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Инструкции 02.05.2023 4 минуты

Ошибка 0x80248007 в Центре обновлений Windows 11 или Windows 10 — как исправить?

Причины возникновения и способы устранения ошибки 0x80248007 в Центре обновлений Windows 11 или Windows 10.

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Центр обновления — важный компонент Windows, позволяющий автоматически загружать новые компоненты и дополнения для операционной системы. В его работе нередко возникают неисправности, которые не всегда решаются очевидными методами. Рассмотрим одну из таких ошибок, 0x80248007, разберем ее причины и способы устранения.

Почему возникает ошибка?

Среди основных причин неисправности, являющихся ее источником в большинстве случаев, можно выделить следующие:

  • Некоторые файлы Центра обновления повреждены или отсутствуют;
  • Центру обновления не удается найти условия лицензионного соглашения для ПО.

5 способов решить проблему

Способов решения этой ошибки немного. В основном они сводятся к настройке службы обновления. Разберем 5 методов устранения сбоя.

Стандартная утилита для исправления ошибок

В Windows предусмотрен ряд стандартных служб для автоматического устранения неисправностей. Такая утилита есть и для Центра обновления. Этот способ помогает далеко не всегда, но его все же стоит попробовать. Для этого:

1. Откройте Параметры любым способом. Например, через меню Пуск.

2. Выберите раздел Обновление и безопасность.

3. Зайдите в Устранение неполадок.

4. Откройте Дополнительные средства устранения.

Устранение неполадок

5. Нажмите на пункт Центр обновления Windows и выберите Запустить средство. Открывшаяся утилита автоматически проведет поиск неисправностей и исправит их, по возможности.

Запуск средства устранения неполадок

6. По завершению работы мастера устранения ошибок перезагрузите ПК и проверьте работу Центра обновления повторно.

Перезапуск службы и очистка директорий

Этот способ решения заключается в перезапуске службы Центра обновления и очистке его кэша. Чтобы проделать это, проследуйте инструкции:

1. Введите в поиске на строке задач или в меню Пуск слово services. Среди результатов выберите программу Службы.

2. В открывшемся списке служб найдите пункт Центр обновления Windows и кликните по нему дважды.

Службы

3. Нажмите на кнопку Остановить, затем Применить и ОК для выхода с сохранением изменений.

Остановка службы

4. Откройте проводник и пройдите по следующему пути: C:\Windows\SoftwareDistribution.

5. Перейдите в папку DataStore и полностью очистите ее содержимое.

Папка DataStore

6. Вернитесь в SoftwareDistribution.

7. Откройте в директорию Download и удалите все содержимое из нее.

Папка Download

8. Вновь перейдите в управление службами, найдите пункт Центр обновления и кликните по нему дважды.

9. Запустите службу соответствующей кнопкой.

10. Перезагрузите Windows и попробуйте воспользоваться Центром обновления еще раз.

Такой путь решения помогает во многих случаях.

Применение командной строки

При помощи консоли Windows можно устранить многие неисправности операционной системы. В том числе, данную ошибку. Этот способ работает не всегда, но в некоторых случаях позволяет полностью избавиться от сбоя. Чтобы применить его, нужно открыть командную строку с разрешениями администратора. Для этого введите cmd в поиске в меню Пуск или на строке задач, кликните ПКМ по пункту Командная строка и в контекстном меню выберите Запуск от имени администратора.

Запуск от имени администратора

В появившемся окне консоли введите команду net start msiserver и нажмите Enter. Дождитесь ее завершения, закройте CMD и выполните перезагрузку ПК. После этого проверьте работу обновлений повторно.

Выполнение команды net start msiserver

Восстановление Windows

Если Центр обновления раньше работал без ошибок и сбой возник только в определенный момент, можно попробовать выполнить откат ОС до точки восстановления. Это вернет операционную систему в состояние, в котором она находилась на момент создания резервного слепка. Помните, что это существенно повлияет на ее облик. Кроме того, восстановление таким способом возможно только если оно активировано в настройках и в системе есть созданные точки отката. Тогда можно попробовать выполнить процедуру. Для этого:

1. Откройте классическую панель управления. Для этого одновременно нажмите клавиши Win и R на клавиатуре, после чего введите в появившемся окне слово control и нажмите Enter.

2. Найдите Восстановление через поиск.

Панель управления

3. Кликните на ссылку Запуск восстановления системы.

Запуск восстановления системы

4. Нажмите на кнопку Далее в открывшемся окне мастера восстановления. Если она неактивна, значит восстановление отключено в системе и недоступно в данный момент.

5. Выберите точку отката и проследуйте всем дальнейшим инструкциям программы.

Переустановка операционной системы

Полная переустановка ОС позволит настроить ее компоненты с нуля, что исправит все ошибки, присутствующие ранее. Это радикальный способ, который гарантированно работает всегда, даже если другие методы не помогли.

Помимо обычной переустановки с полным форматированием системного диска, можно выполнить частичное обновление файлов ОС из установочного образа. Это позволит сохранить все личные данные. Чтобы выполнить такое восстановление, подмонтируйте ISO-образ Windows или подключите внешний носитель, на который он записан. Запустите setup.exe и проследуйте инструкциям инсталлятора, выбрав опцию установки системы с сохранением личных файлов.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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