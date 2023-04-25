Редактор групповой политики в Windows 11 — что это и как им пользоваться?

В Windows есть много различных утилит для настройки операционной системы. Они позволяют изменять внутренние параметры ОС, адаптируя их под себя и компьютер. Одна из таких программ — редактор групповой политики. Рассмотрим, что это такое, для чего он нужен, как его открыть и использовать.
Что такое Редактор групповой политики?
Редактор групповой политики — это программа для изменения настроек локальных GPO. Локальные групповые политики — это параметры, которые влияют на определенные процессы в операционной системе. Редактируя их, можно включать и отключать некоторые функции Windows, изменять настройки безопасности и доступа, активировать и снимать разрешения для программ и пользователей.
Редактор GPO часто используют для улучшения работы ОС, решения некоторых проблем и ошибок. Например, если какой-то нужный процесс блокируется операционной системой из-за настроек безопасности, их можно изменить путем редактирования локальных ГП. Тогда необходимая задача сможет выполняться корректно.
Как открыть редактор групповой политики?
Запустить программу можно разными способами. Разберем 4 основных метода.
1. Через программу Выполнить
Самый быстрый способ запуска — через службу Выполнить. Запустите ее, нажав на клавиатуре клавиши Win и R одновременно. В строке появившегося окна введите команду gpedit.msc и нажмите Enter на клавиатуре или OK на экране.
2. Через поиск
Открыть редактор можно через поиск на панели задач. Для этого начните вводить в него "редактор групповой" и выберите программу среди предложенного списка результатов.
3. Через Параметры в Windows 11
Еще один способ запуска утилиты — через Параметры. В Windows 11 в них предусмотрена строка поиска. Чтобы открыть редактор, начните вводить в нее слово "групповой", после чего выберите программу в списке результатов.
4. Через классическую Панель управления
Для запуска программы таким способом нужно открыть классическую Панель управления. В Windows 11 это можно сделать двумя методами:
- Нажав на клавиатуре сочетание клавиш Win и R, введя в новом окне Выполнить слово control и нажав Enter;
- Через строку поиска на панели задач.
Открыв Панель управления, введите в строке поиска в правой верхней части окна изменение групповой и выберите редактор GPO в результатах.
Как изменять параметры GPO?
Для поиска нужных параметров в интерфейсе редактора есть меню навигации, расположенное в левой части окна. Все настройки рассортированы в нем по папкам. Внутри каждой из них есть подкатегории. Благодаря такой навигации можно быстро находить нужные параметры.
Для примера попробуем отключить разрешение на использование камер, подключенных к компьютеру. Для этого откройте вкладку Конфигурация компьютера, затем Административные шаблоны, после чего Компоненты Windows и Камера. Кликните дважды по параметру Разрешить использование камер в правой колонке.
В появившемся окне установите значение Отключено. После этого нажмите Применить и ОК для выхода с сохранением изменений. Для полного вступления новых настроек в силу может потребоваться перезагрузка компьютера.
Таким образом можно редактировать локальные GPO.
Заключение
Windows предлагает пользователям ряд удобных средств для настройки, которые позволяют изменять многие параметры ОС. При их редактировании стоит помнить о возможных последствиях своих действий. Изменять конфигурацию можно только с пониманием того, к чему приведут новые параметры. Не забывайте об этом при настройке операционной системы.