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Инструкции 09.04.2026 4 минуты

Как принудительно закрыть программу на Windows?

Как принудительно закрыть программы на ПК через стандартные средства и Process Explorer.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При работе с компьютером в любой момент может возникнуть необходимость снятия задачи — завершения работы запущенного процесса. Обычно это требуется при зависании программы и/или невозможности ее закрытия стандартным способом (нажатие на крестик в правом верхнем углу, использование функции "Выход" в самой программе и т.д.). Если эти стандартные способы не помогают, снять задачу всегда можно принудительно.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ

Системное Windows-приложение "Диспетчер задач" отвечает за отображения списка запущенных процессов и различной информации о них. Помимо прочего, данное приложение способно принудительно завершать работу практически любой программы. Сделать это очень просто, но сначала нужно запустить сам "Диспетчер задач":

  • Вариант 1: нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl + Alt + Delete. В зависимости от версии и системных настроек Windows "Диспетчер задач" запуститься сразу же либо на экране отобразится небольшой список на синем фоне. Одним из пунктов этого списка будет "Диспетчер задач".

Экран блокировки Windows

  • Вариант 2: нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Esc. Обычно это сразу (по крайней мере, в Windows 7/8/10) приводит к запуску "Диспетчера задач".
  • Вариант 3: нажмите на клавиатуре Win + R и впишите в отобразившееся окошко команду taskmgr.

Запуск "Диспетчера задач"

  • Вариант 4: кликните правой кнопкой мыши по пустой области "Панели задач" (панель в нижней части экрана, где отображаются названия открытых окон программ), выберите из отобразившегося контекстного меню пункт "Диспетчер задач".

Запуск "Диспетчера задач"

После того, как "Диспетчер задач" будет запущен, останется выполнить следующее:

  • Если в вашем случае окно "Диспетчера задач" выглядит так же, как на изображении ниже, выберите из представленного списка нужную программу, затем кликните "Снять задачу".

Диспетчер задач Windows

  • Если в представленном списке нет нужной программы, нажмите элемент "Подробнее". Тогда "Диспетчер задач" примет следующий вид:

Расширенный режим работы Диспетчера задач

  • Дальше все — то же самое: выберите название процесса и кликните по кнопке "Снять задачу". Вместо кнопки также можно нажать на клавиатуре клавишу "Delete".

Снятие задачи в Диспетчере задач

  • Выбранный процесс будет завершен.

ЗАКРЫТЬ ПРОЦЕСС ЧЕРЕЗ КОМАНДНУЮ СТРОКУ WINDOWS

В некоторых случаях "Диспетчер задач" при попытке принудительного завершения работы процесса может выдавать ошибку, связанную с отсутствием доступа. Если завершаемый процесс является системным, то подобная ошибка — нормальное явление. В остальных же случаях принудительно закрыть программу можно попробовать (способ не является действенным на 100%) при помощи командной строки Windows.

Первое, что нужно сделать — запустить командную строку от имени администратора. В случае с ОС Windows 10 здесь все просто:

  • Кликните правой кнопкой мыши по значку "Пуск" либо нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш "Win + X".
  • В левом нижнем углу экрана отобразится меню, выберите в нем пункт "Командная строка (администратор)".

Запуск Командной строки от имени администратора

Другой способ запуска командной строки от имени администратора (сработает в любых версиях ОС Windows, начина с Vista):

  • Запустите "Проводник", затем откройте системный диск, в корне которого расположена папка "Windows" (обычно — "Локальный диск С:").
  • Перейдите в папку "Windows", а оттуда — в папку "System32".
  • Найдите файл "cmd.exe" (может просто называться "cmd").
  • Кликните по файлу правой кнопкой мыши, выберите из выпадающего контекстного меню пункт "Запуск от имени администратора".

Запуск Командной строки от имени администратора

Далее в окно командной строки впишите команду tasklist. Она выведет на экран список всех запущенных процессов:

Выполнение команды tasklist

Для принудительного завершения работы программы используется другая команда — taskkill. Для ее выполнения требуется знать имя файла или идентификационный номер процесса (PID), который можно получить из списка выше. Для примера применим команду taskkill к процессу "notepad.exe" по его идентификационному номеру (в нашем случае PID — 2280). Для этого в командную строку следует вписать команду: taskkill /pid 2280.

Завершение работы программы при помощи команды taskkill

Об успешности завершения процесса будет свидетельствовать сообщение об успехе:

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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Существует множество приложений, аналогичных "Диспетчеру задач". Именуются они менеджерами задач (процессов). Один из наиболее известных менеджеров — Process Explorer:

  • Скачать последнюю версию Process Explorer можно с нашего сайта по этой ссылке.
  • Программа не требует установки — просто распакуйте скачанный архив.
  • Если у вас 64-разрядная система, запустите файл "exe", если 32-разрядная — "procexp.exe". Программу желательно запускать от имени администратора.
  • Дальнейшие действия ничем не отличаются от действий со стандартным менеджером процессов "Диспетчером задач": выделите нужный процесс и нажмите клавишу "Delete".

Программа Process Explorer

У утилиты Process Explorer имеется одна очень удобная функция, позволяющая находить процесс по открытому окну. Она поможет в случае, когда не удается определить название программы из длинного списка всех запущенных процессов:

  • В верхней части программы нажмите на кнопку с изображением прицела (не отпускайте левую кнопку мыши):

Поиск процесса по открытому окну в Process Explorer

  • Наведите курсор на любое открытое окно, затем отожмите левую кнопку мыши.

Поиск процесса по открытому окну в Process Explorer

  • Теперь в окне Process Explorer будет выделен процесс, чье окно было выделено курсором.

Найденный по открытому окну процесс

  • Останется завершить его работу (если необходимо).

Функция поиска процесса по открытому окну может помочь в борьбе с разнообразными нежелательными программами, которые невозможно закрыть стандартными способами, и трудно сделать это посредством "Диспетчера задач", т.к. они изменяют название своего процесса или даже "прикидываются" системными.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Process Explorer
Process Explorer

Версия 17.09

Программа для мониторинга и управления процессами Windows

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