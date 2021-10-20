Код ошибки 0xc190011f при обновлении до Windows 11 — почему и что делать?

Многие пользователи Windows 10, решившие обновиться до 11-й версии операционной системы, столкнулись с препятствием в лице ошибки «0xc190011f», возникающей сразу после попытки запуска обновления.
Причины возникновения ошибки «0xc190011f»
Вот несколько наиболее вероятных причин возникновения сбоя обновления с этим кодом ошибки:
- Сбой в работе системного компонента «Центр обновления Windows». Как оказалось, эта конкретная проблема возникает исключительно в Windows 10. Одно из вероятных решений — использование автоматического средства устранения неполадок «Центра обновления Windows». Как бы и кто скептически не относился к работе этого средства, зачастую не исправляющегося абсолютно ничего, в данной конкретной проблеме оно может помочь.
- Похожая, но немного другого рода проблема — некорректная работа одного из модулей «Центра обновления Windows». Может быть вызвана тем, что один из модулей "застрял" или завис в неопределенном состоянии (вроде бы и работает, но в то же время и нет). Устранить неисправность помогает процедура сброса параметров «Центра обновления Windows» с помощью командной.
- Повреждение системных файлов, относящихся к работе все того же «Центра обновления Windows» или связанных с ним других системных компонентов. Точно определить, что именно было повреждено — задача практически невыполнимая для большинства конечных пользователей Windows. Но проблема может решиться путем использования встроенных в Windows системных утилит SFC (System File Checker) и/или DISM (Deployment Image Servicing and Management).
- «Засорение» папки «Software Distribution», используемой Windows для временного хранения скачиваемых файлов обновления. Очевидное решение — удаление содержимого этой папки. Но просто так ее не удалить — потребуется сначала остановить одну из системных служб.
Теперь приведем инструкции по устранению перечисленных неисправностей.
Запуск средства устранения неполадок «Центра обновления Windows»
Начинать следует именно с этого способа, т.к. он наиболее «щадящий» с точки зрения целостности системных файлов и настроек. Действия следующие:
- Запустите программу «Выполнить», используя комбинацию клавиш «Win + R», впишите в нее без кавычек команду «ms-settings:troubleshoot» и нажмите «ОК»:
- Откроется новое окно. Во вкладке «Устранение неполадок» кликните по кнопке «Запустить средство устранения неполадок»:
- Средство устранения неполадок начнет сканировать «Центр обновления». Если им будет обнаружена проблема, останется нажать на кнопку «Применить это исправление». Если же нет — отобразится окно со следующим содержимым:
Сброс параметров «Центра обновления Windows»
Эта задача решается с использованием командной строки Windows, которую нужно запустить от имени администратора:
- Запустите «Диспетчер задач» нажатием комбинации клавиш «Ctrl + Shift + Esc», затем откройте в нем меню «Файл» и выберите пункт «Запустить новую задачу»:
- Откроется дополнительное окно. Введите в него без кавычек команду «cmd», установите флажок на опции «Создать задачу с правами администратора» и нажмите «ОК»:
- Запустится командная строка (консоль) Windows. Сюда нужно будет поочередно вписать 10 команд. Просто копируйте их и вставляйте в окно консоли, нажимая клавишу Enter после очередной вставки:
- net stop wuauserv
- net stop cryptSvc
- net stop bits
- net stop msiserver
- ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
- ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old
- net start wuauserv
- net start cryptSvc
- net start bits
- net start msiserver
Данные команды не нарушат работу системы. Первые четыре — останавливают работу указанных после «net stop» служб. 5 и 6 команды — просто переименовывают папки «SoftwareDistribution» и «catroot2», но Windows создаст их заново (при необходимости можно будет перенести содержимое этих папок во вновь созданные). И последние четыре команды запускают ранее остановленные службы.
По завершению работы с командной строкой перезагрузите компьютер и попробуйте вновь выполнить обновление до Windows 11.
Восстановление системных файлов при помощи команд SFC и DISM
Обе команды предназначены для сканирования системного диска на предмет поврежденных файлов, в т.ч. и тех, что отвечают за работу «Центра обновления Windows». Но делают они это разными способами. Утилита SFC использует локально сохраненный каталог для извлечения из него нужных файлов с целью перезаписи тех, что были повреждены. Средство DISM делает то же самое, только оно скачивает файлы с серверов Microsoft.
Для увеличения шансов устранения ошибки «0xc190011f» рекомендуем поочередно использовать обе утилиты (но этого может и не потребоваться, т.к. есть вероятность устранения проблемы уже после завершения работы первой из утилит):
- Сначала запустите командную строку от имени администратора, используя первые два шага из инструкции предыдущей части статьи.
- Оказавшись в окне командной строки, скопируйте в нее без кавычек команду «sfc /scannow» и нажмите Enter:
- Сканирование займет какое-то время — дождитесь окончания процесса.
- Перезапустите компьютер и попробуйте вновь обновиться до Windows 11.
- Если не помогло, снова откройте командную строку от имени администратора. И на этот раз выполните команду — «DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth»:
- Для работы этой утилиты требуется стабильное подключение к интернету.
- По завершению работы DISM перезагрузите компьютер.
Очистка папки «Software Distribution»
В предыдущей инструкции мы переименовывали папку «Software Distribution» в «Software Distribution.old», что, в принципе, равнозначно ее очистке. Но эту задачу можно выполнить немного более простым способом:
- Запускаем командную строку Windows от имени администратора по уже описанной выше схеме.
- Копируем и вставляем в нее команду «net stop wuauserv», чтобы временно остановить работу службы «net stop wuauserv»:
- Откройте «Проводник» и перейдите с его помощью в папку «C:\Windows\Software Distribution», выделите все содержимое и удалите его (чтобы осталась возможность восстановления содержимого этой папки, удалите все в «Корзину» при помощи контекстного меню или нажатия клавиши «Del»/«Delete»).
Перезагрузите компьютер.
Смена региона и языка для него
Даже если регион в настройках системы выставлен в соответствии с фактическим местоположением компьютера, не будет лишним попробовать изменить его на «неправильный». Чтобы сделать это:
- Откройте программу «Выполнить» (Win + R), скопируйте в нее без кавычек команду «ms-settings:regionlanguage» и нажмите «ОК»:
- В открывшемся окне перейдите во вкладку «Регион и язык» и проверьте, какая страна выбрана в списке, что в верхней части окна. Если она не совпадает с фактическим местоположением компьютера, выберите правильный вариант из списка. А если там и так указана правильная страна, выберите какую-нибудь другую, например — США:
Попробуйте вновь произвести обновление до Windows 11.
На момент написания статьи — это все существовавшие способы устранения ошибки «0xc190011f» при обновлении до Windows 11.
Если ничего не помогло
Если ни один из рассмотренных выше способов не сработал, операционную систему Windows 11 всего можно установить самостоятельно, используя для этого предварительно скачанный ISO-образ. Как создать загрузочную флешку с этим ISO-образом и выполнить все остальные шаги по установке Windows 11, читайте в этой инструкции.