Ошибка 0x8096002A на Windows 10/11 — как исправить?

Ошибка 0х8096002A появляется в операционной системе Windows 11 и в Windows 10, когда пользователь пытается разархивировать архив, который закрыт паролем. Дело в том, что в самой ОС версии 23H2 уже есть встроенный архиватор. Он не видит этот пароль, и система выдает ошибку, так как не знает как открыть архив.
Эта ошибка будет появляться постоянно из-за поврежденных системных файлов, пока не восстановить их. Также с этой ошибкой могут встретиться владельцы компьютеров, которые не обновляют операционную систему.
Использовать 7ZIP
Для разархивирования данных можно воспользоваться программным обеспечением 7ZIP. Это более гибкая программа по сравнению с архиваторов WinRAR. Поэтому при открытии архива через утилиту 7 ZIP ошибка не появится. Пользователю останется ввести нужный пароль и перенести данные из архива на рабочий стол или в подготовленную папку.
Восстановление системных файлов
Ошибка 0x8096002A появляется из-за поврежденных системных файлов в Windows. Битые сектора на диске тоже могут стать причиной ее появления. Поэтому нужно протестировать систему и жесткий диск. Команда «SFC» поможет проверить файлы и приведет в порядок целостность системы.
Инструкция по использованию команды SFC:
1. Открыть командную строку от имени администратора.
2. Прописать sfc /scannow
3. Нажать Enter.
4. Затем вписать следующие команды по порядку и после каждой нажимать Enter:
Dism/Online/Cleanup-Image/CheckHealth
Dism/Online/Cleanup-Image/ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
chkdsk c: /f /r
Обновление операционной системы Windows
Эта ошибка при распаковке архива может появляться из-за того, что операционная система не обновлена до последней версии. Поэтому нужно кликнуть по кнопке Пуск и открыть Настройки.
Найти вкладку Обновления и безопасность и нажать на нее левой кнопкой мыши. Если будет обнаружена ошибка или система напишет, что ее нужно обновить, то следует провести обновление и перезагрузить компьютер или ноутбук.
Одним из вышеописанных способов можно решить проблему с открытием архивов. Какой из методов поможет зависит от типа ошибки: нарушена целостность системных файлов или стоит пароль на архиве.