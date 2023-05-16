Как исправить ошибку 0x80131500 в Microsoft Store?

В работе Магазина приложений Microsoft нередко возникают сбои. Одна из самых распространенных неполадок Store — ошибка 0x80131500, возникающая при запуске программы с уведомлением "Повторите попытку". Разберем, почему она может появляться и как ее устранить.

Самая частая причина ошибки — неполадки сети. К ним относится не только полная потеря доступа в Интернет, но и проблемы только с подключением к серверам Microsoft. Сбой также нередко вызывают неисправности самой программы, повреждение ее файлов.

11 способов исправить ошибку Пути решения сбоя будут направлены на обнаружение и исправление проблем с Интернетом, а также с самим приложением. Разберем 11 различных методов устранения неисправности 0x80131500, расположив их в порядке от самых простых к более сложным. Попробовав несколько, можно избавиться от проблемы.

Диагностика сети Первое, что можно попробовать — воспользоваться службой обнаружения проблем с сетью. Это стандартное средство операционной системы, которое находит и, по возможности, автоматически устраняет неполадки с Интернетом. Чтобы запустить его, кликните ПКМ по значку сети в трее и выберите пункт Диагностика неполадок. Программа откроется и начнет диагностику. 1

Средство исправления сбоев В Windows есть множество служб для автоматического исправления ошибок, не только сетевых. Для исправления ошибки можно также попробовать запустить службу устранения сбоев с Store. Это простой способ, который помогает быстро устранить многие неполадки с Магазином. Утилита для исправления ошибок запускается через Параметры. На разных версиях ОС это делается по-разному: В Windows 10 нужно перейти в раздел Обновление и безопасность , открыть вкладку Устранение неполадок, найти пункт Приложения из Магазина, щелкнуть по нему и запустить средство.

, открыть вкладку найти пункт щелкнуть по нему и запустить средство. В Windows 11 нужно зайти в раздел Система, выбрать Устранение неполадок, затем открыть Дополнительные средства и нажать на кнопку Запуск около строки Приложения из Магазина.

Настройка времени Некорректные дата и время нередко приводят к проблемам с доступом к сети, которые могут вызывать неполадки в работе таких программ, как Microsoft Store. Установка правильных настроек часов иногда позволяет легко решить их. Чтобы изменить время, кликните правой кнопкой по часам в трее и выберите Настройка даты и времени. Поставьте корректные значения, синхронизировав время через Интернет, и закройте окно.

Сброс Магазина В Windows 11 доступен сброс системных приложений, который часто позволяет вернуть им работоспособность. Для его запуска откройте Параметры, зайдите в Приложения, а затем в Приложения и возможности. Найдите Store в списке установленных программ, кликните по трем точкам напротив него и выберите пункт Дополнительные параметры. В открывшемся меню нажмите на кнопку Исправить, после чего Сбросить.

Очистка кэша В некоторых случаях исправить ошибку помогает одно из самых простых решений — очистка кэша программ. Оно производится быстро. Для этого нужно запустить программу Выполнить сочетанием кнопок Win и R, вписать в нее команду wsreset.exe и нажать Enter.

Проверка файла hosts Hosts — важный системный файл, отвечающий за конфигурацию сети. Многие вредоносные программы стремятся внести в него негативно влияющие на ее работу изменения. Как следствие могут возникать проблемы с Интернетом и приложениями, которые им пользуются. Поэтому стоит периодически сбрасывать настройки Hosts. Самый простой способ восстановить файл — воспользоваться служебными утилитами. Например, программа для поиска и удаления вредоносного рекламного ПО AdwCleaner имеет функционал по сбросу Hosts. Чтобы включить его, нужно зайти во вкладку Параметры и активировать настройку Сбросить файлы Hosts. Тогда при следующей проверке ОС файл будет проверен и восстановлен.

Выключение прокси Проблемы с загрузкой Магазина приложений может вызывать прокси. Его отключение иногда помогает устранить сбой. Чтобы выключить прокси, сделайте следующее: 1. Запустите Панель управления через поиск на строке задач или в меню Пуск. 2. Установите вид Крупные значки и зайдите в Свойства браузера. 3. В новом окне перейдите во вкладку Подключения и нажмите на кнопку Настройка сети. 4. Деактивируйте все галочки и нажмите ОК. Для полного применения установленных параметров может потребоваться перезагрузка ОС.

Конфигурация Store через PowerShell Перенастройка Магазина через PowerShell часто помогает устранить 0x80131500. Многие пользователи отмечают действенность этого способа. Чтобы его применить, запустите консоль. Для этого найдите PowerShell через поиск на строке задач, кликните по нему ПКМ и щелкните на пункт Запуск от имени администратора. В открывшемся окне введите команду: Get-AppXPackage *WindowsStore* -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”} Нажмите Enter. После этого можно проверить работу Магазина повторно. Скорее всего, ошибка устранится.

Изменение параметров служб Настройка службы BITS в некоторых случаях позволяет избавиться от проблем с загрузкой Магазина. Чтобы выполнить ее, откройте приложение Службы через поиск на панели задач и найдите в нем параметр Фоновая интеллектуальная служба. Щелкните по ней дважды и убедитесь, что в графе Тип запуска выбрано значение Вручную. Если установлен другой параметр, смените его на нужный. После этого кликните на кнопки Применить и ОК.