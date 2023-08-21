Если при запуске или во время работы с той или иной программой возникает ошибка «Исключение неизвестное программное исключение 0xe0000008 в приложении по адресу…», это обычно свидетельствует о проблемах с виртуальной памятью (файлом подкачки). Но возможны и другие причины возникновения данной ошибки. Разберемся во всем по порядку.





Неправильные настройки или недостаточный размер файла подкачки Запускаемые на компьютере программы хранят свои данные, к которым требуется высокая скорость доступа, в оперативной памяти. Если свободного объема ОЗУ недостаточно, система выделяет под хранение данных приложений некоторый объем дискового пространства, т.е. виртуальную память, более известную как файл подкачки. Если же и виртуальной памяти оказывается в какой-то момент недостаточно, работа запущенной или (реже) запускаемой программы может самопроизвольно завершиться, в т.ч., с выдачей ошибки «Исключение неизвестное программное исключение 0xe0000008». Решением проблемы может стать изменение способа распределения файла подкачки (перенастройка) либо увеличение его размера: Откройте окно Параметры при помощи комбинации клавиш Win + I: Во вкладке Система открывшегося окна перейдите в раздел О системе:

Раскройте блок Характеристики устройства, затем кликните по элементу Защита системы:

Откроется окно Свойства системы. Перейдите во вкладку Дополнительно, затем нажмите кнопку Параметры в разделе Быстродействие:

В еще одном открывшемся окне Параметры быстродействия перейдите во вкладку Дополнительно и нажмите кнопку Изменить в разделе Виртуальная память:

Откроется еще одно окно. Дальнейшие действия зависят от того, как настроена опция распределения дискового пространства под файл подкачки. Вариантов несколько. Можно активировать опцию автоматического выбора объема файла подкачки, отметив соответствующий пункт:

Если данная опция была и так активирована, значит пробуем установить размер файла подкачки вручную, предварительно сняв галочку с опции автоматического выбора объема. Далее определиться, на каком из локальных дисков будет храниться файл подкачки. На всех сразу размещать его не обязательно. Рекомендуем выбрать для этого один их дисков, на который не установлена текущая операционная система. Например — «D».

Далее появляется еще два варианта настройки размера файла подкачки. По умолчанию Windows настроена таким образом, что она сама определяет его размер. В нашем случае — это 1920 Мб, как это можно заметить на скриншоте выше. Попробуйте использовать этот вариант настройки файла подкачки и проверьте, возникает ли ошибка «Исключение неизвестное программное исключение 0xe0000008» при работе с проблемным приложением.

И последний вариант — установка размера файла подкачки вручную. Для этого выделите диск для хранения файла подкачки, а затем — ниже — установите флажок напротив опции Указать размер. Нужно будет заполнить поля Исходный размер и Максимальный размер. Какие именно цифры сюда вбивать, зависит от объема оперативной памяти (чуть позже мы рассмотрим этот вопрос). Пока для примера введем по 3024 в оба поля. Нажимаем Задать, чтобы подтвердить действие (после этого система сообщит, что компьютер нужно будет перезагрузить).

Какой размер файла подкачки установить? Вообще, эта тема спорная. Но многие специалисты используют следующие значения (первое число — размер оперативной памяти, второе — как исходный, так и максимальный размер файла подкачки): 512 Мб — 5012 Мб

1024 Мб (1 Гб) — 4012 Мб

2048 Мб (2 Гб) — 3548 Мб

4096 Мб (4 Гб) — 3024 Мб

8192 Мб (8 Гб) — 2016 Мб

16384 Мб (16 Гб) и более — без файла подкачки (для объема ОЗУ более 16 Гб виртуальной памяти обычно не требуется, хотя бывают исключения). Если объем оперативной памяти неизвестен, запустите Диспетчер задач при помощи клавиш Ctrl + Shift + Esc, откройте вкладку Производительность, затем перейдите в раздел Память:

Вот несколько примечаний по теме: Использовать одинаковый исходный и максимальный размер файла подкачки необязательно. Приведенное выше значение можно вписать только в поле Исходный размер , а в поле Максимальный размер — в два раза больше.

, а в поле — в два раза больше. Некоторые ресурсоемкие приложения (в особенности — компьютерные игры) требуют наличия файла подкачки в обязательном порядке. Т.е. даже при наличии 16 гигабайт оперативной памяти. В этом случае размер файла подкачки стоит узнать из системных требований к приложению. Но обычно это — 16384 Мб и 32768 Мб (исходный и максимальный размер, соответственно).

Приведенные выше значения размера файла подкачки в некоторых случаях могут оказаться недостаточными для пользователей, привыкших запускать или нуждающихся в запуске большого числа приложений одновременно. В таком случае размер файла подкачки можно выставит в два раза больше, чем указано выше. Или в три раза — сколько не жалко выделить дискового пространства (но имейте в виду, что оно станет недоступным для хранения файлов). Если манипуляции с настройкой виртуальной памяти (файла подкачки) не решили проблему с возникновением ошибки «Исключение неизвестное программное исключение 0xe0000008», переходите к следующей части.

Диагностика оперативной памяти Иногда рассматриваемая ошибка может являться следствием неполадок в работе оперативной памяти. Чтобы исключить проблему с ОЗУ, воспользуемся встроенным в Windows средством проверки/диагностики RAM: Используйте комбинацию клавиш Win + R для открытия окна Выполнить, затем введите в него команду mdsched и кликните ОК:

Отобразится окно Средства проверки памяти Windows. Кликните Выполнить перезагрузку и проверку (компьютер будет сразу же перезагружен) или Выполнить проверку при следующем включении компьютера.

После перезагрузки или следующем включении компьютера автоматически запустится процедура диагностики оперативной памяти.

Продолжительность диагностики зависит от объема ОЗУ и производительности (тактовой частоты). Если в процессе проверки средство диагностики RAM станет неактивным (зависшим), ничего делать не нужно — просто подождите несколько минут.

В зависимости от того, обнаружены ли ошибки ОЗУ в хоте диагностики или нет, под графой Состояние будет указан либо Неполадки пока не обнаружены, либо Были обнаружены проблемы оборудования:

Если диагностика памяти прошла успешно, а ошибка «Исключение неизвестное программное исключение 0xe0000008» никуда не исчезла, двигаемся дальше.

Проверка файловой системы Нельзя исключать из списка причин возникновения ошибки нарушение целостности файловой системы (ФС) того локального диска, куда установлена проблемная программа. Диагностику ФС можно выполнить при помощи командной строки, запущенной от имени администратора: Откройте меню Пуск, впишите в поисковую строку запрос cmd, затем кликните по кнопке Запуск от имени администратора под значком Командная строка:

Для последующих действий нам нужно определить, на какой локальный диск установлена сбоящая программа. Для этого достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по ярлыку на рабочем столе и выбрать из контекстного меню пункт Свойства. В графе Объект или Рабочая папка будет указана буква диска (например, «С:»):

Допустим, что нам требуется проверить файловую систему на диске «C:». Тогда команда для командной строки будет выглядеть так: chkdsk C: /F /R. Просто скопируйте эту команду в буфер обмена и вставьте ее (Ctrl + V) в окно командной строки, заменив «C:» на свою букву диска, затем нажмите клавишу Enter:

Проверка файловой системы будет запущена. Так выглядит процесс диагностики диска «L:»:

Для выполнения проверки утилита chkdsk должна будет на время заблокировать диск. Если он в настоящий момент используется каким-либо процессом, этого сделать будет нельзя. В случае, например, с Локальным диском C, это всегда так. Поэтому в окне командной строки отобразится сообщение о том, что Не удается заблокировать текущий диск. Далее будет следовать предложение выполнить проверку диска при следующей перезагрузке системы. Введите букву Y и нажмите клавишу Enter, если в вашем случае диск также оказался занят другим процессом:

Перезагрузите компьютер. Помимо проверки файловой системы также можно подвергнуть проверке целостность системных файлов.

Проверка целостности системных файлов Если возникновение ошибки «Исключение неизвестное программное исключение 0xe0000008» связано с каким-либо системным файлом, устранить ее поможет системная утилита SFC. Как и в предыдущем случае, для ее запуска используется командная строка: Запустите командную строку от имени администратора по инструкции выше.

В открывшееся окно скопируйте команду sfc /scannow и нажмите клавишу Enter.

После ввода команды начнется проверка системных файлов. Если будут найдены поврежденные или отсутствующие файлы, они будут автоматически восстановлены и на экране отобразится сообщение, что Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы и успешно их восстановила. Если же все нормально, отобразится сообщение о том, что Программа защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности.



Конфликт со службами или другими приложениями Существует вероятность, что ошибка программного исключения с кодом 0xe0000008 вызывается из-за действий на запускаемую программу сторонних служб или приложений. Чтобы убедиться, так ли это или нет, можно попробовать выполнить, т.н., чистую загрузку операционной системы. Она предполагает, что при загрузке ОС не будут запускаться добавленные в автозагрузку программы, а также пользовательские (устанавливающиеся вместе с программами) службы. Сначала отключим программы из автозагрузки: Откройте Диспетчер задач ( Ctrl + Shift + Esc ) и перейдите в нем во вкладку Автозагрузка :

+ + ) и перейдите в нем во вкладку : Выделите мышкой первую в списке автозагрузки программу и кликните по кнопке Отключить в правом нижнем углу. Повторите то же самое со всеми остальными приложениями:

Теперь отключим запуск пользовательских служб: Откройте окно Выполнить (Win + R) и запустите через него команду msconfig

Отобразится окно Конфигурация системы. Сначала во вкладке Общие активируйте опцию Выборочный запуск и снимите галочку с пункта Загружать элементы автозагрузки:

Затем перейдите во вкладку Службы, поставьте галочку напротив пункта Не отображать службы Майкрософт, нажмите кнопку Отключить все (со всех перечисленных в окне сторонних служб будут сняты галочки) и ОК:

Если после перезагрузки ПК ошибка исключения 0xe0000008 больше не появляется, возможно, причина была в действиях одной из программ или служб, которую мы выключили. Дальше остается пробовать поочередно включать отключенные элементы, пока ошибка не проявит себя вновь. Так можно будет выяснить название конкретной программы или службы, вызывающей ошибку.

Отмена последних изменений в системе Если ошибка «Исключение неизвестное программное исключение 0xe0000008» ранее не возникала при работе с проблемной программой, причину следует искать в выполненных изменениях в системе. Это может быть установка или, наоборот, удаление какого-то приложения или драйвера либо внесение изменений в настройки ОС. Самый быстрый способ отменить все эти изменения — воспользоваться средством восстановления системы: Откройте меню Пуск и впишите в поисковую строку запрос "Восстановление", после чего кликните по одноименному значку.

В открывшемся окне кликните по элементу Запуск восстановления системы:

На экране отобразится окно Восстановление системы, кликните в нем Далее:

Далее отобразится приведен список с доступными точками восстановления. Отметьте галочкой опцию Показать другие точки восстановления в левом нижнем углу, чтобы отобразить все доступные точки восстановления. Вспомните, когда примерно начала появляться ошибка исключения 0xe0000008. Выберите ту точку восстановления, дата создания которой раньше даты начала возникновения ошибки.

В выборе точки восстановления может помочь просмотр списка программ и драйверов, которые будут удалены или восстановлены при откате изменений системы. Для этого нужно выделить мышкой точку восстановления и нажать кнопку Поиск затрагиваемых программ:

Выберите контрольную точку и кликните Далее. Отобразится окно, в котором останется подтвердить отмену изменений системы нажатием кнопки Готово:

Компьютер будет перезагружен. После его включения останется проверить, возникает ли ошибка исключения вновь или нет.