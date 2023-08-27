Ошибка 0x800704cf в Windows 10/11 — как исправить?

Ошибка 0x800704cf может возникать в Windows при попытке подключиться к сетевой папке другого компьютера. Это бывает нужно для обмена файлами, загрузки и скачивания данных. При появлении сбоя с кодом 0x800704cf установка соединения с каталогом становится невозможной. Рассмотрим основные причины и способы решения проблемы.

Почему возникает ошибка В большинстве случаев ошибка вызвана проблемами на стороне компьютера, с которого осуществляется попытка подключения. Главная причина сбоя — некорректные настройки интернета. Иногда неполадка также может возникать из-за неисправности драйвера для сетевого адаптера.

Как исправить ошибку 0x800704cf Чтобы устранить ошибку, нужно изменить некоторые настройки сети в Windows. Рассмотрим 3 простых способа исправить сбой с подключением к каталогу.

1 способ — сброс стека TCP/IP Сброс настроек TCP/IP часто помогает восстановить исправную работу подключения к сетевой папке. Изменить эти параметры можно через консоль. Для этого: 1. Перейдите в Командную строку, открыв ее с правами администратора. Это можно сделать, например, через поиск на строке задач. Очистите кэш DNS, воспользовавшись командой ipconfig /flushdns. Нужно скопировать ее в окно Командной строки и нажать Enter.

2. Обновите конфигурацию IP при помощи команды netsh int ip reset.

3. Очистите служебный каталог winsock, применив команду netsh winsock reset.

4. Закройте окно консоли и перезагрузите ПК. После этого проверьте работу сети повторно.

2 способ — отключение параметра Клиент для сетей Отключение настройки Клиент для сетей - простой способ решения, который часто оказывается действенным. Чтобы воспользоваться им, проделайте следующее: 1. Кликните ПКМ по иконке сети в трее на панели задач и откройте настройки сети.

2. Выберите пункт Настройка параметров адаптера в разделе Состояние.

3. В появившемся окне найдите текущее подключение, которые используется в данный момент. Щелкните по нему правой кнопкой и выберите Свойства.

4. В новом окне с настройками отключите галочку около параметра Клиент для сетей Microsoft, чтобы выключить эту опцию.

5. Примените изменения, нажав ОК и закройте оставшиеся окна настроек. Теперь проверьте, изменилась ли работоспособность сети. В большинстве случаев эти действия позволяют исправить ее ошибки.

3 способ — переустановка сетевого устройства В ряде случаев сбой сети может быть вызван неполадками драйвера для сетевой карты или Wi-Fi адаптера, используемого для подключения. Можно попробовать переустановить устройство, чтобы исправить ошибку. Для этого зайдите в Диспетчер устройств. Его можно открыть кликнув ПКМ по кнопке Пуск.

В окне Диспетчера раскройте каталог Сетевые адаптеры, найдите нужное устройство, щелкните по нему ПКМ и выберите пункт Удалить.

Подтвердите действие в новом окне, если потребуется.

После этого нужно кликнуть ПКМ по имени компьютера в верхней части списка устройств и выбрать опцию Обновить конфигурацию.

Затем стоит перезагрузить компьютер и повторно проверить работу сети.