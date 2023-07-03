Ошибка 0x800701b1 при установке Windows 10 и 11 — варианты решения

Неполадка "Windows не удается установить необходимые файлы" с кодом 0x800701b1 возникает во время инсталляции системы в процессе копирования файлов. Она может быть вызвана разными причинами. Обычно она появляется из-за проблем с установочным накопителем, записанным ISO-образом или диском, на который осуществляется копирование файлов. Разберем 7 способов исправления ошибки для разных случаев.

Подключение флешки в другой порт Самое простое, что можно сделать — попробовать использовать другой разъем на компьютере. Для этого нужно выключить ПК, переподключить установочную флешку, после чего запустить устройство и начать инсталляцию в обычном режиме. В некоторых случаях это помогает решить проблему. Если вы используете USB-хабы, следует отключить их и подключить носитель напрямую в разъем ПК. Можно также попробовать использовать USB версии 2.0, если ранее накопитель соединялся через USB 3. 0. Разъемы версии 3.0 отличаются от более ранних USB тем, что изнутри они окрашены в синий цвет.

Повторная разметка диска Ошибка 0x800701b1 может возникать из-за некорректной разметки диска. Если раздел, на который осуществляется установка, имеет слишком мало свободного места, программе не удастся завершить установку исправно. Нехватка пространства может возникать либо из-за того, что диск имеет слишком маленький размер, либо из-за наличия на нем старой, уже установленной Windows. Стоит переразметить диск, создав для инсталляции новый чистый раздел размером 50 и более гигабайт. Для этого можно удалить диск со старой ОС и создать новый на его месте. Программа также автоматически создаст дополнительный раздел размером около 500 мегабайт для хранения загрузчика. Будьте осторожны, удаляя имеющиеся диски, так как вся информация на них будет утеряна. Не стоит удалять разделы, на которых содержатся ценные данные. Нужно заранее создать их резервные копии, если это необходимо.

Загрузка нового ISO-образа Ошибка нередко возникает из-за повреждения установочных файлов, находящихся на флешке. Обычно это вызвано проблемами ISO-образа, который записывался на носитель. Следует попробовать загрузить новый файл и повторно записать его на флешку. Это может помочь избежать возникновения ошибки при копировании. Скачивать образ следует только с официального сайта Microsoft (microsoft. com), чтобы получить исправную версию. Для записи его на флешку можно использовать любую из доступных программ, например, Rufus.

Использование другого носителя Иногда неполадка при установке может возникать из-за повреждений накопителя, с которого копируются файлы. Внешние носители, в том числе флешки, имеют свойство часто повреждаться из-за падений или другого физического воздействия. Чтобы исключить возможность появления ошибки из-за проблем с накопителем, можно записать ISO-образ на другую флешку и попробовать выполнить установку с нее.

Отключение неиспользуемых устройств Если к компьютеру подключено большое количество дополнительных внешних устройств, следует отключить их перед началом установки Windows. К ним относятся переносные жесткие диски, наушники и гарнитуры, аудиосистемы, геймпады и другие компоненты. В некоторых случаях их отключение позволяет установить операционную систему без ошибок.

Отсоединение дополнительных дисков Если в вашем ПК установлен не один накопитель, а два или более, можно попробовать отключить неиспользуемые диски от материнской платы. Оставить нужно только тот диск, на который осуществляется установка системы. Отсоединять накопители можно только при выключенном и отключенном от сети компьютере. Иногда это позволяет устранить неполадку.