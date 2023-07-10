Файловая система не поддерживает такие длинные имена исходных файлов

При удалении или перемещении файлов и папок в Windows может возникать ошибка "Слишком длинный путь к источнику". В таком случае выполнить действие становится невозможным. Система блокирует операцию и не позволяет завершить удаление или перемещение. В окне ошибки предлагается перенести файл в более короткий путь или переименовать его, сделав имя менее длинным. Разберем, почему возникает неполадка и как ее можно исправить.

Почему возникает ошибка? Причина проблемы заявлена в окне с ошибкой – путь к новому месту нахождения файла или папки слишком длинный. Операционная система не может работать с такими расположениями. Windows не поддерживает пути длиной более 255 знаков. Если новое место хранения имеет больше символов, системе не удается выполнить перемещение файла или папки и возникает ошибка. В случае с удалением причина остается прежней. Когда пользователь помещает файл или папку в корзину, системе нужно сохранить полный путь к нему, чтобы при необходимости восстановить его в прежнее место. Если он слишком длинный, Windows не может корректно использовать его и завершить удаление. Тогда возникает оповещение с ошибкой. При работе с файлами и папками в любой операционной системе следует выбирать наиболее короткие имена для них. Также стоит избегать использования кириллицы или других систем письма, кроме латиницы (английского алфавита) в названиях, когда это возможно. Это позволит избежать некоторых возможных сбоев и ошибок при чтении и записи информации.

Как исправить ошибку? Чтобы устранить неполадку, нужно сократить путь к расположению проблемного файла или папки. Он состоит из названий всех директорий, которые предшествуют месту хранения. Сделайте названия самого файла, а также папок, которые находятся до него, более короткими. Тогда проблема уйдет. Существуют также альтернативные методы решения, которые могут помочь перенести или удалить файл при возникновении ошибки. Рассмотрим некоторые из них.

Unlocker Популярная утилита для выполнения операций с данными в Windows позволяет удалять, копировать, переименовывать и перемещать проблемные файлы и папки. Ее часто используют в случаях, когда при выполнении действия возникает ошибка. Программа может обходить некоторые ограничения, чтобы корректно производить нужные действия. Чтобы воспользоваться Unlocker, скачайте программу и установите ее. Она добавит новый пункт в контекстное меню файлов и папок в Проводнике. Воспользуйтесь им, чтобы открыть утилиту и выполнить необходимое действие. Программа поддерживает перемещение, удаление, копирование, а также смену имени.

Far Manager Far Manager – это альтернативный двухпанельный файловый менеджер для Windows. В некоторых случаях он позволяет выполнить операции, которые невозможны в стандартном Проводнике. Иногда с его помощью удается избежать ошибки "Слишком длинный путь к источнику".