Ошибка 0x80070642 "Установка прервана пользователем" — как исправить?

Ошибка с кодом 0x80070642 возникает при установке приложений и сопровождается сообщением «Установка прервана пользователем». Чаще всего пользователи жалуются на её появление во время установки распространяемых файлов Visual C++, Python или .NET. Однако сам по себе код ошибки несет мало информации.

Причины возникновения ошибки 0x80070642 Ошибка 0х80070642 возникает по разным причинам: Повреждение файлов установки.

Повреждения и ошибки реестра.

Вирусы.

Работа антивируса.

Устаревшая ОС.

Отсутствие надлежащего уровня доступа. Чтобы точно узнать источник ошибки, нужно изучать лог установки приложения.

Как решить ошибку 0x80070642? Решение будет зависеть от того, по какой причине возникла ошибка. Если во время установки антивирус не сообщил о том, что обнаружил вредоносное ПО, то можно поискать причину в логе установки. Там описан весь процесс инсталляции, в том числе причина её несвоевременного завершения. Если же их на руках не оказалось, придется искать решение методом перебора.

Переустановка программы Может быть вызвано сбоем во время загрузки или работой сторонних приложений. Поможет, если изъян кроется в установочном пакете. Достаточно либо найти его на другом сайте, либо скачать заново, если ПО лицензионное. Также стоит помнить, что разрядность устанавливаемого приложения должна совпадать с разрядностью ПК. Если антивирус удаляет какой-то файл во время загрузки или установки, просто отключите его, либо добавьте установочный пакет в список исключений. Но помните, что так вы подвергаете свое устройство огромному риску. Поможет переустановка и в том случае, если ущерб установочному файлу нанесли вирусы. Однако в таком случае в первую очередь нужно вылечить свой ПК и только потом решать возникшую проблему. Если повреждены файлы системы компьютера, их можно восстановить при помощи инструментов проверки и восстановления системных файлов, о которых речь пойдет в дальнейшем.

Увеличение привилегий установщика Некоторые приложения могут требовать особых привилегий для своей работы. И хотя при установке файл сам требует нужные ему разрешения, если этого не происходит или же полученных прав оказывается недостаточно, запустите его от имени администратора. Для этого нажмите ПКМ по файлу и выберите Запуск от имени администратора. Если этого мало, проблема может заключаться в профиле пользователя. Так, при установке на профиле с паролем администратора, несмотря на введенный при установке код, все еще могут возникать ошибки. Решить проблему можно установив приложение с другого профиля. Для его создания нужно перейти в меню Пуск, открыть Параметры, выбрать Учетные записи и нажать на подраздел Семья и другие пользователи. В открывшемся окне нужно нажать Добавить пользователя для этого компьютера, создать новый профиль с правами администратора, но без пароля, и войти в него.

Обновление ОС Старые версии операционной системы также могут влиять на процесс установки. Рассмотрим обновление на примере Windows 10: в параметрах откройте раздел Обновление и безопасность и нажмите Проверить наличие обновлений. Если они есть, обновите ПК.

Исправление ошибок реестра Вирусы или сам пользователь могут вносить изменения в реестр компьютера. Реестр отвечает за настройки и параметры работы всей системы, в том числе на аппаратном уровне. Изменения в нем без знания дела могут привести к неприятным последствиям. Помимо того, что пользователь может сам создавать резервные копии реестра, в версиях с Windows 98 доступны инструменты для проверки и восстановления системных файлов, которыми можно воспользоваться. Так как рядовой пользователь ПК вряд ли часто открывает реестр Windows, он не делает резервные копии. В таком случае эти инструменты могут сильно помочь. Чтобы восстановить реестр, нужно сделать следующее: 1. В строке поиска Windows введите cmd и, нажав правой кнопкой мыши, запустите командную строку от имени администратора. 2. Введите sfc/scannow и нажмите Enter. Дождитесь окончания проверки. 3. После завершения сканирования перезагрузите компьютер и откройте консоль. Введите DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth и дождитесь окончания сканирования. 4. Перезагрузите ПК. Те же инструменты могут восстановить не только реестр Windows, но и поврежденные системные файлы.