Flash Player не поддерживается и не обновляется — что делать?

С 2021 года перестал официально обновляться Flash Player. Теперь невозможно даже скачать данный плагин для браузеров с сайта компании Adobe. Для многих пользователей прекращение поддержки Flash Player стало сюрпризом — в один прекрасный день их браузеры стали блокировать весь флеш-контент (в основном, Flash-игры) на сайтах. Но это началось гораздо раньше декабря 2020-го.

То, что жизненный цикл этого плеера заканчивается, стало известно еще в 2017 году. С тех пор браузеры постепенно стали прекращать поддержку плеера, а владельцы сайтов — удалять Flash-контент.

Почему Flash Player перестал поддерживаться? В начале своего пути Flash Player был, наверное, единственным плагином, позволявшим воспроизводить в браузерах красочную анимацию. Интернет наводнили всевозможные рекламные Flash-баннеры, анимированные веб-элементы, онлайн проигрыватели видео и музыки и, конечно, игры. Со временем у Flash Player появились конкуренты. Самым мощным из них стал HTML5. HTML5 сам по себе обладает огромным потенциалом в плане анимации, воспроизведения видео и музыки на веб-страницах, потоковой передачи/приема видео прямо из браузера. Не обошли стороной и игры. Чего только стоит WebGL, исполняющийся как элемент HTML5 и способный проигрывать в браузере 3D-анимацию, включая трехмерные игры. Но и это не единственная причина отказа от Flash Player. Для отображения HTML5 контента браузеру не требуются никаких внешних плагинов, расширений и т.п. С обновлениями веб-обозревателей автоматически обновляются и их компоненты, отвечающие за работу с HTML5 и многочисленными его элементами. С Flash Player дела обстояли иначе. Пользователям приходилось постоянно его обновлять. Да, он умел делать это автоматически, но все же. Ко всему прочему также добавились вопросы безопасности. Ввиду того, что Flash Player является самостоятельным приложением, всякого рода хакеры могли атаковать его, минуя встроенные защитные механизмы браузера. Скандалов с утечками персональных данных в чужие руки через Flash Player то и дело возникли в новостной повестке. Ну, и нельзя не оставить без внимания нестабильную работу этого плагина. Один и тот же Flash-контент на разных устройствах под управлением разных операционных систем вел себя также — по-разному: где-то работал хорошо, где-то вообще не работал, где-то приводил к критическим ошибкам браузера.