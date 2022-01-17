Принудительная перезагрузка iPhone — что это и зачем нужно?

Когда зависает стационарный компьютер, мы обычно используем кнопку перезагрузки (Reset), в случае с ноутбуком — долго удерживаем кнопку питания. В обоих случаях цель одна (зачастую) — вывести компьютер из зависшего состояния. То же самое можно сказать и о принудительной перезагрузке смартфона, в данном случае — iPhone. Если тот внезапно завис во время работы или, например, при включении после того, как он сам выключился из-за истощения заряда аккумулятора, все, что может сделать пользователь — попробовать принудительно перезагрузить его.
Однако у iPhone (как, впрочем, и у любых других смартфонов) отсутствует специальная кнопка экстренной перезагрузки, а длительное удержание кнопки питания не приводит к выключению устройства, как это происходит в случае с ноутбуками. Все потому, что для принудительной перезагрузки Apple-гаджетов используются комбинации кнопок, которые следует удерживать в течение нескольких секунд. Какие именно кнопки и в каком порядке нажимать, зависит от модели iPhone. Но в любом случае — это несложно.
Как выполнить принудительную перезагрузку iPhone?
Приведем инструкции по принудительной перезагрузке для всех существовавших на момент написания статьи моделей смартфонов iPhone.
iPhone c Face ID, iPhone 8 и iPhone SE 2-го поколения
Под «iPhone c Face ID» имеется в виду смартфоны iPhone X, Xs, Xr, 11, 12 и 13. Способ их принудительной перезагрузки остался таким же, как у iPhone SE. Для этого требуется сделать три простых действия:
- Нажать и сразу отпустить кнопку увеличения громкости
- Нажать и сразу отпустить кнопку уменьшения громкости
- Нажать и удерживать боковую кнопку до появления на экране логотипа Apple
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iPhone 7
Здесь совсем все просто: нажимаем и удерживаем кнопку уменьшения громкости, затем нажимаем и удерживаем кнопку питания (именно в таком порядке) до появления на дисплее логотипа Apple:
iPhone 6s
Для принудительной перезагрузки смартфонов iPhone 6s требуется одновременно удерживать кнопку «Домой»/«Home» и кнопку питания:
iPhone SE 1-го поколения и более ранее модели
Действия те же, что и в предыдущем случае: поочередное нажатие кнопки «Домой»/«Home» и кнопки питания с последующим их удержанием кнопку до появления логотипа Apple на экране. Просто у iPhone SE и более ранних моделей смартфонов кнопка питания находится в верхней части коруса аппарата.
На этом все.