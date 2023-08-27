Ошибка 0xc0000005 на Windows 10/11 — как исправить?

Сбой 0xc0000005 — одна из частых ошибок, связанных с запуском программ. Она может появиться при попытке открыть приложение или игру в Windows. Запустить .exe файл становится невозможно, вместо программы отображается окно с кодом ошибки. Рассмотрим, из-за чего возникает неполадка и как ее устранить.

Почему возникает сбой? Ошибка имеет много возможных причин. Среди основных и наиболее частых можно выделить следующие: Обновление KB2859537

Проблемы с драйверами для видеокарты или видеоадаптера

Действие вирусов

Повреждение системных файлов

Ошибки оперативной памяти У сбоя могут быть и другие источники, однако эти являются самыми распространенными.

7 способов исправить ошибку 0xc0000005 Разберем 7 несложных методов решения ошибки с кодом 0xc0000005 при запуске приложений в Windows 10 или 11.

Удаление обновления KB2859537 Частая причина сбоя — обновление с кодом KB2859537. Оно относится к тем патчам, которые могут вызывать неполадки в работе операционной системы. Обновления нужны для добавления нововведений и устранения старых сбоев, однако некоторые из них способны приводить к появлению новых неисправностей. Удаление KB2859537 часто помогает избавиться от ошибки. Чтобы деинсталлировать обновление, проследуйте инструкции: 1. Откройте Центр обновления любым удобным способом. 2. Перейдите в Журнал обновлений.

3. Выберите пункт Удалить обновления.

4. Откроется меню Панели управления. Найдите в нем KB2859537 при помощи строки поиска в левом верхнем углу окна. Если выяснится, что это обновление присутствует в системе, удалите его соответствующей кнопкой.

5. После этого нужно обязательно перезагрузить компьютер, чтобы новые настройки применились в системе.

Восстановление Windows Если ошибка возникла недавно и ранее не появлялась в системе, то для ее исправления можно воспользоваться откатом ОС. Это возможно только в случае, если восстановление включено в Windows и точки для него доступны. Они должны быть созданы до первого появления ошибки. Чтобы выполнить откат, откройте Панель управления и найдите раздел в ней Восстановление через поиск.

Затем нажмите на ссылку Запуск восстановления. Откроется мастер отката. В нем нужно будет выбрать точку и подтвердить начало восстановления. После перезагрузки система вернется в прежнее состояние, что позволит избавиться от ошибки.

Несмотря на то, что восстановление не затрагивает файлы пользователя, оно может повлиять на общий вид системы и вернуть некоторые настройки в тот вид, в котором они находились на момент создания точки. Об этом стоит помнить.

Обновление драйвера видеокарты Если ошибка возникает при попытке открыть игру или другое приложение, которое работает с графикой, для ее исправления может помочь обновление драйвера видеокарты или видеоадаптера. Его можно выполнить встроенными средствами системы. Для этого откройте Диспетчер устройств любым способом и найдите в нем используемую видеокарту в разделе Видеоадаптеры. Щелкните по ней ПКМ и выберите пункт Обновить драйвер. Выполните все шаги мастера обновления, после чего перезапустите ПК.



Исправление повреждений файлов ОС В ряде случаев ошибка может быть вызвана повреждениями системных файлов Windows. Чтобы исправить их, можно воспользоваться встроенными средствами ОС. Стандартные утилиты помогут автоматически выявить и устранить неисправности компонентов системы. Чтобы воспользоваться ими, откройте Командную строку от имени администратора и выполните в ней команду sfc /scannow. Для полного восстановления файлов может потребоваться перезагрузка компьютера.



Проверка оперативной памяти Иногда сбой 0xc0000005 происходит из-за неполадок ОЗУ. Чтобы исправить их, можно попробовать воспользоваться стандартным средством Windows. Откройте программу Выполнить с помощью сочетания клавиш Win + R, введите в ней команду mdsched и нажмите Enter. В открывшемся окне выберите первую опцию Выполнить перезагрузку и проверку. Компьютер будет перезагружен.

Чтобы устранить неисправности ОЗУ, можно также переставить сами планки памяти и очистить их контакты ластиком. Для этого нужно полностью выключить ПК, открыть боковые крышки корпуса и достать ОЗУ. Затем следует аккуратно очистить контакты планок ластиком и установить их обратно. Это поможет избавиться от возможных аппаратных сбоев.

Проверка и очистка реестра Повреждения реестра также могут являться причиной ошибки. Для их исправления можно воспользоваться специальными служебными утилитами, например, Carambis Cleaner. Эта программа содержит функционал по очистке системы, в том числе реестра.