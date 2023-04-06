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Инструкции 06.04.2023 3 минуты

Исправление ошибки 0x81000203 в Windows 11

Почему появляется и как исправить ошибку 0x81000203 на Windows 11?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Ошибка 0x81000203 в Windows 11 часто возникает при восстановлении системы. Иногда может появляться и в других ситуациях, например, при установке обновлений.

Почему возникает ошибка 0x81000203?

Основная причина этой ошибки – некорректные настройки операционной системы. Чаще всего причина заключается в конфигурации служб Windows и параметров восстановления. Поэтому устранение неисправности будет заключаться в изменении некоторых настроек ОС.

4 способа исправить ошибку

У любой неисправности в работе операционной системы может быть множество причин и путей решения. Как правило, все сводится к нескольким основным, самым частым. Разберем 4 способа решения неисправности, которые помогают устранить ее в большинстве случаев.

Настройка служб Windows

Изменение параметров служб чаще всего помогает избавиться от этой ошибки. Нужно правильно настроить две службы, проследовав инструкции:

  1. Запустите программу Выполнить, одновременно нажав на клавиатуре клавиши Win и R.
  2. В появившемся окне введите services.msc и нажмите OK. Запустится управление службами.
  3. В открывшемся списке найдите пункт Программный поставщик теневого копирования и дважды кликните на него.
  4. В графе Тип запуска выберите пункт Автоматически.
  5. Нажмите на кнопку Запустить.
  6. Активируйте изменения, нажав Применить, и закройте окно кнопкой OK.
  7. Найдите пункт Теневое копирование тома и нажмите на него дважды.
  8. В пункте Тип запуска выберите Автоматически.
  9. Нажмите Запустить, затем Применить и OK.
  10. Закройте окно Службы и перезагрузите компьютер.

Эти действия позволяют избавиться от ошибки в большинстве случаев. Если они не помогли, попробуйте следующие решения.

Редактирование групповой политики

Ошибка 0x81000203 при восстановлении системы иногда возникает из-за неподходящих настроек групповой политики. Некоторые параметры могут блокировать восстановление. Чтобы исправить это, проследуйте инструкции:

  1. Одновременно нажмите клавиши Win и R на клавиатуре.
  2. В окне Выполнить введите gpedit.msc и нажмите OK.
  3. В левой колонке раскройте пункт Конфигурация компьютера, затем Административные шаблоныСистемаВосстановление системы.
  4. Настройки Отключить восстановление системы и Отключить конфигурацию должны иметь статус "Не задана". Если они включены, смените их состояние на нужное.
  5. Перезагрузите компьютер и попробуйте выполнить восстановление еще раз. Проблема должна уйти.

Включение защиты системы

Ошибка может возникать из-за отключенной защиты системы. Ее можно включить в несколько шагов:

  1. Нажмите на клавиатуре клавиши Win и R одновременно.
  2. В открывшейся программе Выполнить введите sysdm.cpl и нажмите OK.
  3. В появившемся окне перейдите во вкладку Защита системы.
  4. Выделите раздел, с которого производится восстановление, и нажмите Настроить.
  5. Выберите пункт Включить защиту системы, затем нажмите Применить и ОК.

После этих действий перезагрузите ПК и попробуйте произвести восстановление повторно. Неисправность должна устраниться.

Безопасный режим

В некоторых случаях безопасный режим может помочь произвести восстановление без ошибок. Чтобы загрузиться в безопасном режиме, проделайте несколько шагов:

  1. Откройте Параметры (настройки Windows) через меню "Пуск".
  2. Перейдите в раздел Система и выберите Восстановление.
  3. Нажмите Перезагрузить сейчас в разделе Расширенные параметры запуска.
  4. После перезагрузки откроется меню восстановления. Выберите в нем пункт Поиск и устранение неисправностей, затем Дополнительные параметры.
  5. Выберите Параметры загрузки и нажмите на кнопку Перезапуск.
  6. После перезагрузки откроется меню Параметры загрузки. Нажмите в нем на клавишу F4, чтобы загрузиться в безопасный режим. На некоторых ноутбуках может потребоваться нажать Fn в сочетании с F4.

После этого попробуйте повторно произвести восстановление уже в безопасном режиме.

Другие пути решения

В некоторых очень редких случаях ошибка возникает из-за антивируса, влияющего на работу ОС. Тогда можно попробовать отключить или удалить его, чтобы устранить проблему.

Радикальный, но действенный способ решения любых сбоев – переустановка операционной системы. Это актуально в крайнем случае, когда никакие другие методы не работают.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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