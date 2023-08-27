Ошибка с кодом 0хс0000142 может возникнуть в Windows при попытке запустить приложение или игру. Сбой может появиться по разным причинам. В большинстве случаев источник проблемы кроется в DLL-файлах. Его не всегда удается быстро исправить. Разберем, почему возникает неполадка и как ее можно устранить.

Причины появления ошибки Обычно ошибка связана с повреждением или отсутствием в системе нужных для работы программы библиотек. Если приложению для запуска требуются определенные DLL-файлы, но получить к ним доступ не удается, оно не может открыться. В таком случае возникает ошибка. У сбоя могут быть и другие причины, однако эта является самой частой.

Как исправить 0хс0000142 Проблемы с DLL-библиотеками, из-за которых обычно возникает сбой 0хс0000142, могут носить разный характер. Поэтому способов устранения неполадки существует несколько. Разберем 8 основных методов исправления ошибки, которые оказываются действенными в большинстве случаев.

Настройка совместимости Использование режима совместимости может помочь исправить ошибку. Он позволяет эмулировать запуск приложения в более старой версии Windows, что часто восстанавливает исправную работу программы. Чтобы включить режим совместимости, кликните ПКМ по запускному файлу нужного приложения и выберите пункт Свойства.

В появившемся окне зайдите во вкладку Совместимость. Для подбора подходящей версии ОС можно воспользоваться встроенным средством устранения проблем. Другой вариант — выбрать издание Windows вручную. Для этого отметьте галочкой параметр Запустить программу в режиме совместимости, укажите одну из версий в графе ниже и нажмите на кнопку Применить.

Проверьте, запустится ли программа. Если она откроется, оставьте эти настройки и используйте приложение с ними. Если нет — попробуйте установить другие параметры.

Изменение пути к запускному файлу Использование кириллицы и других видов письменности, отличающихся от латиницы, в пути к файлу может приводить к проблемам с его запуском. Система не всегда способна корректно распознавать некоторые символы и кодировки, из-за чего часто возникают ошибки, в том числе сбой 0хс0000142. Чтобы устранить неполадку, следует проверить путь к файлу, с которым она появляется. Если в нем присутствует кириллица, ее стоит заменить на латинские символы. Не лишним также будет убрать различные специфические знаки (например, скобки или процент), а также пробелы. Например: если путь к файлу имеет вид C:\Папка1\Папка 2\Название файла.exe, попробуйте заменить его на C:\Folder1\Folder2\File.exe. После этого проверьте работоспособность программы. Возможно она восстановится.

Отключение защитного ПО Антивирусы нередко становятся причиной проблем с запуском приложений. Занимаясь поиском вредоносного ПО и устранением вирусных угроз, они могут блокировать и удалять нужные для работы программ файлы. Например, DLL-библиотеки, необходимые для запуска определенного приложения или игры. Если антивирус повлияет на такой файл, программа может полностью перестать работать. Стоит попробовать временно отключить или удалить установленные защитные программы и открыть проблемное приложение без них. В некоторых случаях это простое решение может помочь избавиться от ошибки.

Установка Microsoft Visual C++ Если приложение, которое вызывает ошибку, новое и не запускалось ранее, возможно его неработоспособность вызвана отсутствием в системе библиотек Visual C++. Они нужны для многих программ и игр. Если они не установлены, стоит инсталлировать их. Для начала стоит проверить, есть ли библиотеки Visual C++ в системе. Для этого откройте Панель управления и перейдите в меню Программы и компоненты. Если строк Microsoft Visual C++ в списке не окажется, то следует загрузить библиотеки.

Необходимо устанавливать поочередно все версии Visual C++, начиная с самого первого издания 2005 года. Чтобы упростить задачу, можно воспользоваться готовыми пакетами, в которых собраны библиотеки всех версий.

Переустановка программы Простой способ решения ошибки, который часто оказывается действенным — это переустановка проблемного приложения. Если в программе нет важных настроек или паролей, можно попробовать удалить ее через раздел Программы и компоненты в Панели управления, а затем инсталлировать заново, загрузив последнюю версию с официального сайта разработчика. Иногда это помогает исправить ошибку, если она затрагивает только одно приложение.

Выполнение sfc /scannow В ряде случаев исправить сбой помогает выполнение проверки целостности системных файлов. Запустив встроенную утилиту для восстановления компонентов ОС, можно быстро исправить повреждения и ошибки. Для откройте CMD с правами администратора и выполните в консоли команду sfc /scannow:

По завершению работы служба может запросить перезагрузку. После перезапуска ПК поврежденные файлы системы будут полностью восстановлены, что иногда помогает исправить ошибку 0хс0000142.

Редактирование реестра Изменение некоторых параметров в реестре может помочь избавиться от многих ошибок запуска, в том числе сбоя с кодом 0хс0000142. Чтобы отредактировать нужные настройки, проделайте следующее: 1. Зайдите в Редактор реестра, запустив его от имени администратора.

2. В левой части окна утилиты откройте раздел HKEY_LOCAL_MACHINE, после чего проследуйте по пути SOFTWARE → Microsoft → Windows NT → CurrentVersion → Windows.

3. В правой части окна Редактора найдите настройку LoadAppinit_DLLs, отвечающую за конфигурацию DLL-файлов и кликните по ней дважды.

4. В появившемся окне замените значение с 1 на 0 и нажмите на кнопку ОК.

5. Закройте окно утилиты. После этого нужно обязательно перезагрузить компьютер.