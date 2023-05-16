Ошибка 0x800c0006 при установке .NET Framework 4 и новее — как исправить?

Уведомление "Установка не завершена" может возникать при установке .NET Framework в Windows. Оно говорит о том, что в процессе инсталляции возник сбой и программе не удалось произвести установку. При появлении таких неполадок отображается код ошибки. Рассмотрим, как решить неисправность 0x800c0006 при установке компонентов .NET Framework.

Прекращение установки с ошибкой 0x800c0006 происходит из-за проблем с доступом в Интернет или соединением с серверами Microsoft. Современные инсталляторы .NET Framework не содержат в себе компонентов программы, они автоматически скачивают их в процессе установки. Если утилите не удается это сделать, возникает ошибка и процесс останавливается.

Как устранить ошибку и установить .NET Framework?

В первую очередь стоит проверить соединение с сетью. Для этого можно воспользоваться стандартной утилитой Windows. Чтобы запустить ее, кликните ПКМ по значку Сеть в трее на панели задач и выберите Диагностика неполадок. Служба автоматически найдет проблемы и, по возможности, исправит их. Если вы используете беспроводное соединение, стоит также попробовать переподключиться к сети Wi-Fi.

1

Узнать текущее состояние сети можно в настройках. Для этого откройте Параметры, нажав на клавиатуре клавиши Win и I одновременно, и перейдите в раздел Сеть и Интернет. Во вкладке Состояние отображается статус сети. Значение Вы подключены к Интернету говорит об отсутствии проблем.

Здесь же можно запустить программу для устранения неисправностей. Для этого нужно промотать содержимое окна вниз и нажать на кнопку Средство устранения сетевых неполадок.

В более старых версиях Windows (7, 8 или 8.1) узнать состояние сети можно в Центре управления сетями. Чтобы запустить его, кликните ПКМ по иконке сети в трее на панели задач и выберите пункт Центр управления сетями и общим доступом. В появившемся окне отобразятся текущие сети и их статус.