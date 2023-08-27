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Инструкции 29.08.2023 3 минуты

Ошибка IRQL NOT LESS OR EQUAL на Windows 10 и 11 — как исправить?

Инструкции по устранению ошибки IRQL NOT LESS OR EQUAL.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Сбой IRQL NOT LESS OR EQUAL является одной из самых распространенных ошибок синего экрана в Windows. Он нередко возникает в Windows 10 и 11 при наличии неполадок в работе драйверов для устройств или других неисправностей системы. Рассмотрим основные причины и способы решения ошибки.

Почему возникает сбой

Основная причина ошибки — неполадки в работе драйверов для оборудования. Они могут выходить из строя после запуска некоторых программ или обновления. Обычно именно проблемы с драйверами являются источником неисправности. Однако иногда у ошибки могут быть другие причины. Например, сбои при установке обновлений Windows.

5 решений ошибки IRQL NOT LESS OR EQUAL

Разберем несколько основных методов решения ошибки синего экрана. Они помогут устранить ее в большинстве случаев.

Переустановка драйвера или удаление проблемной программы

Если на синем экране при возникновении ошибки отображается имя файла проблемного драйвера, можно попробовать переустановить его. Для этого нужно выяснить, к какому устройству он относится. Чтобы сделать это, можно воспользоваться поиском в интернете по названию файла.

Если удастся найти устройство, для которого предназначался драйвер, и Windows запустится, попробуйте переустановить его. Для этого следует скачать актуальную версию драйвера с официального сайта производителя оборудования и инсталлировать ее, выполнив чистую установку. Другой вариант — воспользоваться специальными приложениями для загрузки в автоматическом режиме. Например, DriverHub или Snappy Driver Installer.

Если при поиске по названию файла выяснится, что проблемный драйвер принадлежит определенной программе и устанавливается ей, а не относится к железу, попробуйте удалить это приложение или переустановить его, скачав последнюю версию с сайта разработчика. Скорее всего, это поможет избавиться от ошибки.

Восстановление системы

В случае, если ошибка возникла недавно и до ее появления в системе были созданы точки восстановления, можно выполнить откат ОС для исправления сбоя. Он возможен только если соответствующая функция активирована в Windows.

Если вам удается загрузиться в систему, запустить восстановление можно в ней. Для этого откройте Панель управления и зайдите в ней в раздел Восстановление. Его можно найти через поиск. После этого запустите откат, нажав на кнопку Запуск восстановления системы. Проследуйте всем шагам мастера отката ОС, выбрав точку восстановления, и перезагрузите ПК.

Запуск восстановления системы

Если же Windows не загружается из-за синего экрана, то спустя несколько неудачных запусков система откроет меню восстановления. Там, в разделе Дополнительные параметры, можно будет выполнить откат. Для этого потребуется открыть пункт Восстановление системы, выбрать точку и перезагрузить компьютер.

Среда восстановления Windows: Восстановление системы

Исправление ошибок запуска

Среди стандартных средств устранения ошибок в Windows есть утилита для автоматического исправления проблем с запуском. Ее можно запустить из меню восстановления, которое загружается спустя несколько неудачных запусков ОС. В него также можно попасть из установщика Windows, загрузившись с внешнего носителя с ISO-образом Windows.

Чтобы запустить автоматическое исправление неполадок запуска, выберите пункт Восстановление при загрузке. Это позволит начать поиск и устранение сбоев, которые препятствуют нормальной работе Windows. Компьютер будет автоматически перезагружен.

Среда восстановления Windows: Восстановление при загрузке

Удаление обновлений Windows

В меню восстановления также доступна опция удаления установленных обновлений. Ей также можно воспользоваться для исправления синего экрана. Это может помочь в тех случаях, когда ошибка появилась после загрузки новых обновлений.

Среда восстановления Windows: Удалить обновления

Переустановка системы

Радикальный способ, который гарантированно поможет устранить ошибку — переустановка Windows. Чистая инсталляция позволит избавиться от всех неполадок, которые присутствовали в старой системе. Перед переустановкой следует обязательно сделать копии всех важных данных с диска C, так как он будет полностью очищен при инсталляции новой Windows.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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