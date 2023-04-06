Исправление ошибки 0x81000203 в Windows 11

Ошибка 0x81000203 в Windows 11 часто возникает при восстановлении системы. Иногда может появляться и в других ситуациях, например, при установке обновлений.

Почему возникает ошибка 0x81000203? Основная причина этой ошибки – некорректные настройки операционной системы. Чаще всего причина заключается в конфигурации служб Windows и параметров восстановления. Поэтому устранение неисправности будет заключаться в изменении некоторых настроек ОС.

4 способа исправить ошибку У любой неисправности в работе операционной системы может быть множество причин и путей решения. Как правило, все сводится к нескольким основным, самым частым. Разберем 4 способа решения неисправности, которые помогают устранить ее в большинстве случаев.

Настройка служб Windows Изменение параметров служб чаще всего помогает избавиться от этой ошибки. Нужно правильно настроить две службы, проследовав инструкции: Запустите программу Выполнить, одновременно нажав на клавиатуре клавиши Win и R. В появившемся окне введите services.msc и нажмите OK. Запустится управление службами. В открывшемся списке найдите пункт Программный поставщик теневого копирования и дважды кликните на него. В графе Тип запуска выберите пункт Автоматически. Нажмите на кнопку Запустить. Активируйте изменения, нажав Применить, и закройте окно кнопкой OK. Найдите пункт Теневое копирование тома и нажмите на него дважды. В пункте Тип запуска выберите Автоматически. Нажмите Запустить, затем Применить и OK. Закройте окно Службы и перезагрузите компьютер. Эти действия позволяют избавиться от ошибки в большинстве случаев. Если они не помогли, попробуйте следующие решения.

Редактирование групповой политики Ошибка 0x81000203 при восстановлении системы иногда возникает из-за неподходящих настроек групповой политики. Некоторые параметры могут блокировать восстановление. Чтобы исправить это, проследуйте инструкции: Одновременно нажмите клавиши Win и R на клавиатуре. В окне Выполнить введите gpedit.msc и нажмите OK. В левой колонке раскройте пункт Конфигурация компьютера, затем Административные шаблоны → Система → Восстановление системы. Настройки Отключить восстановление системы и Отключить конфигурацию должны иметь статус "Не задана". Если они включены, смените их состояние на нужное. Перезагрузите компьютер и попробуйте выполнить восстановление еще раз. Проблема должна уйти.

Включение защиты системы Ошибка может возникать из-за отключенной защиты системы. Ее можно включить в несколько шагов: Нажмите на клавиатуре клавиши Win и R одновременно. В открывшейся программе Выполнить введите sysdm.cpl и нажмите OK. В появившемся окне перейдите во вкладку Защита системы. Выделите раздел, с которого производится восстановление, и нажмите Настроить. Выберите пункт Включить защиту системы, затем нажмите Применить и ОК. После этих действий перезагрузите ПК и попробуйте произвести восстановление повторно. Неисправность должна устраниться.

Безопасный режим В некоторых случаях безопасный режим может помочь произвести восстановление без ошибок. Чтобы загрузиться в безопасном режиме, проделайте несколько шагов: Откройте Параметры (настройки Windows) через меню "Пуск". Перейдите в раздел Система и выберите Восстановление. Нажмите Перезагрузить сейчас в разделе Расширенные параметры запуска. После перезагрузки откроется меню восстановления. Выберите в нем пункт Поиск и устранение неисправностей, затем Дополнительные параметры. Выберите Параметры загрузки и нажмите на кнопку Перезапуск. После перезагрузки откроется меню Параметры загрузки. Нажмите в нем на клавишу F4, чтобы загрузиться в безопасный режим. На некоторых ноутбуках может потребоваться нажать Fn в сочетании с F4. После этого попробуйте повторно произвести восстановление уже в безопасном режиме.