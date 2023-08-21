Сбой при запуске службы luafv — почему возникает и как исправить?

В системном приложении Windows Просмотр событий, используемом опытными пользователями для самостоятельной диагностики компьютера, можно встретить ошибку со следующим содержанием: Сбой при запуске службы luafv из-за ошибки (Загрузка драйвера была заблокирована).





Рассмотрим основные причины возникновения ошибок, связанных со службой luafv, и приведем инструкции по их устранению.

Что такое служба luafv и почему возникают сбои при ее запуске? Системная служба luafv и файл luafv.sys являются составной частью одного из ключевых компонентов Windows, обеспечивающих безопасность, а именно — Контроль учетных записей пользователей (User Account Control или UAC). Для работы данному компоненту требуется драйвер фильтра виртуализации файлов LUA (LUA File Virtualization Filter Driver), которым как раз и является файл luafv.sys. Подтверждением этому служит местоположение файла на диске. Хранится он в папке C:\Windows\System32\drivers, куда обычно и помещаются драйверы (как минимум те, что встроены в систему изначально).

Сам же компонент Контроль учетных записей пользователей предназначен для предотвращения выполнения на компьютере действий, требующих права администратора. Наверное, каждый пользователь Windows сталкивался с диалоговым окном с вопросом «Разрешить этому приложению вносить изменения на вашем устройстве?» или «Разрешить следующей программе внести изменения на этом компьютере?». За отслеживание действий пользователя или программ и выдачу таких уведомлений как раз и отвечает компонент UAC.

Почему мы заострили внимание на UAC? Все дело в том, что ошибка «Сбой при запуске службы luafv из-за ошибки» в большинстве случаев возникает по причине отключения компонента контроля учетных записей пользователей. А отключить его может только сам пользователь вручную. Если же он этого не делал, вероятно, что контроль учетных записей либо был отключен вредоносной программой (но это маловероятно), либо "вырезан" из операционной системы на этапе ее сборки любителями (речь идет о неофициальных сборках ОС Windows, обычно распространяемых через торрент-сети).

Устранение ошибки запуска службы luafv Устранить сбой при запуске службы luafv можно двумя способами. Первый предполагает, что компонент контроля учетных записей пользователей в настоящий момент активен и успешно работает. Второй способ предполагает отключение службы luafv вместе с UAC. Кроме того, существует вероятность, что в системном реестре отсутствуют либо имеют неправильные значения параметры, относящиеся к службе luafv. В любом случае для решения проблемы потребуется внесение правок в реестр Windows.

Способ 1: устранение ошибки с luafv с включенным UAC Первым делом нужно запустить Редактор реестра. Сделать это можно, например, при помощи системной программы Выполнить: Нажмите на клавиатуре клавиши Win + R для запуска программы Выполнить .

+ для запуска программы . В отобразившееся окно впишите/вставьте команду regedit и нажмите ОК:

Т.к. предполагается, что контроль учетных записей включен, на экране должно отобразится окно UAC, в котором следует нажать Да:

Редактор реестра будет запущен.

Дальнейшие действия: Перейдите в Редакторе реестра в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System (скопируйте путь и вставьте его в адресную строку Редактора, затем нажмите Enter).

В центральной части окна Редактора найдите параметр EnableLUA и посмотрите, какое ему присвоено значение:

Если параметр EnableLUA имеет значение 0х000000000 (0), как на скриншоте выше, кликните по нему два раза мышкой. Откроется небольшое окно — замените 0 на 1 и нажмите ОК.

Далее найдите параметр ConsentPromptBehaviorAdmin. Измените значение этого параметра, присвоив ему 5.

На этом все. Осталось только перезагрузить компьютер и понаблюдать, не возникает ли сбой при запуске службы luafv в приложении Просмотр событий.

Способ 2: отключение службы luafv По инструкции выше запустите Редактор реестра и перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\luafv. Дальнейшие действия: Найдите параметр с именем Start и кликните по нему два раза мышкой, если его значение не равно 4.

Присвойте параметру значение 4 и нажмите ОК в окне редактирования.

Перезагрузите компьютер.