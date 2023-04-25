Редактор групповой политики в Windows 11 — что это и как им пользоваться?

В Windows есть много различных утилит для настройки операционной системы. Они позволяют изменять внутренние параметры ОС, адаптируя их под себя и компьютер. Одна из таких программ — редактор групповой политики. Рассмотрим, что это такое, для чего он нужен, как его открыть и использовать.

Что такое Редактор групповой политики? Редактор групповой политики — это программа для изменения настроек локальных GPO. Локальные групповые политики — это параметры, которые влияют на определенные процессы в операционной системе. Редактируя их, можно включать и отключать некоторые функции Windows, изменять настройки безопасности и доступа, активировать и снимать разрешения для программ и пользователей. Редактор GPO часто используют для улучшения работы ОС, решения некоторых проблем и ошибок. Например, если какой-то нужный процесс блокируется операционной системой из-за настроек безопасности, их можно изменить путем редактирования локальных ГП. Тогда необходимая задача сможет выполняться корректно.

Как открыть редактор групповой политики? Запустить программу можно разными способами. Разберем 4 основных метода.

1. Через программу Выполнить Самый быстрый способ запуска — через службу Выполнить. Запустите ее, нажав на клавиатуре клавиши Win и R одновременно. В строке появившегося окна введите команду gpedit.msc и нажмите Enter на клавиатуре или OK на экране.

2. Через поиск Открыть редактор можно через поиск на панели задач. Для этого начните вводить в него "редактор групповой" и выберите программу среди предложенного списка результатов.

3. Через Параметры в Windows 11 Еще один способ запуска утилиты — через Параметры. В Windows 11 в них предусмотрена строка поиска. Чтобы открыть редактор, начните вводить в нее слово "групповой", после чего выберите программу в списке результатов.

4. Через классическую Панель управления Для запуска программы таким способом нужно открыть классическую Панель управления. В Windows 11 это можно сделать двумя методами: Нажав на клавиатуре сочетание клавиш Win и R, введя в новом окне Выполнить слово control и нажав Enter; Через строку поиска на панели задач. Открыв Панель управления, введите в строке поиска в правой верхней части окна изменение групповой и выберите редактор GPO в результатах.

Как изменять параметры GPO? Для поиска нужных параметров в интерфейсе редактора есть меню навигации, расположенное в левой части окна. Все настройки рассортированы в нем по папкам. Внутри каждой из них есть подкатегории. Благодаря такой навигации можно быстро находить нужные параметры. Для примера попробуем отключить разрешение на использование камер, подключенных к компьютеру. Для этого откройте вкладку Конфигурация компьютера, затем Административные шаблоны, после чего Компоненты Windows и Камера. Кликните дважды по параметру Разрешить использование камер в правой колонке. В появившемся окне установите значение Отключено. После этого нажмите Применить и ОК для выхода с сохранением изменений. Для полного вступления новых настроек в силу может потребоваться перезагрузка компьютера. Таким образом можно редактировать локальные GPO.