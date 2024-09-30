GPU Hotspot — что это такое, где проверить и какой должна быть?

GPU Hotspot — параметр компьютера, отражающий максимальную температуру ядра графического процессора (GPU) видеокарты. Некоторые пользователи путают данные показатели с общей температурой чипа видеокарты. На самом деле, GPU Hotspot буквально показывает «горячую точку» кристаллического ядра GPU. Превышение оптимальных показателей температуры влечет за собой принудительный троттлинг системы и перегрев видеокарты.
Проверка параметра GPU Hotspot
Показатель GPU Hotspot отображается в большинстве программ мониторинга компонентов ПК — GPU-Z, AIDA64 и других.
Обратите внимание. Существует и другой параметр, отражающий температуру графического процессора — GPU Temperature. Он показывает среднюю температуру по нескольким датчикам на GPU, и, как правило, немного ниже Hotspot. На современных видеокартах отдельно может отображаться еще один параметр — GPU Memory, отображающий температуру памяти.
Оптимальные показатели GPU Hotspot
- Без высокой нагрузки максимальная температура графического процессора колеблется в диапазоне 50-60°C.
- В условиях средней нагрузки оптимальная температура самой горячей точки будет в пределах 70-90°C, что является абсолютной нормой и не влечет за собой последствий для видеокарты.
- Нагрев до 90-95°C под хорошей нагрузкой также считается нормой для большинства видеокарт. Более производительные модели могут достигать пиковых значений 105-110°C, однако продолжительная работа при таком нагреве может привести к преждевременному выходу из строя графического процессора.
- При температуре видеокарты, превышающей пороговые значения (более 100°C), начинается троттлинг — сброс тактовых частот для замедления работы видеокарты, ее охлаждения. Частый нагрев видеокарты до пороговых значений и выше может привести к снижению производительности компьютера и повреждению компонентов системы, прежде всего процессора.
Стоит также обратить внимание на разницу между показателями GPU Temperature и GPU Hotspot. В норме она должна быть в пределах 10-15°C. Если разница достигает 25°C, вероятно, нужно проверить систему охлаждения видеокарты — почистить кулер, заменить термопасту и термопрокладки (обычно на ноутбуках).
Предотвращение высоких показателей GPU Hotspot
Устранить перегрев графического процессора можно тремя способами:
- Подобрать оптимальную систему охлаждения. Это может быть устройство с вентилятором или жидкостным охлаждением. Главное, чтобы система качественно выводила тепло из системного блока, потоки воздуха касались каждого комплектующего ПК.
- Обновить драйвера. Неправильная работа видеокарты и отсутствие налаженной коммуникации со всей системой сопровождается большим расходом энергии, даже при минимальных нагрузках. Во избежание этого стоит устанавливать подходящие для видеокарты драйвера, и периодически их обновлять.
- Следить за чистотой в системном блоке. Даже самая продвинутая система охлаждения не спасет от пыли и грязи, которая скапливается в системном блоке и оседает на компонентах, что вызывает еще больший нагрев системы. Раз в полгода-год можно проводить генеральную чистку ПК с помощью сжатого воздуха в специальных болонах, или обыкновенной кисточки для рисования. В системнике много хрупких деталей и проводов, чистка должна проводиться максимально аккуратно, без резких и сильных движений.
Заключение
Регулярно проверяйте состояние системы на наличие неполадок или отклонений от нормы, и не забывайте о периодической чистке комплектующих. Тогда все параметры ПК, в том числе GPU Hotspot, будут находиться в оптимальных значениях.