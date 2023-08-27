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Инструкции 28.08.2023 3 минуты

Ошибка 0x800704cf в Windows 10/11 — как исправить?

Инструкции по устранению ошибки 0x800704cf в Windows 11.

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Ошибка 0x800704cf может возникать в Windows при попытке подключиться к сетевой папке другого компьютера. Это бывает нужно для обмена файлами, загрузки и скачивания данных. При появлении сбоя с кодом 0x800704cf установка соединения с каталогом становится невозможной. Рассмотрим основные причины и способы решения проблемы.

Почему возникает ошибка

В большинстве случаев ошибка вызвана проблемами на стороне компьютера, с которого осуществляется попытка подключения. Главная причина сбоя — некорректные настройки интернета. Иногда неполадка также может возникать из-за неисправности драйвера для сетевого адаптера.

Как исправить ошибку 0x800704cf

Чтобы устранить ошибку, нужно изменить некоторые настройки сети в Windows. Рассмотрим 3 простых способа исправить сбой с подключением к каталогу.

1 способ — сброс стека TCP/IP

Сброс настроек TCP/IP часто помогает восстановить исправную работу подключения к сетевой папке. Изменить эти параметры можно через консоль. Для этого:

1. Перейдите в Командную строку, открыв ее с правами администратора. Это можно сделать, например, через поиск на строке задач. Очистите кэш DNS, воспользовавшись командой ipconfig /flushdns. Нужно скопировать ее в окно Командной строки и нажать Enter.

Выполнение команды ipconfig /flushdns

2. Обновите конфигурацию IP при помощи команды netsh int ip reset.

Команда netsh int ip reset

3. Очистите служебный каталог winsock, применив команду netsh winsock reset.

Команда netsh winsock reset

4. Закройте окно консоли и перезагрузите ПК. После этого проверьте работу сети повторно.

2 способ — отключение параметра Клиент для сетей

Отключение настройки Клиент для сетей - простой способ решения, который часто оказывается действенным. Чтобы воспользоваться им, проделайте следующее:

1. Кликните ПКМ по иконке сети в трее на панели задач и откройте настройки сети.

Открытие Параметров сети и интернета

2. Выберите пункт Настройка параметров адаптера в разделе Состояние.

Настройка параметров адаптера

3. В появившемся окне найдите текущее подключение, которые используется в данный момент. Щелкните по нему правой кнопкой и выберите Свойства.

Сетевые подключения

4. В новом окне с настройками отключите галочку около параметра Клиент для сетей Microsoft, чтобы выключить эту опцию.

Выключение Клиента для сетей Microsoft

5. Примените изменения, нажав ОК и закройте оставшиеся окна настроек.

Теперь проверьте, изменилась ли работоспособность сети. В большинстве случаев эти действия позволяют исправить ее ошибки.

3 способ — переустановка сетевого устройства

В ряде случаев сбой сети может быть вызван неполадками драйвера для сетевой карты или Wi-Fi адаптера, используемого для подключения. Можно попробовать переустановить устройство, чтобы исправить ошибку. Для этого зайдите в Диспетчер устройств. Его можно открыть кликнув ПКМ по кнопке Пуск.

Запуск Диспетчера устройств

В окне Диспетчера раскройте каталог Сетевые адаптеры, найдите нужное устройство, щелкните по нему ПКМ и выберите пункт Удалить.


Подтвердите действие в новом окне, если потребуется.


После этого нужно кликнуть ПКМ по имени компьютера в верхней части списка устройств и выбрать опцию Обновить конфигурацию.

Обновление конфигурации в Диспетчере устройств

Затем стоит перезагрузить компьютер и повторно проверить работу сети.

Заключение

Некорректные настройки сети в Windows часто становятся причиной ее неработоспособности и многих неполадок при подключении. Исправив их, можно возобновить исправное функционирование интернета и сетевых папок в системе.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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