Исправление ошибки 0x81000203 в Windows 11

Ошибка 0x81000203 в Windows 11 часто возникает при восстановлении системы. Иногда может появляться и в других ситуациях, например, при установке обновлений.
Почему возникает ошибка 0x81000203?
Основная причина этой ошибки – некорректные настройки операционной системы. Чаще всего причина заключается в конфигурации служб Windows и параметров восстановления. Поэтому устранение неисправности будет заключаться в изменении некоторых настроек ОС.
4 способа исправить ошибку
У любой неисправности в работе операционной системы может быть множество причин и путей решения. Как правило, все сводится к нескольким основным, самым частым. Разберем 4 способа решения неисправности, которые помогают устранить ее в большинстве случаев.
Настройка служб Windows
Изменение параметров служб чаще всего помогает избавиться от этой ошибки. Нужно правильно настроить две службы, проследовав инструкции:
- Запустите программу Выполнить, одновременно нажав на клавиатуре клавиши Win и R.
- В появившемся окне введите services.msc и нажмите OK. Запустится управление службами.
- В открывшемся списке найдите пункт Программный поставщик теневого копирования и дважды кликните на него.
- В графе Тип запуска выберите пункт Автоматически.
- Нажмите на кнопку Запустить.
- Активируйте изменения, нажав Применить, и закройте окно кнопкой OK.
- Найдите пункт Теневое копирование тома и нажмите на него дважды.
- В пункте Тип запуска выберите Автоматически.
- Нажмите Запустить, затем Применить и OK.
- Закройте окно Службы и перезагрузите компьютер.
Эти действия позволяют избавиться от ошибки в большинстве случаев. Если они не помогли, попробуйте следующие решения.
Редактирование групповой политики
Ошибка 0x81000203 при восстановлении системы иногда возникает из-за неподходящих настроек групповой политики. Некоторые параметры могут блокировать восстановление. Чтобы исправить это, проследуйте инструкции:
- Одновременно нажмите клавиши Win и R на клавиатуре.
- В окне Выполнить введите gpedit.msc и нажмите OK.
- В левой колонке раскройте пункт Конфигурация компьютера, затем Административные шаблоны → Система → Восстановление системы.
- Настройки Отключить восстановление системы и Отключить конфигурацию должны иметь статус "Не задана". Если они включены, смените их состояние на нужное.
- Перезагрузите компьютер и попробуйте выполнить восстановление еще раз. Проблема должна уйти.
Включение защиты системы
Ошибка может возникать из-за отключенной защиты системы. Ее можно включить в несколько шагов:
- Нажмите на клавиатуре клавиши Win и R одновременно.
- В открывшейся программе Выполнить введите sysdm.cpl и нажмите OK.
- В появившемся окне перейдите во вкладку Защита системы.
- Выделите раздел, с которого производится восстановление, и нажмите Настроить.
- Выберите пункт Включить защиту системы, затем нажмите Применить и ОК.
После этих действий перезагрузите ПК и попробуйте произвести восстановление повторно. Неисправность должна устраниться.
Безопасный режим
В некоторых случаях безопасный режим может помочь произвести восстановление без ошибок. Чтобы загрузиться в безопасном режиме, проделайте несколько шагов:
- Откройте Параметры (настройки Windows) через меню "Пуск".
- Перейдите в раздел Система и выберите Восстановление.
- Нажмите Перезагрузить сейчас в разделе Расширенные параметры запуска.
- После перезагрузки откроется меню восстановления. Выберите в нем пункт Поиск и устранение неисправностей, затем Дополнительные параметры.
- Выберите Параметры загрузки и нажмите на кнопку Перезапуск.
- После перезагрузки откроется меню Параметры загрузки. Нажмите в нем на клавишу F4, чтобы загрузиться в безопасный режим. На некоторых ноутбуках может потребоваться нажать Fn в сочетании с F4.
После этого попробуйте повторно произвести восстановление уже в безопасном режиме.
Другие пути решения
В некоторых очень редких случаях ошибка возникает из-за антивируса, влияющего на работу ОС. Тогда можно попробовать отключить или удалить его, чтобы устранить проблему.
Радикальный, но действенный способ решения любых сбоев – переустановка операционной системы. Это актуально в крайнем случае, когда никакие другие методы не работают.