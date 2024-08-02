Что такое режим HDR и как его включить на Windows 10/11?

Современные пользователи компьютеров часто стремятся к улучшению качества картинки. Многие заинтересованы в повышении яркости, насыщенности и реалистичности цветов. Компания Microsoft, учитывая эти потребности, внедрила в операционные системы Windows 10 и 11 функцию, позволяющую значительно улучшить визуальное восприятие изображения. И сегодня мы о ней расскажем.

Речь идет о технологии HDR (High Dynamic Range), что переводится на русский язык как «высокий динамический диапазон». Эта функция доступна пользователям при условии наличия соответствующего современного оборудования. HDR отличается от стандартного режима SDR (Standard Dynamic Range) более высоким качеством отображения картинки, что выражается в улучшенной цветопередаче, контрастности и детализации изображения.

Важно отметить, что режим HDR не всегда активирован по умолчанию на устройствах пользователей. В связи с этим рекомендуется проверить настройки и при необходимости включить функцию для оценки изменений в качестве изображения. Опыт использования HDR может варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений пользователя и особенностей конкретного оборудования.

Процесс активации режима HDR в Windows 10 не представляет особой сложности и доступен через системные настройки операционной системы. Пользователям предоставляется возможность самостоятельно оценить эффект от применения данной технологии и принять решение о целесообразности ее использования на своем устройстве.

Как включить HDR? Для активации режима HDR в Windows 10 необходимо выполнить следующие действия: 1. Открыть настройки Windows. Запуск параметров системы осуществляется через главное меню Пуск или сочетание клавиш Win + i. Это позволяет получить доступ к основным настройкам операционной системы, в т.ч. к управлению дисплеем и графическими параметрами. 2. В открывшемся окне параметров следует перейти в раздел Система, а затем выбрать подраздел Дисплей. Именно тут сосредоточены все основные настройки, связанные с отображением информации на экране компьютерного устройства. 3. Для доступа к расширенным настройкам цветопередачи необходимо найти и активировать ссылку Настройки Windows HD Color. Сразу после этого действия перед вами появится дополнительное меню с расширенными опциями управления цветом. 4. После выполнения предыдущих шагов на экране появится окно, отображающее текущие возможности и свойства подключенного к ПК-дисплея. Здесь пользователь может ознакомиться с доступными функциями и ограничениями своего оборудования. 5. При наличии нескольких мониторов необходимо сначала выбрать нужный дисплей для настройки его характеристик. Это позволяет индивидуально настроить параметры HDR для каждого подключенного экрана, оптимизируя отображение на всех устройствах. 6. Для активации HDR необходимо перевести два основных переключателя в положение Включено — Использовать HDR и Потоковое видео в режиме HDR. 7. После активации HDR пользователю предоставляется возможность точной настройки яркости HDR-дисплея. Регулировка осуществляется путем перемещения соответствующего ползунка влево или вправо для достижения оптимального баланса.

Что нужно для использования режима HDR? Технология HDR имеет ряд технических требований к оборудованию пользователя, что ограничивает ее доступность на некоторых устройствах. Для корректной работы данного режима необходимо соответствие определенным параметрам комплектующих компьютера или телевизора. Несмотря на то, что многие современные производители мониторов заявляют о поддержке HDR в своих спецификациях, в реальности эта функция может быть реализована лишь номинально, не обеспечивая значительного улучшения качества изображения. Для достижения заметного эффекта от использования HDR рекомендуется обратить внимание на ряд ключевых характеристик оборудования. Чтобы гарантировать ощутимое улучшение визуального восприятия при активации HDR, следует проверить соответствие устройства следующим параметрам: Разрешение FHD и выше.

Сертификация Display HDR-400 и выше.

Яркость от 400 нит.

Уровень черного цвета 0,05 нит. Соблюдение этих критериев позволяет обеспечить оптимальные условия для работы технологии HDR и максимально раскрыть ее потенциал в улучшении качества изображения на экране устройства. Обратите внимание! Технология HDR характеризуется повышенным энергопотреблением, что существенно влияет на автономность портативных устройств. При использовании этого режима на ноутбуках настоятельно рекомендуется подключение к источнику питания. Это обусловлено тем, что интенсивность работы экрана и графического процессора значительно возрастает, что может привести к быстрому истощению аккумулятора. В ситуациях, когда устройство работает исключительно от батареи, продолжительность воспроизведения видеоконтента в формате HDR может оказаться недостаточной даже для просмотра одной серии сериала.