Принудительная перезагрузка iPhone — что это и зачем нужно?

Когда зависает стационарный компьютер, мы обычно используем кнопку перезагрузки (Reset), в случае с ноутбуком — долго удерживаем кнопку питания. В обоих случаях цель одна (зачастую) — вывести компьютер из зависшего состояния. То же самое можно сказать и о принудительной перезагрузке смартфона, в данном случае — iPhone. Если тот внезапно завис во время работы или, например, при включении после того, как он сам выключился из-за истощения заряда аккумулятора, все, что может сделать пользователь — попробовать принудительно перезагрузить его.

Однако у iPhone (как, впрочем, и у любых других смартфонов) отсутствует специальная кнопка экстренной перезагрузки, а длительное удержание кнопки питания не приводит к выключению устройства, как это происходит в случае с ноутбуками. Все потому, что для принудительной перезагрузки Apple-гаджетов используются комбинации кнопок, которые следует удерживать в течение нескольких секунд. Какие именно кнопки и в каком порядке нажимать, зависит от модели iPhone. Но в любом случае — это несложно.