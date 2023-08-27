Ошибка IRQL NOT LESS OR EQUAL на Windows 10 и 11 — как исправить?

Сбой IRQL NOT LESS OR EQUAL является одной из самых распространенных ошибок синего экрана в Windows. Он нередко возникает в Windows 10 и 11 при наличии неполадок в работе драйверов для устройств или других неисправностей системы. Рассмотрим основные причины и способы решения ошибки.

Почему возникает сбой Основная причина ошибки — неполадки в работе драйверов для оборудования. Они могут выходить из строя после запуска некоторых программ или обновления. Обычно именно проблемы с драйверами являются источником неисправности. Однако иногда у ошибки могут быть другие причины. Например, сбои при установке обновлений Windows.

5 решений ошибки IRQL NOT LESS OR EQUAL Разберем несколько основных методов решения ошибки синего экрана. Они помогут устранить ее в большинстве случаев.

Переустановка драйвера или удаление проблемной программы Если на синем экране при возникновении ошибки отображается имя файла проблемного драйвера, можно попробовать переустановить его. Для этого нужно выяснить, к какому устройству он относится. Чтобы сделать это, можно воспользоваться поиском в интернете по названию файла. Если удастся найти устройство, для которого предназначался драйвер, и Windows запустится, попробуйте переустановить его. Для этого следует скачать актуальную версию драйвера с официального сайта производителя оборудования и инсталлировать ее, выполнив чистую установку. Другой вариант — воспользоваться специальными приложениями для загрузки в автоматическом режиме. Например, DriverHub или Snappy Driver Installer. Если при поиске по названию файла выяснится, что проблемный драйвер принадлежит определенной программе и устанавливается ей, а не относится к железу, попробуйте удалить это приложение или переустановить его, скачав последнюю версию с сайта разработчика. Скорее всего, это поможет избавиться от ошибки.

Восстановление системы В случае, если ошибка возникла недавно и до ее появления в системе были созданы точки восстановления, можно выполнить откат ОС для исправления сбоя. Он возможен только если соответствующая функция активирована в Windows. Если вам удается загрузиться в систему, запустить восстановление можно в ней. Для этого откройте Панель управления и зайдите в ней в раздел Восстановление. Его можно найти через поиск. После этого запустите откат, нажав на кнопку Запуск восстановления системы. Проследуйте всем шагам мастера отката ОС, выбрав точку восстановления, и перезагрузите ПК.

Если же Windows не загружается из-за синего экрана, то спустя несколько неудачных запусков система откроет меню восстановления. Там, в разделе Дополнительные параметры, можно будет выполнить откат. Для этого потребуется открыть пункт Восстановление системы, выбрать точку и перезагрузить компьютер.



Исправление ошибок запуска Среди стандартных средств устранения ошибок в Windows есть утилита для автоматического исправления проблем с запуском. Ее можно запустить из меню восстановления, которое загружается спустя несколько неудачных запусков ОС. В него также можно попасть из установщика Windows, загрузившись с внешнего носителя с ISO-образом Windows. Чтобы запустить автоматическое исправление неполадок запуска, выберите пункт Восстановление при загрузке. Это позволит начать поиск и устранение сбоев, которые препятствуют нормальной работе Windows. Компьютер будет автоматически перезагружен.



Удаление обновлений Windows В меню восстановления также доступна опция удаления установленных обновлений. Ей также можно воспользоваться для исправления синего экрана. Это может помочь в тех случаях, когда ошибка появилась после загрузки новых обновлений.

