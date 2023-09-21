Одна из главных характеристик компьютерных мышей — DPI. От этого параметра зависит скорость перемещения курсора по экрану. По нему можно понять, насколько быстро двигается мышь. Разберем, что такое DPI, каким он должен быть и как его узнать.

Что такое DPI и каким он должен быть? DPI — это показатель, который отображает скорость движения курсора мыши по экрану. Чем он выше, тем быстрее стрелка перемещается по дисплею. Например, если DPI одной мыши составляет 1000, а другой — 500, то при передвижении их на одинаковое расстояние первая, DPI которой выше, сдвинет курсор на большее расстояние по экрану. Универсального значения DPI не существует. Оптимальный показатель зависит от используемого экрана и задач, для которых будет использоваться устройство. Например, для игр рекомендуется применять мыши с высоким DPI в несколько тысяч. Для рядовых задач, например, офисная работа и серфинг интернета, достаточно устройства с 400-1000 DPI.

Как узнать DPI? Рассмотрим, как можно узнать DPI используемой мыши разными способами.

1 способ — в характеристиках мыши Простой способ узнать DPI — посмотреть полный перечень характеристик мыши. Ознакомиться с ним можно в документации к устройству или в поиске в интернете по точному названию модели. Введите его и найдите любую страницу со спецификациями. Например, официальный сайт производителя устройства. Найдите в списке значение DPI и просмотрите его.

2 способ — в специализированном ПО для мыши Если на вашем ПК установлен полный набор ПО для мыши от производителя, включая драйверы и специализированные программы, можно воспользоваться им для определения DPI. Откройте приложение для настройки устройства. Его можно найти в меню Пуск или запустить с помощью иконки в трее, если служба выполняется в фоне. В программе останется найти раздел с настройками чувствительности, где должен отображаться DPI и его параметры.

3 способ — в онлайн-сервисе Альтернативный способ — воспользоваться онлайн-сервисами для проверки DPI. Их главный недостаток — неточность. Однако ее можно свести к минимуму, если перед использованием сервиса изменить некоторые настройки мыши в операционной системе. В Windows для этого нужно сделать следующее: Открыть Параметры и перейти в раздел Устройства. Выбрать вкладку Мышь, немного промотать содержимое окна и нажать на ссылку Дополнительные параметры.

В появившемся окне во вкладке Параметры указателя отключить галочку около пункта Включить повышенную точность, после чего нажать Применить и ОК.

После этого можно приступать к проверке DPI при помощи онлайн-сервисов. Наиболее популярный — Mouse Sensitivity. Перейдите на сайт и разверните окно браузера на весь экран. В графе Target distance укажите фактическую длину полосы проверки на вашем экране в сантиметрах. Ее нужно замерить, после чего ввести показатель.

Если вы располагаете данными о текущем DPI мыши, можете внести их в графу Configured DPI. Если же нет — оставьте это поле пустым для проверки. Заполнять его необязательно. Для выполнения проверки зажмите красный крест левой кнопкой мыши и проведите его до границы полосы.

Полученное значение DPI отобразится на экране. Точность такой проверки невысока, в измерении могут присутствовать погрешности и неточности. Однако такой способ можно использовать для определения примерных показателей.