Ошибка 0x8024402C на Windows 10/11 — как исправить?

При установке программы .NET Framework пользователь может столкнуться с ошибкой 0х8024402С. Операционная система при возникновении этой неисправности переходит в бесконечное ожидание скачивания файлов программного обеспечения. Эта ошибка распространена на ОС Windows версий 10 и 11.

Есть 3 способа решения этой ошибки. Прежде чем переходить к ним, рекомендуется нажать правой кнопкой мыши на значок «Сеть» в правом нижнем углу экрана. Теперь нужно определить, подключен ли компьютер к сети и запустить центр диагностики неполадок.

Если система выявляет ошибку при подключении к интернету, необходимо сначала решить эту проблему с провайдером. При отсутствии неполадок с сетью можно переходить к одному из методов устранения ошибки 0х8024402С.

Исправление ошибки посредством прокси-сервера Первая причина возникновения этой ошибки заключается в настройках прокси-сервера. Он может работать исправно, но для выполнения загрузки и установки программного обеспечения .NET Framework не будет хватать настроек, запущенных пользователем. Поэтому нужно установить автоматические параметры для прокси-сервера. Инструкция по установке автоматических настроек: 1. Нажать комбинацию клавиш Win + R. 2. Прописать в диалоговом окне команду inetcpl.cpl 3. В открывшемся окне выбрать вкладку Подключения. 4. Нажать по блоку с названием Настройка сети. 5. Удалить галочки во всех пунктах в открывшемся окне. В том числе удалить галочку с пункта Автоматическая настройка параметров. 6. Теперь нужно открыть командную строку и прописать в ней команду: netsh winhttp import proxy source=ie 7. Нажать на кнопку Enter. 8. Перезагрузить компьютер. Если проблема осталась не решена, перейти к следующему способу.

Проверка файла Hosts Нерабочий файл Hosts будет блокировать любое скачивание файлов. Поэтому рекомендуется проверить его на ошибки и исправить их, если они есть. Инструкция по поиску и исправлению файла Hosts: 1. Открыть диск С и папку с названием Windows. 2. Найти в ней каталог System32. 3. Открыть папку Drivers и затем etc. 4. Кликнуть правой кнопкой по файлу Hosts и открыть его в блокноте. 5. Для блокировки сайтов используются IP-адреса 0.0.0.0 и 127.0.0.1. Посмотрите, не заблокирован ли сайт с которого скачивается .NET Framework. Если он есть в списке, нужно удалить этот сайт и адрес.