Ошибка 1053 Служба не ответила на запрос своевременно — как исправить?

В Windows постоянно работает множество служб, как системных, так и сторонних. Они нужны для функционирования различных компонентов ОС. Иногда в их работе возникают сбои. К распространенным неполадкам со службами относится ошибка 1053, которая появляется при неудачном запуске сервиса. Рассмотрим, из-за чего она возникает и как ее можно решить.

Почему возникает ошибка 1053? Основная причина появления ошибки — слишком долгий запуск службы. Когда операционная система дает команду на включение сервиса, она ожидает ответа определенное время. Если служба не запустилась за этот период, то возникает ошибка, о которой система сообщает в окне с предупреждением.

4 способа решить ошибку 1053 Решение ошибки 1053 будет заключаться в конфигурации служб и параметров операционной системы. Рассмотрим 4 простых и действенных способа устранения проблемы.

Настройка времени ожидания в реестре Увеличение таймера ожидания запуска служб — распространенное решение, которое помогает устранить ошибку в большинстве случаев. Этот параметр недоступен к изменению в обычных настройках, однако его можно отредактировать в реестре. Чтобы устранить неполадку таким способом, выполните следующее: 1. Откройте реестр с правами администратора. Для этого введите regedit в поиске в меню Пуск или на строке задач. Найдите Редактор реестра, щелкните по нему ПКМ и выберите Запуск от имени администратора. 2. Используя панель навигации слева, откройте директорию HKEY_LOCAL_MACHINE, перейдите в SYSTEM, затем выберите пункт CurrentControlSet и зайдите в раздел Control. 3. Кликните ПКМ по пустому пространству в правой колонке интерфейса программы, нажмите Создать и выберите опцию Параметр DWORD. 4. Укажите новому параметру название ServicesPipeTimeout. 5. Кликните по нему дважды левой кнопкой мыши. 6. Введите значение 180000 и нажмите ОК. Параметр 180000 соответствует трем минутам ожидания запуска службы. Можно указать другое значение, например, 60000 или 120000. 7. Закройте окно Редактора реестра и перезагрузите ОС.

Отключение проблемной службы Если Windows отображает в окне с ошибкой название службы, из-за которой она возникла, можно попробовать выключить ее, чтобы устранить неисправность. Это можно делать только в том случае, если сервис не является важным для системы. Отключать службы от сторонних программ можно без опасения за работоспособность ОС, а сервисы Windows следует деактивировать с осторожностью. Если вам неизвестно за что отвечает служба, лучше не выключать ее, а воспользоваться другим решением. Если же отключение доступно в вашем случае, сделайте следующее: 1. Запустите приложение Службы, найдя его через поиск на строке задач или в меню Пуск. 2. В окне управления найдите нужный пункт и нажмите на него дважды. 3. Нажмите на кнопку Отключить и выберите значение Отключена в графе Тип запуска. 4. Нажмите Применить, а затем ОК. Для полного применения новых настроек может потребоваться перезагрузка ПК.

Исправление целостности файлов ОС В Windows есть встроенная служба для проверки и автоматического исправления целостности файлов ОС. Она запускается в Командной строке и помогает устранять некоторые сбои. Иногда с ее помощью можно избавиться от ошибки 1053. Чтобы это сделать, запустите CMD с правами администратора, найдя утилиту в поиске на строке задач или в меню Пуск. Выполните команду sfc /scannow, чтобы начать проверку. В процессе работы программа может запросить перезагрузку.