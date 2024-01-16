Ошибка «Нам не удалось найти драйверы» при установке Windows — что делать?

С такой ошибкой обычно сталкиваются пользователи, пытающиеся самостоятельно переустановить операционную систему на компьютере. Ошибка может иметь разные причины: серьезные, когда речь идет о поломке неисправности харда, и не очень, когда установочный образ диска записан с ошибкой.

Появление ошибки может быть связано с отсутствием набора драйверов Microsoft Windows для диска. Она появляется, когда пытаются установить пиратскую операционную систему, которую скачали с торрента без драйвера Intel RST Gen 7/11.

Поэтому нужно попытаться установить лицензионную Windows. Если же и ее не удастся поставить на компьютер или ноутбук, тогда переходят к поиску проблемы, не связанной с Intel RST Gen 7/11.

Несовместимая схема разделов диска Есть две схемы раздела диска: MBR. Это устаревшая схема с ограничением раздела для записи до 2 Тб. Загрузочная запись ее расположена в первом секторе HDD или SDD.

GPT. Это новый стандарт разделов. Она являются частью стандарта UEFI. Поэтому операционную систему на основе UEFI можно установить только на GPT раздел диска. Нужно узнать, какой стандарт используется на компьютере или ноутбуке. Далее в программе Rufus нужно заменить схему раздела и снова попробовать установить Windows.

Неисправные порты SATA на материнской плате и кабеля В материнской плате может быть неисправен порт или старый кабель, который соединяет жесткий диск с портом. Рекомендуется переустановить наконечник кабеля с одного порта на другой. Также можно заменить старый SATA-кабель на новый. После этого нужно снова попытаться установить Windows на ПК.

Проверка параметров в BIOS Новые системы UEFI не содержат параметр Enhanced. В BIOS он может стоять в пункте SATA Controller Mode, поэтому его нужно заменить на AHCI. Инструкция по изменениям параметров в BIOS: 1. Войти в BIOS и перейти в расширенные настройки Advanced. 2. Кликнуть по вкладке SATA Configuration. 3. В графе SATA Controller Mode поставить AHCI. 4. Сохранить изменения и выйти с помощью кнопки F10.