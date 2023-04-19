Файл занят другим процессом, заблокирован другим процессом или открыт в другой программе — простое решение

Ошибка "Файл занят другим процессом" может возникать при переименовании, редактировании или перемещении файла/папки в Windows. Чтобы исправить ее, нужно понять, какой процесс является причиной. Сделать это просто благодаря удобной утилите File Locksmith из пакета PowerToys. Рассмотрим, как легко исправить ошибку при помощи этой программы.

Установка и настройка PowerToys Первым делом нужно произвести установку пакета программ Microsoft PowerToys (если его еще нет на компьютере). Это набор официальных дополнений от Microsoft для новых версий Windows, который дает множество возможностей по администрированию ОС. Установить его можно двумя способами: через исполняемый файл или из магазина приложений Store. Рассмотрим оба метода.

1. Из установочного файла Для установки программы из файла нужно загрузить его. Это можно сделать с официальной страницы на GitHub. Перейдите на нее и выберите издание, подходящее для вашей версии операционной системы. Проведите установку из файла, следуя всем инструкциям программы, и перезагрузите ПК.

2. Через магазин приложений в Windows 11 Чтобы установить PowerToys через магазин приложений, проделайте следующее: 1. Введите в строке поиска на панели задач Store и откройте магазин, выбрав его среди результатов. 2. Найдите PowerToys, используя поиск в верхней части окна. 3. Установите приложение и перезагрузите ПК.

Конфигурация PowerToys После установки запустите программу и проверьте статус функции Locksmith в параметрах. Она должна быть активирована. Также нажмите Перезапуск PowerToys от имени администратора, если утилита попросит об этом уведомлением.

Отслеживание процессов, использующих файл Чтобы узнать, какие процессы используют файл и не позволяют изменить его, проследуйте инструкции: 1. Нажмите на файл или папку правой кнопкой мышки и в открывшемся контекстном меню выберите пункт Какие процессы используют этот файл? 2. Появится окно File Locksmtih, в котором отобразится список процессов. Нажмите на иконку с изображением щита в правом верхнем углу, чтобы перезапустить утилиту с правами администратора. Это позволит получить полный спектр разрешений и получить доступ ко всем процессам. 4. Нажав на стрелку справа от строки с названием процесса, можно открыть более подробные сведения о нем, узнать его идентификатор, путь, а также имя пользователя, от которого он запущен.

Дальнейшие действия После того как станут известны процессы, использующие файл или папку, можно будет устранять проблему. Если эти процессы не являются системными, то можно безбоязненно завершить их при помощи соответствующей кнопки в Locksmtih или через диспетчер задач. Если же они принадлежат операционной системе (чаще всего это svchost.exe и explorer.exe), то их нельзя завершать принудительно, так как это может повлиять на работоспособность ОС. Тогда стоит перезагрузить Windows, чтобы запустить системные компоненты заново. Можно также скопировать файл в другое место. После этого следует повторно попробовать произвести действия с ним.