Как исправить ошибку 0x80070424 на Windows 10 и 11?

Во время поиска и установки обновлений в Windows часто возникают сбои. Один из них — ошибка с кодом 0x80070424. Она существует в системе давно и встречается как на старых версиях Windows, так и на последних изданиях. При возникновении этой неисправности загрузка и установка новых компонентов невозможна. Рассмотрим, почему возникает ошибка и как ее исправить.

Почему появляется ошибка Центра обновлений Основные причины возникновения сбоя — проблемы со службами системы и ошибки файлов ОС. Если сервис Центра обновления не запущен или отключен в Windows совсем, выполнить обновление невозможно. В таком случае появляется ошибка. Другая распространенная причина — повреждение некоторых системных файлов.

5 решений ошибки 0x80070424 Устранение неполадки будет заключаться в проверке служб ОС и восстановлении поврежденных файлов. Разберем 5 различных решений ошибки, которые помогут избавиться от ее причин и восстановить исправную работу Центра обновления.

Проверка целостности файлов ОС Для начала следует проверить целостность системных файлов. В Windows это можно сделать просто, используя только одну команду в консоли. Служба автоматически найдет и исправит ошибки компонентов ОС, если это возможно. Чтобы запустить проверку, выполните следующее: 1. Найдите Командную строку в поиске на панели задач, кликните по ней ПКМ и запустите с правами администратора. 2. В появившемся окне консоли введите команду sfc /scannow и нажмите Enter на клавиатуре, чтобы запустить ее.

3. Когда служба завершит работу, она выведет на экран результат проверки. Скорее всего, для полного восстановления файлов потребуется перезагрузка. Закройте окно и перезапустите компьютер. После этого следует проверить работу обновлений. Возможно, они смогут установиться исправно.

Запуск средства устранения ошибок В Windows есть набор встроенных утилит для устранения неполадок разных системных программ и служб. Такое приложение доступно и для Центра обновления. В некоторых случаях оно помогает избавиться от ошибки с кодом 0x80070424. Чтобы запустить эту утилиту, откройте Параметры, зайдите в раздел Обновление и безопасность, откройте меню Устранение неполадок, выберите пункт Центр обновления в левой панели и щелкните на кнопку Запустить средство. После этого проследуйте всем инструкциям программы, перезагрузите ПК и повторно проверьте работу обновлений.



Настройка служб Windows Частой причиной ошибки 0x80070424 являются отключенные службы, необходимые для функционирования Центра обновления. Их проверка и активация может помочь решить ее. Чтобы настроить службы, проследуйте инструкции: 1. Найдите стандартную утилиту Службы через поиск на панели задач, кликните по ней ПКМ и откройте с правами администратора.

2. В списке компонентов найдите пункт Центр обновления и щелкните по нему дважды.

3. Если служба находится в состоянии Остановлена, нажмите на кнопку Запустить. 4. В графе Тип запуска установите значение Автоматически, если было выбрано другое.

5. Щелкните Применить и ОК. 6. В окне Службы найдите пункт Фоновая интеллектуальная служба передачи и проделайте с ней то же самое (проверьте состояние и тип запуска, изменив параметры при необходимости).

7. Закройте утилиту и перезагрузите ПК. Скорее всего, после этого обновления заработают корректно и сбой перестанет возникать при их установке.

Регистрация системных файлов Иногда неисправность вызвана проблемами с некоторыми библиотеками DLL. Чтобы устранить их, можно попробовать вручную изменить параметры для компонентов ОС. Для этого запустите утилиту Выполнить сочетанием клавиш Win+R, скопируйте в нее команду regsvr32 Qmgr.dll /s и щелкните на кнопку ОК.

Затем снова откройте программу и таким же образом выполните в ней regsvr32 Qmgrprxy.dll /s без кавычек. После этого перезапустите компьютер и попробуйте снова инсталлировать обновления.