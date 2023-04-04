Ошибка при запуске приложения 0xc000007b — как исправить?

Запуск приложений на Windows 11 может сопровождаться возникновением ошибки с кодом 0xc000007b. При этом появляется окно со следующей надписью: «Ошибка при запуске приложения (0xc000007b). Для выхода из приложения нажмите кнопку OK». Так как название ошибки для рядового пользователя ничего не значит, определить корень проблемы сложно.

Причины возникновения ошибки 0xc000007b Причинами возникновения проблемы могут стать: Несоответствующий уровень привилегий.

Поврежденные файлы библиотек.

Неполадки совместимости.

Старая версия операционной системы.

Повреждение файлов приложения или системы.

Работа антивируса. Источников возникновения ошибки достаточно много, но какой бы ни была причина, проблему можно легко исправить самостоятельно.

Устранение ошибки 0xc000007b Чтобы исправить ошибку 0xc000007b, нужно определить причину, по которой она возникла. Первое, на что стоит обратить внимание, — в каком режиме запускается приложение. Для работы некоторых программ могут потребоваться права администратора. Для запуска в режиме администратора нужно нажать правой кнопкой мыши по иконке приложения и выбрать Запустить от имени администратора. Если это не помогло, виноват может быть антивирус.

Антивирус Антивирусное ПО может блокировать доступ к некоторым приложениям, если посчитает их вредоносными. Чтобы запустить нужную программу, достаточно отключить антивирус или добавить запускаемый файл в исключения. Но помните, что в таком случае нужно быть предельно осторожным, так как причина срабатывания защитного ПО может быть не безосновательна.

Неполадки совместимости Та же ситуация может возникнуть, если приложение и ОС несовместимы. Для решения проблемы нужно нажать правой кнопкой мыши по ярлыку, выбрать Свойства, затем Совместимость и в открывшемся окне поставить галочку напротив пункта Запустить программу в режиме совместимости и выбрать нужную ОС. Несовместимы приложение и ОС будут еще и в том случае, если у них разные разрядности. Убедитесь, что разрядность установленной программы совпадает с разрядностью вашей системы. Узнать разрядность своей ОС можно, нажав на Пуск и выбрав Параметры. В открывшемся окне нужно выбрать пункт Система и его подпункт О системе. В строке Тип системы указана разрядность.

Старая версия операционной системы Старая ОС также может стать причиной возникновения ошибки. Чтобы обновить систему или убедиться в том, что у вас последняя версия, нужно нажать сочетание клавиш Win + I (английская буква "i"), выбрать Центр обновления Windows, в подразделе Обновления Windows нажать кнопку Проверить обновления и, если новая версия была найдена, выбрать нажать Загрузить и установить.

Microsoft Visual C++ Компонент Visual C++ служит для работы приложений, основанных на Microsoft C и C++. К таким можно отнести игры на Windows, так как при их разработке нередко используется среда разработки Microsoft Visual C++. Если же такая библиотека уже установлена, а приложение все еще не запускается, выдавая ту же ошибку, причина может быть в версии библиотеки. Связано это с тем, что программы для своей работы используют конкретные версии библиотеки. По этой же причине на ПК должны быть установлены как самая последняя версия, так и предыдущие. Чтобы избавиться от ошибки, нужно установить все версии библиотеки. Скачать их можно на сайте Microsoft. Рассмотрим, как это сделать, на примере последней версии: Перейти на официальный сайт и выбрать нужную версию и нужную архитектуру (x64 – 64-разрядная система, x86 – 32-разрядная система). Также можно скачать готовый пакет на нашем сайте. Открыть загруженный файл, согласиться с условиями лицензии и нажать кнопку Принять. Дождаться окончания установки. Аналогичную процедуру нужно провести с остальными версиями библиотеки.

DirectX DirectX — набор API для решения задач, связанных с программированием на Microsoft Windows. Был создан с целью расширения возможностей разработчиков при работе с клавиатурой, мышью и геймпадом. Чаще всего используется при разработке игр. Установка компонента простая: Скачать последнюю версию с официального сайта. Принять условия лицензионного соглашения и нажать Далее. Нажать Далее в следующем окне и дождаться окончания установки, затем выбрать Готово. Если возникли проблемы с установкой новых версий, установите предыдущую. Разные операционные системы поддерживают DirectX до определенной версии.

.NET Framework Microsoft .NET Framework — набор библиотек и компонентов, предназначенных для работы с приложениями на базе .NET Framework. Некоторые программы могут работать на основе старых версий .NET. Они входят в компоненты Windows, однако в Windows 11 .NET Framework 3.5 по умолчанию отключен. Чтобы его включить, нужно: 1. Сочетанием клавиш Win + R вызвать окно запуска и ввести в него строку optionalfeatures 2. В открывшемся окне установить флажок напротив .NET Framework 3.5 и нажать ОК. 3. Разрешите Windows скачать необходимые файлы из Центра обновлений. 4. Дождитесь окончания установки компонентов.

Повреждение файлов Если предыдущие методы не помогли, нужно проверить целостность файлов приложения и системы. Для полной уверенности в том, что с приложением все в порядке, его нужно переустановить, используя лицензионную версию программы. Для проверки и восстановления файлов системы можно воспользоваться встроенными инструментами SFC и DSIM. Чтобы запустить их, сделайте следующее: 1. В строке поиска Windows введите cmd и, нажав правой кнопкой мыши, запустите командную строку от имени администратора. 2. Введите команду sfc/scannow и нажмите Enter. Дождитесь окончания проверки. 3. После завершения сканирования перезагрузите компьютер и снова откройте консоль. Теперь введите команду DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth и дождитесь, пока сканирование завершится. 4. Снова перезагрузите ПК.