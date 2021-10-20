Код ошибки 0xc190011f при обновлении до Windows 11 — почему и что делать?

Многие пользователи Windows 10, решившие обновиться до 11-й версии операционной системы, столкнулись с препятствием в лице ошибки «0xc190011f», возникающей сразу после попытки запуска обновления.

Причины возникновения ошибки «0xc190011f» Вот несколько наиболее вероятных причин возникновения сбоя обновления с этим кодом ошибки: Сбой в работе системного компонента «Центр обновления Windows». Как оказалось, эта конкретная проблема возникает исключительно в Windows 10. Одно из вероятных решений — использование автоматического средства устранения неполадок «Центра обновления Windows». Как бы и кто скептически не относился к работе этого средства, зачастую не исправляющегося абсолютно ничего, в данной конкретной проблеме оно может помочь.

Похожая, но немного другого рода проблема — некорректная работа одного из модулей «Центра обновления Windows». Может быть вызвана тем, что один из модулей "застрял" или завис в неопределенном состоянии (вроде бы и работает, но в то же время и нет). Устранить неисправность помогает процедура сброса параметров «Центра обновления Windows» с помощью командной.

Повреждение системных файлов, относящихся к работе все того же «Центра обновления Windows» или связанных с ним других системных компонентов. Точно определить, что именно было повреждено — задача практически невыполнимая для большинства конечных пользователей Windows. Но проблема может решиться путем использования встроенных в Windows системных утилит SFC (System File Checker) и/или DISM (Deployment Image Servicing and Management).

«Засорение» папки «Software Distribution», используемой Windows для временного хранения скачиваемых файлов обновления. Очевидное решение — удаление содержимого этой папки. Но просто так ее не удалить — потребуется сначала остановить одну из системных служб. Теперь приведем инструкции по устранению перечисленных неисправностей.

Запуск средства устранения неполадок «Центра обновления Windows» Начинать следует именно с этого способа, т.к. он наиболее «щадящий» с точки зрения целостности системных файлов и настроек. Действия следующие: Запустите программу «Выполнить», используя комбинацию клавиш «Win + R», впишите в нее без кавычек команду «ms-settings:troubleshoot» и нажмите «ОК»: Откроется новое окно. Во вкладке «Устранение неполадок» кликните по кнопке «Запустить средство устранения неполадок»: Средство устранения неполадок начнет сканировать «Центр обновления». Если им будет обнаружена проблема, останется нажать на кнопку «Применить это исправление». Если же нет — отобразится окно со следующим содержимым:

Сброс параметров «Центра обновления Windows» Эта задача решается с использованием командной строки Windows, которую нужно запустить от имени администратора: Запустите «Диспетчер задач» нажатием комбинации клавиш «Ctrl + Shift + Esc», затем откройте в нем меню «Файл» и выберите пункт «Запустить новую задачу»: Откроется дополнительное окно. Введите в него без кавычек команду «cmd», установите флажок на опции «Создать задачу с правами администратора» и нажмите «ОК»: Запустится командная строка (консоль) Windows. Сюда нужно будет поочередно вписать 10 команд. Просто копируйте их и вставляйте в окно консоли, нажимая клавишу Enter после очередной вставки: net stop wuauserv net stop cryptSvc net stop bits net stop msiserver ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old net start wuauserv net start cryptSvc net start bits net start msiserver

Данные команды не нарушат работу системы. Первые четыре — останавливают работу указанных после «net stop» служб. 5 и 6 команды — просто переименовывают папки «SoftwareDistribution» и «catroot2», но Windows создаст их заново (при необходимости можно будет перенести содержимое этих папок во вновь созданные). И последние четыре команды запускают ранее остановленные службы. По завершению работы с командной строкой перезагрузите компьютер и попробуйте вновь выполнить обновление до Windows 11.

Восстановление системных файлов при помощи команд SFC и DISM Обе команды предназначены для сканирования системного диска на предмет поврежденных файлов, в т.ч. и тех, что отвечают за работу «Центра обновления Windows». Но делают они это разными способами. Утилита SFC использует локально сохраненный каталог для извлечения из него нужных файлов с целью перезаписи тех, что были повреждены. Средство DISM делает то же самое, только оно скачивает файлы с серверов Microsoft. Для увеличения шансов устранения ошибки «0xc190011f» рекомендуем поочередно использовать обе утилиты (но этого может и не потребоваться, т.к. есть вероятность устранения проблемы уже после завершения работы первой из утилит): Сначала запустите командную строку от имени администратора, используя первые два шага из инструкции предыдущей части статьи.

Оказавшись в окне командной строки, скопируйте в нее без кавычек команду «sfc /scannow» и нажмите Enter: Сканирование займет какое-то время — дождитесь окончания процесса.

Перезапустите компьютер и попробуйте вновь обновиться до Windows 11.

Если не помогло, снова откройте командную строку от имени администратора. И на этот раз выполните команду — «DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth»: Для работы этой утилиты требуется стабильное подключение к интернету.

По завершению работы DISM перезагрузите компьютер.

Очистка папки «Software Distribution» В предыдущей инструкции мы переименовывали папку «Software Distribution» в «Software Distribution.old», что, в принципе, равнозначно ее очистке. Но эту задачу можно выполнить немного более простым способом: Запускаем командную строку Windows от имени администратора по уже описанной выше схеме.

Копируем и вставляем в нее команду «net stop wuauserv», чтобы временно остановить работу службы «net stop wuauserv»: Откройте «Проводник» и перейдите с его помощью в папку «C:\Windows\Software Distribution», выделите все содержимое и удалите его (чтобы осталась возможность восстановления содержимого этой папки, удалите все в «Корзину» при помощи контекстного меню или нажатия клавиши «Del»/«Delete»). Перезагрузите компьютер.

Смена региона и языка для него Даже если регион в настройках системы выставлен в соответствии с фактическим местоположением компьютера, не будет лишним попробовать изменить его на «неправильный». Чтобы сделать это: Откройте программу «Выполнить» (Win + R), скопируйте в нее без кавычек команду «ms-settings:regionlanguage» и нажмите «ОК»: В открывшемся окне перейдите во вкладку «Регион и язык» и проверьте, какая страна выбрана в списке, что в верхней части окна. Если она не совпадает с фактическим местоположением компьютера, выберите правильный вариант из списка. А если там и так указана правильная страна, выберите какую-нибудь другую, например — США: Попробуйте вновь произвести обновление до Windows 11. На момент написания статьи — это все существовавшие способы устранения ошибки «0xc190011f» при обновлении до Windows 11.