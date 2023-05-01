Ошибка 0x80248007 в Центре обновлений Windows 11 или Windows 10 — как исправить?

Центр обновления — важный компонент Windows, позволяющий автоматически загружать новые компоненты и дополнения для операционной системы. В его работе нередко возникают неисправности, которые не всегда решаются очевидными методами. Рассмотрим одну из таких ошибок, 0x80248007, разберем ее причины и способы устранения.
Почему возникает ошибка?
Среди основных причин неисправности, являющихся ее источником в большинстве случаев, можно выделить следующие:
- Некоторые файлы Центра обновления повреждены или отсутствуют;
- Центру обновления не удается найти условия лицензионного соглашения для ПО.
5 способов решить проблему
Способов решения этой ошибки немного. В основном они сводятся к настройке службы обновления. Разберем 5 методов устранения сбоя.
Стандартная утилита для исправления ошибок
В Windows предусмотрен ряд стандартных служб для автоматического устранения неисправностей. Такая утилита есть и для Центра обновления. Этот способ помогает далеко не всегда, но его все же стоит попробовать. Для этого:
1. Откройте Параметры любым способом. Например, через меню Пуск.
2. Выберите раздел Обновление и безопасность.
3. Зайдите в Устранение неполадок.
4. Откройте Дополнительные средства устранения.
5. Нажмите на пункт Центр обновления Windows и выберите Запустить средство. Открывшаяся утилита автоматически проведет поиск неисправностей и исправит их, по возможности.
6. По завершению работы мастера устранения ошибок перезагрузите ПК и проверьте работу Центра обновления повторно.
Перезапуск службы и очистка директорий
Этот способ решения заключается в перезапуске службы Центра обновления и очистке его кэша. Чтобы проделать это, проследуйте инструкции:
1. Введите в поиске на строке задач или в меню Пуск слово services. Среди результатов выберите программу Службы.
2. В открывшемся списке служб найдите пункт Центр обновления Windows и кликните по нему дважды.
3. Нажмите на кнопку Остановить, затем Применить и ОК для выхода с сохранением изменений.
4. Откройте проводник и пройдите по следующему пути: C:\Windows\SoftwareDistribution.
5. Перейдите в папку DataStore и полностью очистите ее содержимое.
6. Вернитесь в SoftwareDistribution.
7. Откройте в директорию Download и удалите все содержимое из нее.
8. Вновь перейдите в управление службами, найдите пункт Центр обновления и кликните по нему дважды.
9. Запустите службу соответствующей кнопкой.
10. Перезагрузите Windows и попробуйте воспользоваться Центром обновления еще раз.
Такой путь решения помогает во многих случаях.
Применение командной строки
При помощи консоли Windows можно устранить многие неисправности операционной системы. В том числе, данную ошибку. Этот способ работает не всегда, но в некоторых случаях позволяет полностью избавиться от сбоя. Чтобы применить его, нужно открыть командную строку с разрешениями администратора. Для этого введите cmd в поиске в меню Пуск или на строке задач, кликните ПКМ по пункту Командная строка и в контекстном меню выберите Запуск от имени администратора.
В появившемся окне консоли введите команду net start msiserver и нажмите Enter. Дождитесь ее завершения, закройте CMD и выполните перезагрузку ПК. После этого проверьте работу обновлений повторно.
Восстановление Windows
Если Центр обновления раньше работал без ошибок и сбой возник только в определенный момент, можно попробовать выполнить откат ОС до точки восстановления. Это вернет операционную систему в состояние, в котором она находилась на момент создания резервного слепка. Помните, что это существенно повлияет на ее облик. Кроме того, восстановление таким способом возможно только если оно активировано в настройках и в системе есть созданные точки отката. Тогда можно попробовать выполнить процедуру. Для этого:
1. Откройте классическую панель управления. Для этого одновременно нажмите клавиши Win и R на клавиатуре, после чего введите в появившемся окне слово control и нажмите Enter.
2. Найдите Восстановление через поиск.
3. Кликните на ссылку Запуск восстановления системы.
4. Нажмите на кнопку Далее в открывшемся окне мастера восстановления. Если она неактивна, значит восстановление отключено в системе и недоступно в данный момент.
5. Выберите точку отката и проследуйте всем дальнейшим инструкциям программы.
Переустановка операционной системы
Полная переустановка ОС позволит настроить ее компоненты с нуля, что исправит все ошибки, присутствующие ранее. Это радикальный способ, который гарантированно работает всегда, даже если другие методы не помогли.
Помимо обычной переустановки с полным форматированием системного диска, можно выполнить частичное обновление файлов ОС из установочного образа. Это позволит сохранить все личные данные. Чтобы выполнить такое восстановление, подмонтируйте ISO-образ Windows или подключите внешний носитель, на который он записан. Запустите setup.exe и проследуйте инструкциям инсталлятора, выбрав опцию установки системы с сохранением личных файлов.