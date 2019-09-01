Как принудительно закрыть программу на Windows?

При работе с компьютером в любой момент может возникнуть необходимость снятия задачи — завершения работы запущенного процесса. Обычно это требуется при зависании программы и/или невозможности ее закрытия стандартным способом (нажатие на крестик в правом верхнем углу, использование функции "Выход" в самой программе и т.д.). Если эти стандартные способы не помогают, снять задачу всегда можно принудительно.
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ
Системное Windows-приложение "Диспетчер задач" отвечает за отображения списка запущенных процессов и различной информации о них. Помимо прочего, данное приложение способно принудительно завершать работу практически любой программы. Сделать это очень просто, но сначала нужно запустить сам "Диспетчер задач":
- Вариант 1: нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl + Alt + Delete. В зависимости от версии и системных настроек Windows "Диспетчер задач" запуститься сразу же либо на экране отобразится небольшой список на синем фоне. Одним из пунктов этого списка будет "Диспетчер задач".
- Вариант 2: нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Esc. Обычно это сразу (по крайней мере, в Windows 7/8/10) приводит к запуску "Диспетчера задач".
- Вариант 3: нажмите на клавиатуре Win + R и впишите в отобразившееся окошко команду taskmgr.
- Вариант 4: кликните правой кнопкой мыши по пустой области "Панели задач" (панель в нижней части экрана, где отображаются названия открытых окон программ), выберите из отобразившегося контекстного меню пункт "Диспетчер задач".
После того, как "Диспетчер задач" будет запущен, останется выполнить следующее:
- Если в вашем случае окно "Диспетчера задач" выглядит так же, как на изображении ниже, выберите из представленного списка нужную программу, затем кликните "Снять задачу".
- Если в представленном списке нет нужной программы, нажмите элемент "Подробнее". Тогда "Диспетчер задач" примет следующий вид:
- Дальше все — то же самое: выберите название процесса и кликните по кнопке "Снять задачу". Вместо кнопки также можно нажать на клавиатуре клавишу "Delete".
- Выбранный процесс будет завершен.
ЗАКРЫТЬ ПРОЦЕСС ЧЕРЕЗ КОМАНДНУЮ СТРОКУ WINDOWS
В некоторых случаях "Диспетчер задач" при попытке принудительного завершения работы процесса может выдавать ошибку, связанную с отсутствием доступа. Если завершаемый процесс является системным, то подобная ошибка — нормальное явление. В остальных же случаях принудительно закрыть программу можно попробовать (способ не является действенным на 100%) при помощи командной строки Windows.
Первое, что нужно сделать — запустить командную строку от имени администратора. В случае с ОС Windows 10 здесь все просто:
- Кликните правой кнопкой мыши по значку "Пуск" либо нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш "Win + X".
- В левом нижнем углу экрана отобразится меню, выберите в нем пункт "Командная строка (администратор)".
Другой способ запуска командной строки от имени администратора (сработает в любых версиях ОС Windows, начина с Vista):
- Запустите "Проводник", затем откройте системный диск, в корне которого расположена папка "Windows" (обычно — "Локальный диск С:").
- Перейдите в папку "Windows", а оттуда — в папку "System32".
- Найдите файл "cmd.exe" (может просто называться "cmd").
- Кликните по файлу правой кнопкой мыши, выберите из выпадающего контекстного меню пункт "Запуск от имени администратора".
Далее в окно командной строки впишите команду tasklist. Она выведет на экран список всех запущенных процессов:
Для принудительного завершения работы программы используется другая команда — taskkill. Для ее выполнения требуется знать имя файла или идентификационный номер процесса (PID), который можно получить из списка выше. Для примера применим команду taskkill к процессу "notepad.exe" по его идентификационному номеру (в нашем случае PID — 2280). Для этого в командную строку следует вписать команду: taskkill /pid 2280.
Об успешности завершения процесса будет свидетельствовать сообщение об успехе:
11
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Существует множество приложений, аналогичных "Диспетчеру задач". Именуются они менеджерами задач (процессов). Один из наиболее известных менеджеров — Process Explorer:
- Скачать последнюю версию Process Explorer можно с нашего сайта по этой ссылке.
- Программа не требует установки — просто распакуйте скачанный архив.
- Если у вас 64-разрядная система, запустите файл "exe", если 32-разрядная — "procexp.exe". Программу желательно запускать от имени администратора.
- Дальнейшие действия ничем не отличаются от действий со стандартным менеджером процессов "Диспетчером задач": выделите нужный процесс и нажмите клавишу "Delete".
У утилиты Process Explorer имеется одна очень удобная функция, позволяющая находить процесс по открытому окну. Она поможет в случае, когда не удается определить название программы из длинного списка всех запущенных процессов:
- В верхней части программы нажмите на кнопку с изображением прицела (не отпускайте левую кнопку мыши):
- Наведите курсор на любое открытое окно, затем отожмите левую кнопку мыши.
- Теперь в окне Process Explorer будет выделен процесс, чье окно было выделено курсором.
- Останется завершить его работу (если необходимо).
Функция поиска процесса по открытому окну может помочь в борьбе с разнообразными нежелательными программами, которые невозможно закрыть стандартными способами, и трудно сделать это посредством "Диспетчера задач", т.к. они изменяют название своего процесса или даже "прикидываются" системными.