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Инструкции 07.07.2023 4 минуты

Как исправить диск в файловой системе RAW?

4 способа исправить жесткий диск в файловой системе RAW.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Ошибки файловой системы нередко приводят к неработоспособности дисков. Особенно часто подобные проблемы встречаются у переносных носителей. При отсутствии или неисправности файловой системы раздела в Windows вместо нее отображается статус RAW. Он означает, что она повреждена или недоступна. Разберем, как в таком случае восстановить диск и доступ к данным. Рассмотрим несколько способов.

1 способ – восстановление файловой системы с помощью chkdsk

В Windows есть множество служебных утилит для работы с файлами и накопителями. Одна из них – chkdsk. Это программа, которая автоматически находит и, когда это возможно, исправляет ошибки дисков. Она работает через консоль. Во многих случаях ее использование позволяет избавиться от статуса RAW и возобновить исправное функционирование носителя. Чтобы воспользоваться программой, выполните следующее:

1. Откройте Командную строку с правами администратора. Простой способ это сделать – воспользоваться поиском в меню Пуск или на строке задач.

Запуск от имени администратора

2. Введите команду

chkdsk X: /f

и нажмите Enter на клавиатуре. Вместо X нужно указать букву проблемного раздела со статутом RAW.

chkdsk X: /f

3. Спустя некоторое время, программа завершит работу и выведет на экран результаты. В большинстве случаев утилите удается обнаружить и устранить неполадки файловой системы. Однако иногда она может выдавать ошибку, сталкиваясь с RAW диском. Если это произошло в вашем случае, переходите к другому способу решения.

После этих действий проверьте работу диска в Проводнике.

2 способ – форматирование раздела

Форматирование – это радикальный, но действенный метод восстановления диска. Оно подразумевает полную очистку всех данных, удаление старой и создание новой файловой системы. Его следует применять только в случае, если на разделе нет важной информации, так как все файлы и папки будут безвозвратно удалены в процессе форматирования. Если на нем присутствуют ценные данные, следует сначала попробовать другие способы восстановления и прибегать к форматированию только в случае, если остальные методы не помогут.

Выполнить форматирование в Windows можно из Проводника. Для этого откройте файловый менеджер, перейдите в директорию Этот компьютер и найдите нужный диск. Кликните по нему ПКМ и нажмите на пункт Форматировать.

Форматировать диск

Откроется стандартная утилита форматирования. Укажите файловую систему, метку тома (название) и нажмите Начать. Не стоит выбирать FAT или FAT32 для дисков с объемом более 4 ГБ, так как эти системы не работают с файлами, превышающими данный размер.

Форматировать диск

Для более глубокой очистки следует отключить пункт Быстрое. Тогда утилита выполнит полное восстановление диска, которое с большей вероятностью устранит возможные его неисправности. Однако помните, что такое форматирование займет больше времени.

3 способ – утилита DMDE

DMDE – это сторонняя утилита для восстановления данных на поврежденных разделах. Она может помочь решить проблему с RAW диском. Чтобы воспользоваться ей для решения неполадки, проследуйте инструкции:

1. Скачайте программу DMDE, распакуйте архив и запустите утилиту. Она портативная и не требует установки.

2. Отметьте галочку Показать разделы, выделите проблемный диск в списке и нажмите на ОК.

DMDE

3. В списке томов найдите RAW раздел (скорее всего, он будет помечен иконкой с красным крестом) и щелкните на кнопку Открыть том. Если он изначально не отобразится в окне программы, нажмите на пункт Полное сканирование, чтобы выполнить повторный поиск разделов.

DMDE

4. Убедитесь, что выбран правильный раздел и на нем присутствуют сохраненные данные.

5. Нажмите на иконку с дисками в верхней части окна, чтобы вернуться в список разделов.

DMDE

6. Повторно выделив нужный том, нажмите на кнопку Восстановить и подтвердите действия в появившемся окне.

Спустя некоторое время, программа восстановит файловую систему и диск будет доступен в Проводнике.

4 способ – замена файловой системы в другой ОС

Если раздел использовался и был отформатирован в другой ОС, например, в macOS или GNU/Linux, с ним могут возникать проблемы при чтении в Windows. Причина в том, что Windows не поддерживает многие сторонние файловые системы, такие как ext4 или ext3. ОС отображает их с пометкой RAW. В таком случае для восстановления доступа к данным в Windows можно выполнить следующее:

1. Подключить носитель к компьютеру с ОС, в которой он поддерживается, или загрузиться в эту систему с помощью live-cd.

2. Перенести все данные во временную папку на другом накопителе.

3. Отформатировать проблемный диск в одну из файловых систем, поддерживаемых Windows (FAT, FAT32, NTFS или exfat). Не стоит выбить FAT и FAT32 для разделов с размером более 4 ГБ.

4. Вернуть информацию обратно на раздел.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

DMDE
DMDE

Версия 4.0.6

Программа для восстановления данных после удаления и форматирования

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