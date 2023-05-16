Сбой при копировании файлов загрузки bcdboot — как исправить?

Встроенная в Windows утилита bcdboot, работающая через Командную строку, позволяет редактировать загрузчик системы. Ее часто используют для восстановления запуска ОС, выполняя в WinPE или из установочного образа. Иногда при ее применении возникает ошибка Сбой при копировании файлов. Рассмотрим, почему она появляется и как ее можно устранить.

Основная причина появления ошибки — проблемы с обнаружением разделов жесткого диска или с доступом к ним. Источник неисправности может отличаться, в зависимости от используемого на компьютере типа загрузчика. Причиной сбоя при Legacy BIOS обычно являются некорректные параметры bcdboot, а при EFI — неправильно указанная буква диска.

1 способ - проверка буквы диска

На современных компьютерах и ноутбуках используется новый загрузчик EFI, который позволяет избегать многих проблем с запуском при наличии нескольких операционных систем. Для его работы на жестком диске создается специальный скрытый раздел, на который записываются необходимые файлы. Обычно он находится в самом начале накопителя и занимает от 100 до 300 МБ.

В случае с Legacy BIOS загрузка работает аналогичным образом. Для нее системой также создается специальный раздел, однако, в отличие от диска для EFI, он используется только Windows и не поддерживает возможность записи на него информации от других операционных систем.

При стандартной загрузке ОС служебный раздел загрузчика скрыт и недоступен в файловых менеджерах, однако при запуске установочного образа, WinPE или LiveCD он часто становится виден и получает букву. Как правило, ему соответствует первая буква C. Из-за этого системный диск начинает обозначаться по-другому, обычно как D или E. В таком случае при выполнении bcdboot нужно указывать именно эту букву, а не C.

Решить сбой во многих случаях помогает проверка указанного пути и установка корректной буквы раздела с ОС, для которой восстанавливается запуск. Для этого откройте в Командной строке утилиту для работы с дисками командой diskpart, после чего выполните list volume, чтобы отобразить список доступных разделов. Убедитесь, что напротив всех пунктов указан статус Исправлен. Найдите нужный диск с Windows и определите его букву. Выйдите из утилиты командой exit и попробуйте выполнить bcdboot повторно, указав правильную букву. Например, если раздел с ОС имеет обозначение D, то в команде следует ввести путь D:\Windows.