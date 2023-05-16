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Инструкции 18.05.2023 3 минуты

Сбой при копировании файлов загрузки bcdboot — как исправить?

Основные причины возникновения сбоев при копировании файлов через bcdboot и способы их устранения.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Встроенная в Windows утилита bcdboot, работающая через Командную строку, позволяет редактировать загрузчик системы. Ее часто используют для восстановления запуска ОС, выполняя в WinPE или из установочного образа. Иногда при ее применении возникает ошибка Сбой при копировании файлов. Рассмотрим, почему она появляется и как ее можно устранить.

Почему возникает сбой?

Основная причина появления ошибки — проблемы с обнаружением разделов жесткого диска или с доступом к ним. Источник неисправности может отличаться, в зависимости от используемого на компьютере типа загрузчика. Причиной сбоя при Legacy BIOS обычно являются некорректные параметры bcdboot, а при EFI — неправильно указанная буква диска.

Как исправить ошибку bcdboot?

Причины сбоя могут отличаться, поэтому решений проблемы есть несколько. Для каждого случая подойдет свое. Рассмотрим 3 основных способа устранения ошибки.

1 способ - проверка буквы диска

На современных компьютерах и ноутбуках используется новый загрузчик EFI, который позволяет избегать многих проблем с запуском при наличии нескольких операционных систем. Для его работы на жестком диске создается специальный скрытый раздел, на который записываются необходимые файлы. Обычно он находится в самом начале накопителя и занимает от 100 до 300 МБ.

В случае с Legacy BIOS загрузка работает аналогичным образом. Для нее системой также создается специальный раздел, однако, в отличие от диска для EFI, он используется только Windows и не поддерживает возможность записи на него информации от других операционных систем.

При стандартной загрузке ОС служебный раздел загрузчика скрыт и недоступен в файловых менеджерах, однако при запуске установочного образа, WinPE или LiveCD он часто становится виден и получает букву. Как правило, ему соответствует первая буква C. Из-за этого системный диск начинает обозначаться по-другому, обычно как D или E. В таком случае при выполнении bcdboot нужно указывать именно эту букву, а не C.

Решить сбой во многих случаях помогает проверка указанного пути и установка корректной буквы раздела с ОС, для которой восстанавливается запуск. Для этого откройте в Командной строке утилиту для работы с дисками командой diskpart, после чего выполните list volume, чтобы отобразить список доступных разделов. Убедитесь, что напротив всех пунктов указан статус Исправлен. Найдите нужный диск с Windows и определите его букву. Выйдите из утилиты командой exit и попробуйте выполнить bcdboot повторно, указав правильную букву. Например, если раздел с ОС имеет обозначение D, то в команде следует ввести путь D:\Windows.

Выполнение команды list volume в DISKPART

2 способ — определение раздела с ОС как активного

Если путь к диску указан корректно, но сбой все равно присутствует, следует попробовать другой способ решения — назначение системному диску статуса основного. Для этого также используется консольная утилита diskpart. Поочередно выполните следующие команды:

  • diskpart (запуск утилиты)
  • list volume (выводит список разделов, в котором нужно найти диск с Windows)
  • select volume X (X — номер раздела, он отображается в списке дисков)
  • assign letter=Y (Y — буква раздела)
  • exit (выход из утилиты)

Назначение системному диску статуса основного через DISKPART

После этого следует проверить работу bcdboot повторно. Скорее всего, проблема уйдет.

3 способ — проверка файловой системы

Если предыдущие методы решения не помогли, то возможно сбой возникает из-за повреждения файловой системы. Чтобы исключить это, следует запустить утилиту chkdsk, которая находит и автоматически исправляет неисправности такого рода. Для этого введите команду chkdsk X: /f /r, где X — буква диска с Windows, и нажмите Enter на клавиатуре

Проверка файловой системы при помощи chkdsk

По завершению работы программы chkdsk попробуйте повторно запустить bcdboot.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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