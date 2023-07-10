Почему файловая система у диска стала RAW? Что это значит?

Пользователи Windows могут столкнуться с появлением статуса RAW у разделов жесткого диска, SSD или внешнего накопителя. Появление этой строки вместо файловой системы говорит о ее повреждении или отсутствии. В таком случае получить доступ к файлам на диске невозможно без восстановления с помощью специальных программ. Рассмотрим, с чем это связано и как это можно исправить.

Почему возникает статус RAW? Статус RAW означает, что файловая система на разделе сильно повреждена или отсутствует. Такое значение может присутствовать на новых накопителях, которые не всегда бывают отформатированными по умолчанию. RAW статус часто имеют флешки и внешние жесткие диски, так как они больше подвержены физическому воздействию, способному негативно сказаться на их работоспособности. Разделы обычных внутренних HDD и SSD также могут получать его. В некоторых редких случаях диск перестает работать и отображается как RAW из-за того, что отформатирован в файловую систему, которая не поддерживается в Windows. Это может происходить, когда ранее раздел использовался в другой ОС. Например, в GNU/Linux, macOS или FreeBSD. Эти операционные системы обычно используют файловые системы, которые не поддерживаются в Windows. Тогда ОС не может корректно распознать содержимое диска и отображает его как RAW.

Из-за чего файловая система может повреждаться? Среди основных причин, из-за которых повреждается файловая система и возникает статус RAW, можно выделить следующие: Диск износился из-за долгой работы или частой записи и удаления данных.

При форматировании раздела возник сбой и очистка завершилась некорректно.

Переносной носитель повредился из-за частых падений или другого физического воздействия.

Накопитель подключен к компьютеру некорректно или разъем, через который он соединяется с ПК, поврежден.

Можно ли восстановить диск без потери файлов? В большинстве случаев восстановить RAW раздел без потери данных возможно. Для этого нужно использовать специальные программы для работы с накопителями. Существует множество подобных утилит. Можно использовать как встроенные в Windows приложения, которые могут быть эффективны в некоторых случаях, так и решения от сторонних разработчиков. Альтернативный способ возобновить работу диска – форматирование. Однако стоит помнить, что оно подразумевает полную потерю всех данных на разделе. Его следует применять только в случаях, когда другие методы не работают или на диске отсутствует важная информация.

Как устранить неисправность раздела? Рассмотрим два простых способа восстановить RAW диск и вернуть доступ к информации на нем.

1 способ – chkdsk Встроенная в Windows утилита для восстановления дисков chkdsk в некоторых случаях помогает возобновить работу раздела RAW и получить доступ к файлам на нем. Программа не требует установки, так как она интегрирована в ОС. Она работает через консоль. Рассмотрим, как ее использовать для восстановления раздела. 1. Запустите Командную строку от имени администратора, например, через поиск на строке задач. 2. Выполните команду chkdsk X: /f где X – буква раздела, который нужно восстановить. 3. Дождитесь завершения работы программы, закройте окно консоли и проверьте работоспособность диска в Проводнике. Если утилите не удастся восстановить раздел, она выдаст соответствующее сообщение. В таком случае можно попробовать следующий способ с применением дополнительного ПО.