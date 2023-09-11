Как открыть Журнал событий в Windows 10/11 и что в нем можно сделать?

Журнал событий — это одна из стандартных служебных утилит, встроенных в Windows. Программа существует в системе уже давно и поставляется как со старыми, так и с самими последними версиями ОС. Рассмотрим, как открыть и использовать Журнал событий в Windows 10 или 11. Разберем, что в нем можно сделать и чем он полезен.

Зачем нужен и как открыть Журнал событий? Утилита используется для просмотра произошедших событий, выполненных команд и действий в системе. С ее помощью можно отслеживать возникшие ошибки и выявлять их причины для дальнейшего устранения и предотвращения повторного появления сбоев. Программа позволяет выполнять диагностику ОС и изучать все события, произошедшие внутри Windows. Обычно утилиту используют именно для этого. Для начала разберем несколько основных способов запустить утилиту в Windows 10 и 11.

1 способ — поиск на панели задач Наиболее простой метод — найти утилиту в строке поиска на панели задач и запустить ее оттуда. Введите Просмотр событий и дождитесь, пока отобразятся результаты. Найдите среди них программу и кликните на нее левой кнопкой.



2 способ — утилита Выполнить Распространенный способ — запуск через программу Выполнить. Чтобы воспользоваться им, примените сочетание клавиш Win + R. В появившемся окне введите команду eventvwr.msc и нажмите Enter на клавиатуре.



3 способ — контекстное меню кнопки Пуск Простой способ открыть приложение в Windows 10 — щелкнуть правой кнопкой по кнопке Пуск и выбрать пункт Просмотр событий в появившемся контекстном меню.



4 способ — Управление компьютером Попасть в Просмотр событий также можно через Управление компьютером. Для этого запустите его любым методом. Например, кликнув ПКМ по иконке Этот компьютер и выбрав пункт Управление. В левой колонке окна утилиты щелкните на ссылку Просмотр событий, чтобы открыть журнал.



5 способ — поиск файла в Проводнике Альтернативный вариант — вручную найти запускной файл утилиты в файловом менеджере и открыть его таким способом. Для этого нужно перейти в директорию C:\Windows\System32, найти в ней eventvwr.msc и выполнить его.



Интерфейс Журнала событий Окно Журнала событий состоит из нескольких основных частей: Слева находится боковая панель навигации, в которой можно выбрать нужный журнал (категорию). Например, Приложение, Безопасность, Система и т.д.

и т.д. По центру располагается основной список событий из выбранной в данный момент категории.

Под списком находятся более подробные сведения о выделенном действии.

В правой части окна находится панель инструментов, при помощи которой можно быстро выполнить нужное действие с выбранным событием. В верхней части окна также присутствует стандартное меню и несколько кнопок для навигации.



Что можно сделать в Журнале событий? Разберем основной функционал Журнала событий и распространенные сценарии использования программы.

Анализ выполненных действий Самый простой сценарий использования утилиты — просмотр и анализ произошедших в Windows событий для диагностики возможных неполадок. Для него нужно открыть программу и изучить отображаемые действия в основных журналах (разделах). Если среди них найдутся ошибки, ничего критичного в этом нет. В работе ОС в любом случае возникают сбои, и это нормально. Поводом для беспокойств может становиться только слишком большое количество ошибок в списке событий.

Выявление причин ошибок Наиболее часто Журнал событий используют для выявления причин произошедших ошибок. При помощи утилиты можно узнать больше сведений о возникших в системе сбоях, что помогает проще найти и устранить их источник. Чтобы найти причину произошедшей ошибки, найдите ее в списке событий и кликните по ней дважды. В открывшемся окне просмотрите информацию о неполадке. Главное, на что стоит обратить внимание — строка Код ошибки. В ней указывается кодовый номер сбоя, по которому можно найти причину неисправности через поиск в интернете.



Привязка задачи к событию Одна из полезных функций — возможность привязать задачу к возникновению действия. Это осуществляется с участием другой служебной программы Windows - Планировщика событий. С помощью этих двух утилит, Журнала и Планировщика, можно задать нужное действие, которое будет автоматически выполняться в тех случаях, когда в системе произойдет определенное событие.