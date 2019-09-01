Как принудительно закрыть программу на Windows?

При работе с компьютером в любой момент может возникнуть необходимость снятия задачи — завершения работы запущенного процесса. Обычно это требуется при зависании программы и/или невозможности ее закрытия стандартным способом (нажатие на крестик в правом верхнем углу, использование функции "Выход" в самой программе и т.д.). Если эти стандартные способы не помогают, снять задачу всегда можно принудительно.

После того, как "Диспетчер задач" будет запущен, останется выполнить следующее:

Системное Windows-приложение "Диспетчер задач" отвечает за отображения списка запущенных процессов и различной информации о них. Помимо прочего, данное приложение способно принудительно завершать работу практически любой программы. Сделать это очень просто, но сначала нужно запустить сам "Диспетчер задач":

ЗАКРЫТЬ ПРОЦЕСС ЧЕРЕЗ КОМАНДНУЮ СТРОКУ WINDOWS

В некоторых случаях "Диспетчер задач" при попытке принудительного завершения работы процесса может выдавать ошибку, связанную с отсутствием доступа. Если завершаемый процесс является системным, то подобная ошибка — нормальное явление. В остальных же случаях принудительно закрыть программу можно попробовать (способ не является действенным на 100%) при помощи командной строки Windows .

Первое, что нужно сделать — запустить командную строку от имени администратора. В случае с ОС Windows 10 здесь все просто:

Кликните правой кнопкой мыши по значку "Пуск" либо нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш "Win + X".

В левом нижнем углу экрана отобразится меню, выберите в нем пункт "Командная строка (администратор)".

Другой способ запуска командной строки от имени администратора (сработает в любых версиях ОС Windows, начина с Vista):

Запустите "Проводник", затем откройте системный диск, в корне которого расположена папка "Windows" (обычно — "Локальный диск С:").

Перейдите в папку "Windows", а оттуда — в папку "System32".

Найдите файл "cmd.exe" (может просто называться "cmd").

Кликните по файлу правой кнопкой мыши, выберите из выпадающего контекстного меню пункт "Запуск от имени администратора".

Далее в окно командной строки впишите команду tasklist. Она выведет на экран список всех запущенных процессов:

Для принудительного завершения работы программы используется другая команда — taskkill. Для ее выполнения требуется знать имя файла или идентификационный номер процесса (PID), который можно получить из списка выше. Для примера применим команду taskkill к процессу "notepad.exe" по его идентификационному номеру (в нашем случае PID — 2280). Для этого в командную строку следует вписать команду: taskkill /pid 2280.

Об успешности завершения процесса будет свидетельствовать сообщение об успехе:

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