исправно запускать ролики в HEVC, в том числе видео с iPhone.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

HEVC Video Extensions
HEVC Video Extensions

Версия 2.4.42.0

Программа-расширение для воспроизведения видео формата HEVC (H.265)

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