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Инструкции 09.04.2026 2 минуты

Принудительная перезагрузка iPhone — что это и зачем нужно?

Инструкции по принудительной перезагрузке iPhone всех поколений.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Когда зависает стационарный компьютер, мы обычно используем кнопку перезагрузки (Reset), в случае с ноутбуком — долго удерживаем кнопку питания. В обоих случаях цель одна (зачастую) — вывести компьютер из зависшего состояния. То же самое можно сказать и о принудительной перезагрузке смартфона, в данном случае — iPhone. Если тот внезапно завис во время работы или, например, при включении после того, как он сам выключился из-за истощения заряда аккумулятора, все, что может сделать пользователь — попробовать принудительно перезагрузить его.

Однако у iPhone (как, впрочем, и у любых других смартфонов) отсутствует специальная кнопка экстренной перезагрузки, а длительное удержание кнопки питания не приводит к выключению устройства, как это происходит в случае с ноутбуками. Все потому, что для принудительной перезагрузки Apple-гаджетов используются комбинации кнопок, которые следует удерживать в течение нескольких секунд. Какие именно кнопки и в каком порядке нажимать, зависит от модели iPhone. Но в любом случае — это несложно.

Как выполнить принудительную перезагрузку iPhone?

Приведем инструкции по принудительной перезагрузке для всех существовавших на момент написания статьи моделей смартфонов iPhone.

iPhone c Face ID, iPhone 8 и iPhone SE 2-го поколения

Под «iPhone c Face ID» имеется в виду смартфоны iPhone X, Xs, Xr, 11, 12 и 13. Способ их принудительной перезагрузки остался таким же, как у iPhone SE. Для этого требуется сделать три простых действия:

  1. Нажать и сразу отпустить кнопку увеличения громкости
  2. Нажать и сразу отпустить кнопку уменьшения громкости
  3. Нажать и удерживать боковую кнопку до появления на экране логотипа Apple

Принудительная перезагрузка iPhone с Face ID, iPhone 8 и iPhone SE 2 Gen1

iPhone 7

Здесь совсем все просто: нажимаем и удерживаем кнопку уменьшения громкости, затем  нажимаем и удерживаем кнопку питания (именно в таком порядке) до появления на дисплее логотипа Apple:

Принудительная перезагрузка iPhone 7

iPhone 6s

Для принудительной перезагрузки смартфонов iPhone 6s требуется одновременно удерживать кнопку «Домой»/«Home» и кнопку питания:

Принудительная перезагрузка iPhone 6s

iPhone SE 1-го поколения и более ранее модели

Действия те же, что и в предыдущем случае: поочередное нажатие кнопки «Домой»/«Home» и кнопки питания с последующим их удержанием кнопку до появления логотипа Apple на экране. Просто у iPhone SE и более ранних моделей смартфонов кнопка питания находится в верхней части коруса аппарата.

Принудительная перезагрузка iPhone SE Gen 1 и более ранних моделей

На этом все.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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