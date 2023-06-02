Как исправить ошибку 0x80070570 при установке Windows 11 и Windows 10?

Сбой 0x80070570 — одна из самых частых неисправностей, возникающих во время установки Windows. Чаще всего она связана с ошибками при чтении файлов. Пользователи сталкиваются с ней как в новой инсталляции, так и при переустановке операционной системы. Рассмотрим, почему она появляется и как ее устранить.

Почему возникает ошибка? Неполадка возникает из-за проблем с чтением или записью установочных файлов. Если инсталлятор не может найти и скопировать нужные данные на диск, ему не удается корректно завершить установку, из-за чего появляется ошибка. Подобные проблемы могут быть вызваны неисправностью установочного накопителя, повреждениями ISO-образа до или во время записи, а также сбоями в работе BIOS, материнской платы, портов USB и SATA.

7 способов исправить ошибку Есть много возможных причин возникновения сбоя, поэтому методов его исправления существует несколько. Разберем 7 решений ошибки, которые позволяют устранить ее в большинстве случаев. Способы приведены в порядке от самых простых.

Повторная попытка установки Первое, что можно попробовать — выполнить установку повторно, заново загрузившись с внешнего носителя. Возможно, ошибка с чтением файлов была единичной и не возникнет вновь при новой попытке инсталляции. Попробуйте перезагрузить компьютер, загрузившись с установочного диска, и произвести копирование файлов ОС еще раз. Если вы запускали инсталлятор из Windows, а не с внешнего носителя, то стоит выполнить чистую установку, загрузившись с ISO-образа.

Использование другого USB-порта Проблемы с доступом к файлам часто вызываются неисправностями USB-портов, в которые подключается установочная флешка или внешний жесткий диск. Стоит подключить устройство в другой разъем и попробовать выполнить инсталляцию повторно. Если вы используете ПК, то следует использовать задние порты на материнской плате, так как в работе передних разъемов на корпусе неполадки возникают чаще. Стоит также отключить USB-хабы и удлинители, способные вызывать проблемы с чтением и записью на внешних накопителях.

Загрузка и перезапись образа Нередко случается, что данные установщика повреждаются в процессе их записи на внешний носитель. Иногда они становятся неисправными из-за неполадок в работе накопителя и его файловой системы. Поэтому для устранения ошибки следует попробовать заново загрузить ISO-образ ОС с сайта Microsoft и записать его на другой носитель при помощи специальных утилит, например, Rufus. Получать образ нужно именно с официального сайта, так как проблемы во время установки системы из неофициальных дисков возникают намного чаще.

Повторная разметка диска Последним версиям Windows для корректной работы нужно, как минимум, 60 ГБ дискового места на системном разделе. При возможности стоит выделять для ОС гораздо больше пространства. Это позволит системе работать без сбоев и иметь место для хранения всех необходимых файлов. Ошибка 0x80070570 может появляться из-за недостатка пространства на разделе, на который устанавливается Windows. Если его размер составляет менее 60 ГБ, то стоит расширить раздел и произвести инсталляцию повторно, отформатировав его заново. Будьте осторожны при размете диска, чтобы предотвратить потерю важных данных на остальных разделах.

Проверка файловой системы Ошибка может возникать из-за проблем не только с чтением, но и с записью файлов ОС. Поэтому нелишним будет проверить файловую систему раздела, на который осуществляется установка, чтобы устранить ее сбои при наличии. Это позволит избежать возникновения неполадки 0x80070570 по причине неисправностей жестокого диска. Для этого можно воспользоваться встроенной в Windows утилитой chkdsk. Загрузитесь с установочного образа и нажмите на кнопки Shift и F10 на клавиатуре одновременно. На некоторых ноутбуках потребуется нажать Fn вместе с этими клавишами. В появившемся окне консоли поочередно выполните команды diskpart, list volume и exit. Отобразится список разделов. В нем нужно найти тот, на который осуществляется установка, и определить его букву. После этого выполните команду chkdsk X: /f, где X — это буква диска, найденная ранее.



Устранение сбоев ОЗУ Другая возможная причина ошибки во время копирования файлов — неполадки с оперативной памятью. Для их поиска и устранения можно воспользоваться стандартной службой Windows. Ее можно запустить прямо из установочного диска с ОС. Для этого загрузитесь с него и нажмите сочетание клавиш Shift и F10. На некоторых моделях ноутбуков вместе с ними может потребоваться нажать Fn. В Командной строке выполните команду mdsched.exe. В открывшемся окне утилиты выберите первый рекомендуемый пункт Выполнить перезагрузку и проверку. Программа автоматически найдет и, по возможности, устранит ошибки ОЗУ.

