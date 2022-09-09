При установке драйвера произошла ошибка — что делать?

Один из самых неприятных моментов в процессе подключения нового устройства к компьютеру — это возникновение ошибки при установке драйвера (вот принцип работы драйверов ). Причин есть много, попробуем во всем разобраться.

Кроме прочего, никогда нельзя исключать возможное воздействие на системные процессы вредоносных программ, вызывающих разнообразные ошибки. Теперь рассмотрим способы устранения рассмотренных выше неполадок.

Существует ряд ошибок, явно указывающих на неисправность оборудования, драйвера или системы. Так вы хотя бы сможете понять, откуда следует начинать поиск неполадки.

Решение данной проблемы подробно описать не получится, т.к. тема очень обширная, однако определить наличие неисправности в устройстве, драйвере или системе все же можно. Для этого достаточно воспользоваться системным приложением "Диспетчер устройств". Для его запуска:

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ НЕСОВМЕСТИМОСТИ ДРАЙВЕРА

Обе эти неполадки устраняются путем установки исправного, подходящего к устройству и операционной системе драйвера. Т.е. нужно найти, скачать и установить правильное программное обеспечение. Сделать это можно вручную либо в автоматическом режиме.

Ручной поиск и установка драйвера. С поиском драйверов проблем не возникает, если точно известна модель устройства. Важно скачивать драйвер с проверенных источников, лучше всего — с официального сайта разработчика. Если же модель устройства неизвестна, то ее можно определить самостоятельно следующим образом:

Запустите программу "Диспетчер устройств" и откройте окно свойств проблемного устройства по инструкции в предыдущей главе.

Перейдите во вкладку "Сведения". Ниже есть выпадающий список "Свойство". Раскройте его и выберите пункт "ИД оборудования".

В блоке "Значение" отобразится идентификационный номер устройства. Скопируйте его.

Теперь у нас есть ИД оборудования, по которому можно определить модель устройства и даже скачать драйвер под него. Здесь все просто. Откройте в браузере любую поисковую систему и вставьте в строку поиска скопированный ранее ID. В первых же строках результата поиска отобразятся ссылки на скачивание драйверов. Например:

Перейдя на страницу, также можно будет узнать название устройства. В этом случае поиск драйвера можно выполнить по нему, и, скорее всего, поисковик найдет официальный сайт производителя.

Автоматическая установка драйвера. Для установки драйверов в автоматическом режиме используются специальные программы. Рассмотрим этот процесс на примере бесплатной утилиты DriverHub:

Скачайте и установите программу DriverHub .

. Сразу после запуска кликните по кнопке "Найти сейчас" для запуска процесса сканирования компьютера на наличие отсутствующих драйверов.

В процессе сканирования DriverHub обнаружит устройства, драйверы для которых не только отсутствуют, но и устарели. При желании вы сможете установить и обновить их все. Для этого просто кликните по кнопке "Установить".

Если же нужно установить драйвер только для определенного устройства (или нескольких), включите режим эксперта и установите галочки напротив нужных пунктов (названий устройств) в списке.