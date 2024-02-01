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Инструкции 02.02.2024 2 минуты

Ошибка 0x8096002A на Windows 10/11 — как исправить?

Советы и инструкции по исправлению ошибки 0x8096002A при разархивирования архива.

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Ошибка 0х8096002A появляется в операционной системе Windows 11 и в Windows 10, когда пользователь пытается разархивировать архив, который закрыт паролем. Дело в том, что в самой ОС версии 23H2 уже есть встроенный архиватор. Он не видит этот пароль, и система выдает ошибку, так как не знает как открыть архив.

Эта ошибка будет появляться постоянно из-за поврежденных системных файлов, пока не восстановить их. Также с этой ошибкой могут встретиться владельцы компьютеров, которые не обновляют операционную систему.

Использовать 7ZIP

Для разархивирования данных можно воспользоваться программным обеспечением 7ZIP. Это более гибкая программа по сравнению с архиваторов WinRAR. Поэтому при открытии архива через утилиту 7 ZIP ошибка не появится. Пользователю останется ввести нужный пароль и перенести данные из архива на рабочий стол или в подготовленную папку.

7ZIP

Восстановление системных файлов

Ошибка 0x8096002A появляется из-за поврежденных системных файлов в Windows. Битые сектора на диске тоже могут стать причиной ее появления. Поэтому нужно протестировать систему и жесткий диск. Команда «SFC» поможет проверить файлы и приведет в порядок целостность системы.

Инструкция по использованию команды SFC:

1. Открыть командную строку от имени администратора.

2. Прописать sfc /scannow

sfc /scannow

3. Нажать Enter.

4. Затем вписать следующие команды по порядку и после каждой нажимать Enter:

Dism/Online/Cleanup-Image/CheckHealth

Dism/Online/Cleanup-Image/ScanHealth

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

chkdsk c: /f /r

chkdsk c: /f /r

Обновление операционной системы Windows

Эта ошибка при распаковке архива может появляться из-за того, что операционная система не обновлена до последней версии. Поэтому нужно кликнуть по кнопке Пуск и открыть Настройки.

Найти вкладку Обновления и безопасность и нажать на нее левой кнопкой мыши. Если будет обнаружена ошибка или система напишет, что ее нужно обновить, то следует провести обновление и перезагрузить компьютер или ноутбук.

Обновления и безопасность

Одним из вышеописанных способов можно решить проблему с открытием архивов. Какой из методов поможет зависит от типа ошибки: нарушена целостность системных файлов или стоит пароль на архиве.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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