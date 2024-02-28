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Инструкции 28.02.2024 3 минуты

Ошибка 0x8024402C на Windows 10/11 — как исправить?

Советы и инструкции по исправлению ошибки 0x8024402C и бесконечного скачивания .NET Framework.

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При установке программы .NET Framework пользователь может столкнуться с ошибкой 0х8024402С. Операционная система при возникновении этой неисправности переходит в бесконечное ожидание скачивания файлов программного обеспечения. Эта ошибка распространена на ОС Windows версий 10 и 11.

Есть 3 способа решения этой ошибки. Прежде чем переходить к ним, рекомендуется нажать правой кнопкой мыши на значок «Сеть» в правом нижнем углу экрана. Теперь нужно определить, подключен ли компьютер к сети и запустить центр диагностики неполадок.

Устранение неполадок сети

Если система выявляет ошибку при подключении к интернету, необходимо сначала решить эту проблему с провайдером. При отсутствии неполадок с сетью можно переходить к одному из методов устранения ошибки 0х8024402С.

Исправление ошибки посредством прокси-сервера

Первая причина возникновения этой ошибки заключается в настройках прокси-сервера. Он может работать исправно, но для выполнения загрузки и установки программного обеспечения .NET Framework не будет хватать настроек, запущенных пользователем. Поэтому нужно установить автоматические параметры для прокси-сервера.

Инструкция по установке автоматических настроек:

1. Нажать комбинацию клавиш Win + R.

2. Прописать в диалоговом окне команду inetcpl.cpl

3. В открывшемся окне выбрать вкладку Подключения.

4. Нажать по блоку с названием Настройка сети.

Настройка сети

5. Удалить галочки во всех пунктах в открывшемся окне. В том числе удалить галочку с пункта Автоматическая настройка параметров.

Автоматическая настройка параметров

6. Теперь нужно открыть командную строку и прописать в ней команду:

netsh winhttp import proxy source=ie

netsh winhttp import proxy source=ie

7. Нажать на кнопку Enter.

8. Перезагрузить компьютер. Если проблема осталась не решена, перейти к следующему способу.

Проверка файла Hosts

Нерабочий файл Hosts будет блокировать любое скачивание файлов. Поэтому рекомендуется проверить его на ошибки и исправить их, если они есть. Инструкция по поиску и исправлению файла Hosts:

1. Открыть диск С и папку с названием Windows.

2. Найти в ней каталог System32.

3. Открыть папку Drivers и затем etc.

4. Кликнуть правой кнопкой по файлу Hosts и открыть его в блокноте.

файл Hosts

5. Для блокировки сайтов используются IP-адреса 0.0.0.0 и 127.0.0.1. Посмотрите, не заблокирован ли сайт с которого скачивается .NET Framework. Если он есть в списке, нужно удалить этот сайт и адрес.

файл Hosts

Установка .NET Framework вручную

Установка программного обеспечения вручную практически всегда помогает при отсутствии возможности скачать и поставить его из интернета автоматически. Инструкция по установке .NET Framework из образа вручную:

1. Вставить в компьютер установочную флешку с операционной системой Windows (вот инструкция по ее созданию).

2. Открыть командную строку от имени администратора и прописать следующую команду (вместо диска F нужно ввести букву, которой помечена флешка):

DISM /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:F:\sources\sxs /LimitAccess

DISM /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:F:\sources\sxs /LimitAccess

3. Нажать Enter.

4. Дождаться, пока система установит программное обеспечение. Перезагрузить компьютер. Теперь обновления на Windows не будут требовать загрузки .NET Framework.

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