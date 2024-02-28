Ошибка 0x8024402C на Windows 10/11 — как исправить?

При установке программы .NET Framework пользователь может столкнуться с ошибкой 0х8024402С. Операционная система при возникновении этой неисправности переходит в бесконечное ожидание скачивания файлов программного обеспечения. Эта ошибка распространена на ОС Windows версий 10 и 11.
Есть 3 способа решения этой ошибки. Прежде чем переходить к ним, рекомендуется нажать правой кнопкой мыши на значок «Сеть» в правом нижнем углу экрана. Теперь нужно определить, подключен ли компьютер к сети и запустить центр диагностики неполадок.
Если система выявляет ошибку при подключении к интернету, необходимо сначала решить эту проблему с провайдером. При отсутствии неполадок с сетью можно переходить к одному из методов устранения ошибки 0х8024402С.
Исправление ошибки посредством прокси-сервера
Первая причина возникновения этой ошибки заключается в настройках прокси-сервера. Он может работать исправно, но для выполнения загрузки и установки программного обеспечения .NET Framework не будет хватать настроек, запущенных пользователем. Поэтому нужно установить автоматические параметры для прокси-сервера.
Инструкция по установке автоматических настроек:
1. Нажать комбинацию клавиш Win + R.
2. Прописать в диалоговом окне команду inetcpl.cpl
3. В открывшемся окне выбрать вкладку Подключения.
4. Нажать по блоку с названием Настройка сети.
5. Удалить галочки во всех пунктах в открывшемся окне. В том числе удалить галочку с пункта Автоматическая настройка параметров.
6. Теперь нужно открыть командную строку и прописать в ней команду:
netsh winhttp import proxy source=ie
7. Нажать на кнопку Enter.
8. Перезагрузить компьютер. Если проблема осталась не решена, перейти к следующему способу.
Проверка файла Hosts
Нерабочий файл Hosts будет блокировать любое скачивание файлов. Поэтому рекомендуется проверить его на ошибки и исправить их, если они есть. Инструкция по поиску и исправлению файла Hosts:
1. Открыть диск С и папку с названием Windows.
2. Найти в ней каталог System32.
3. Открыть папку Drivers и затем etc.
4. Кликнуть правой кнопкой по файлу Hosts и открыть его в блокноте.
5. Для блокировки сайтов используются IP-адреса 0.0.0.0 и 127.0.0.1. Посмотрите, не заблокирован ли сайт с которого скачивается .NET Framework. Если он есть в списке, нужно удалить этот сайт и адрес.
Установка .NET Framework вручную
Установка программного обеспечения вручную практически всегда помогает при отсутствии возможности скачать и поставить его из интернета автоматически. Инструкция по установке .NET Framework из образа вручную:
1. Вставить в компьютер установочную флешку с операционной системой Windows (вот инструкция по ее созданию).
2. Открыть командную строку от имени администратора и прописать следующую команду (вместо диска F нужно ввести букву, которой помечена флешка):
DISM /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:F:\sources\sxs /LimitAccess
3. Нажать Enter.
4. Дождаться, пока система установит программное обеспечение. Перезагрузить компьютер. Теперь обновления на Windows не будут требовать загрузки .NET Framework.