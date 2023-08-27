Ошибка с кодом 0хс0000142 может возникнуть в Windows при попытке запустить приложение или игру. Сбой может появиться по разным причинам. В большинстве случаев источник проблемы кроется в DLL-файлах. Его не всегда удается быстро исправить. Разберем, почему возникает неполадка и как ее можно устранить.
Причины появления ошибки
Обычно ошибка связана с повреждением или отсутствием в системе нужных для работы программы библиотек. Если приложению для запуска требуются определенные DLL-файлы, но получить к ним доступ не удается, оно не может открыться. В таком случае возникает ошибка. У сбоя могут быть и другие причины, однако эта является самой частой.
Как исправить 0хс0000142
Проблемы с DLL-библиотеками, из-за которых обычно возникает сбой 0хс0000142, могут носить разный характер. Поэтому способов устранения неполадки существует несколько. Разберем 8 основных методов исправления ошибки, которые оказываются действенными в большинстве случаев.
Настройка совместимости
Использование режима совместимости может помочь исправить ошибку. Он позволяет эмулировать запуск приложения в более старой версии Windows, что часто восстанавливает исправную работу программы. Чтобы включить режим совместимости, кликните ПКМ по запускному файлу нужного приложения и выберите пункт Свойства.
В появившемся окне зайдите во вкладку Совместимость. Для подбора подходящей версии ОС можно воспользоваться встроенным средством устранения проблем.
Другой вариант — выбрать издание Windows вручную. Для этого отметьте галочкой параметр Запустить программу в режиме совместимости, укажите одну из версий в графе ниже и нажмите на кнопку Применить.
Проверьте, запустится ли программа. Если она откроется, оставьте эти настройки и используйте приложение с ними. Если нет — попробуйте установить другие параметры.
Изменение пути к запускному файлу
Использование кириллицы и других видов письменности, отличающихся от латиницы, в пути к файлу может приводить к проблемам с его запуском. Система не всегда способна корректно распознавать некоторые символы и кодировки, из-за чего часто возникают ошибки, в том числе сбой 0хс0000142.
Чтобы устранить неполадку, следует проверить путь к файлу, с которым она появляется. Если в нем присутствует кириллица, ее стоит заменить на латинские символы. Не лишним также будет убрать различные специфические знаки (например, скобки или процент), а также пробелы.
Например: если путь к файлу имеет вид C:\Папка1\Папка 2\Название файла.exe, попробуйте заменить его на C:\Folder1\Folder2\File.exe. После этого проверьте работоспособность программы. Возможно она восстановится.
Отключение защитного ПО
Антивирусы нередко становятся причиной проблем с запуском приложений. Занимаясь поиском вредоносного ПО и устранением вирусных угроз, они могут блокировать и удалять нужные для работы программ файлы. Например, DLL-библиотеки, необходимые для запуска определенного приложения или игры. Если антивирус повлияет на такой файл, программа может полностью перестать работать.
Стоит попробовать временно отключить или удалить установленные защитные программы и открыть проблемное приложение без них. В некоторых случаях это простое решение может помочь избавиться от ошибки.
Установка Microsoft Visual C++
Если приложение, которое вызывает ошибку, новое и не запускалось ранее, возможно его неработоспособность вызвана отсутствием в системе библиотек Visual C++. Они нужны для многих программ и игр. Если они не установлены, стоит инсталлировать их.
Для начала стоит проверить, есть ли библиотеки Visual C++ в системе. Для этого откройте Панель управления и перейдите в меню Программы и компоненты. Если строк Microsoft Visual C++ в списке не окажется, то следует загрузить библиотеки.
Необходимо устанавливать поочередно все версии Visual C++, начиная с самого первого издания 2005 года. Чтобы упростить задачу, можно воспользоваться готовыми пакетами, в которых собраны библиотеки всех версий.
Переустановка программы
Простой способ решения ошибки, который часто оказывается действенным — это переустановка проблемного приложения. Если в программе нет важных настроек или паролей, можно попробовать удалить ее через раздел Программы и компоненты в Панели управления, а затем инсталлировать заново, загрузив последнюю версию с официального сайта разработчика. Иногда это помогает исправить ошибку, если она затрагивает только одно приложение.
Выполнение sfc /scannow
В ряде случаев исправить сбой помогает выполнение проверки целостности системных файлов. Запустив встроенную утилиту для восстановления компонентов ОС, можно быстро исправить повреждения и ошибки. Для откройте CMD с правами администратора и выполните в консоли команду sfc /scannow:
По завершению работы служба может запросить перезагрузку. После перезапуска ПК поврежденные файлы системы будут полностью восстановлены, что иногда помогает исправить ошибку 0хс0000142.
Редактирование реестра
Изменение некоторых параметров в реестре может помочь избавиться от многих ошибок запуска, в том числе сбоя с кодом 0хс0000142. Чтобы отредактировать нужные настройки, проделайте следующее:
1. Зайдите в Редактор реестра, запустив его от имени администратора.
2. В левой части окна утилиты откройте раздел HKEY_LOCAL_MACHINE, после чего проследуйте по пути SOFTWARE → Microsoft → Windows NT → CurrentVersion → Windows.
3. В правой части окна Редактора найдите настройку LoadAppinit_DLLs, отвечающую за конфигурацию DLL-файлов и кликните по ней дважды.
4. В появившемся окне замените значение с 1 на 0 и нажмите на кнопку ОК.
5. Закройте окно утилиты.
После этого нужно обязательно перезагрузить компьютер.
Обновление видеодрайвера
Если ошибка возникает с игрой или другой программой, работающей с графической системой, можно попробовать обновить драйвер видеокарты или видеоадаптера. Для этого нужно скачать его последнюю версию с официального сайта производителя устройства, инсталлировать ее и перезагрузить ПК.
Другой способ — воспользоваться специальными утилитами, которые могут обновить драйвера автоматически. Например, DriverHub или Snappy Driver Installer.