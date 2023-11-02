Не запускаются игры на Windows 11 — 15 решений проблемы

Причин неработоспособности игр в Windows может быть много. Они способны быть как аппаратными, так и программными. Среди наиболее частых причин стоит отметить следующие (от самых распространенных к менее популярным):

Отсутствие нужных для работы игры библиотек в системе.

Проблемы с драйверами (главным образом, для видеокарты).

Ошибки, связанные совместимостью (для старых игр).

Некорректные настройки системы и служб.

Отсутствие необходимых обновлений.

Повреждения файлов ОС и/или игры.

Неполадки, возникшие вследствие установки обновлений.

Проблемы с файловой системой накопителя.

Деятельность вредоносного ПО.

Неисправности графического адаптера.

Конфликт игры с другими установленными программами.

Неполадки в работе ОЗУ.

У неисправности могут быть и другие источники, однако перечисленные являются самыми распространенными.

Несмотря на множество возможных причин, в большинстве случаев в решении проблем с запуском игр помогают типовые способы решения. Попробовав несколько из них, можно восстановить их исправную работу. Рассмотрим 15 основных методов решения, которые, как правило, оказываются наиболее действенными.

Установка Microsoft Visual C++ Первое, что стоит сделать — установить библиотеки Visual C++, если они отсутствуют в системе. Они нужны для работы большинства игр. В Windows должны присутствовать все издания библиотек, начиная с версии 2005 года. Если используется 64-битная система, устанавливать нужно и x64, и x86 издания Visual C++. Для 32-битных ОС необходимы только x86 версии. Скачать библиотеки можно с официального сайта Microsoft. Более простой способ — загрузить готовый пакет на SoftSalad.ru. Скачайте архив, распакуйте его и запустите файл install_all.bat. Дождитесь окончания установки (обычно она занимает несколько минут), перезагрузите компьютер и попробуйте повторно запустить проблемную игру.

Инсталляция .NET Framework Другой важный компонент, необходимый многим играм — .NET Framework. Можно попробовать загрузить его с сайта Microsoft и установить вручную. Перейдите на официальную страницу и скачайте инсталлятор .NET Framework 4.8. Выполните установку и перезагрузите ПК.

Загрузка актуальной версии DirectX В некоторых случаях исправить сбои с запуском игр помогает ручная установка актуальной версии библиотеки DirectX, используемой для работы графики. Чтобы выполнить ее, скачайте последнее издание компонента с сайта Microsoft, произведите инсталляцию и перезапустите ПК.

Настройка совместимости Если проблема возникает со старой игрой, стоит попробовать настроить совместимость. Это часто помогает устранить неполадки запуска. Служба настройки совместимости позволяет открывать приложения с имитацией работы в более старой версии Windows, например, 7 или 8. Чтобы воспользоваться режимом совместимости и настроить его, кликните ПКМ по запускному файлу игры и выберите пункт Свойства. В появившемся окне перейдите в раздел Совместимость и отметьте галочку около пункта Запустить в режиме совместимости. Для начала можно попробовать любую ОС из предложенных. Стоит также активировать параметр Запустить от имени администратора. Для сохранения настроек нажмите Применить и ОК. После этого попробуйте запустить приложение. Если оно заработает, оставьте выбранные настройки. Если нет — смените операционную систему в параметрах совместимости и попробуйте еще раз. Для удобства можно использовать мастер настройки, который открывается при помощи кнопки Запустить средство устранения проблем там же, во вкладке Совместимость окна Свойства.

Обновление игры Нелишним будет установить все актуальные обновления и патчи для игр. В них разработчики часто устраняют сбои и неполадки, которые могут быть причиной проблем с открытием. Если вы используете клиент для запуска игр (например, Steam), его также стоит обновить из настроек или путем загрузки последней версии программы с официального сайта.

Обновление системы В ряде случаев решить проблему помогает установка актуальных обновлений для ОС. Попробуйте загрузить их через Центр обновления и попробовать снова открыть приложение.

Установка дополнительных обновлений Иногда установить стандартные обновления недостаточно. Для установки всех необходимых патчей и компонентов в некоторых случаях нужно установить дополнительные обновления. Для этого следует перейти в Параметры, выбрать Центр обновления, зайти в Дополнительные параметры и щелкнуть на пункт Необязательные обновления. Отметьте все доступные патчи и нажмите на кнопку Скачать и установить.

Обновление видеодрайвера Одна из наиболее частых причин проблем с запуском игр — неполадки видеодрайвера. Стоит попробовать обновить его, чтобы исправить их. Для этого следует загрузить актуальную версию драйвера с сайта производителя видеокарты, найдя его в поиске в интернете по точному названию модели. Другой, более простой вариант — воспользоваться утилитами для автоматического обновления драйверов, например, DriverHub.

Переустановка игры Для решения проблем с открытием игр можно попробовать переустановить их. Возможно их файлы повреждены и проблемы возникают именно из-за этого. Попробуйте заново загрузить игру, установить ее и открыть повторно.

Изменение параметров DEP Найдите в поиске в меню Пуск системную утилиту Настройка представления и производительности системы, запустите ее и отметьте нижний пункт Включить DEP для всех программ, кроме выбранных ниже. Затем добавьте запускные файлы нужных игр в список при помощи соответствующей кнопки. После этого нажмите Применить и ОК.

Активация компонентов прежних версий Перейдите в Панель управления, откройте раздел Программы и компоненты и щелкните на ссылку Включение или отключение компонентов. В появившемся окне активируйте параметр Компоненты прежний версий, нажмите ОК и перезагрузите ПК.

Исправление повреждений файлов ОС Иногда в решении проблемы помогает запуск команды sfc /scannow. Чтобы выполнить ее, откройте Командную строку от имени администратора, вставьте в нее эту команду, нажмите Enter и дождитесь завершения работы службы. После этого может потребоваться перезагрузка.

Откат до точки восстановления Если проблемы запуском возникли недавно и до этого игры работали исправно, для их решения можно откатить систему до точки восстановления. Это возможно только если соответствующая функция включена и пункты отката созданы. Чтобы начать восстановление, откройте Панель управления, найдите в ней пункт Восстановление через поиск и кликните Запуск восстановления системы.

Поиск вредоносного ПО Нелишним также будет провести поиск и устранение вирусов. Для этого можно использовать встроенный в систему Защитник или любой другой доступный антивирус. Стоит также проверить Windows на наличие рекламного ПО при помощи утилиты AdwCleaner.