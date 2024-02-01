Ошибка 0x8096002A на Windows 10/11 — как исправить?

Ошибка 0х8096002A появляется в операционной системе Windows 11 и в Windows 10, когда пользователь пытается разархивировать архив, который закрыт паролем. Дело в том, что в самой ОС версии 23H2 уже есть встроенный архиватор. Он не видит этот пароль, и система выдает ошибку, так как не знает как открыть архив.

Эта ошибка будет появляться постоянно из-за поврежденных системных файлов, пока не восстановить их. Также с этой ошибкой могут встретиться владельцы компьютеров, которые не обновляют операционную систему.

Использовать 7ZIP Для разархивирования данных можно воспользоваться программным обеспечением 7ZIP. Это более гибкая программа по сравнению с архиваторов WinRAR. Поэтому при открытии архива через утилиту 7 ZIP ошибка не появится. Пользователю останется ввести нужный пароль и перенести данные из архива на рабочий стол или в подготовленную папку.

Восстановление системных файлов Ошибка 0x8096002A появляется из-за поврежденных системных файлов в Windows. Битые сектора на диске тоже могут стать причиной ее появления. Поэтому нужно протестировать систему и жесткий диск. Команда «SFC» поможет проверить файлы и приведет в порядок целостность системы. Инструкция по использованию команды SFC: 1. Открыть командную строку от имени администратора. 2. Прописать sfc /scannow 3. Нажать Enter. 4. Затем вписать следующие команды по порядку и после каждой нажимать Enter: Dism/Online/Cleanup-Image/CheckHealth Dism/Online/Cleanup-Image/ScanHealth DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth chkdsk c: /f /r