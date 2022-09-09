Иногда при запуске скачанных из интернета программ (особенно установщиков) на экране отображается сообщение: "Не удается проверить издателя. Вы действительно хотите запустить эту программу?".

Обычно у пользователя сразу возникает мысль, что запускаемое приложение — очередной вирус, и его ни в коем случае нельзя запускать. Но затем это окошко появляется даже при запуске программ, полученных от доверенного источника? Здесь пользователь не безосновательно начинает подозревать свою операционную систему — что-то с ней не так, раз она не может проверить издателя каждой второй запускаемой программы. Что же происходит на самом деле?